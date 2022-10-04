https://crimea.ria.ru/20221004/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-4-oktyabrya-1124717991.html

Главные события и заявления дня: 4 октября

Главные события и заявления дня: 4 октября - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Главные события и заявления дня: 4 октября

Подготовка призванных в ходе частичной мобилизации россиян для отправки в зону спецоперации. Ратификация договоров о вхождении новых территорий в состав России. РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T22:02

2022-10-04T22:02

2022-10-04T19:52

главное за день

частичная мобилизация

политика

херсонская область

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Подготовка призванных в ходе частичной мобилизации россиян для отправки в зону спецоперации. Ратификация договоров о вхождении новых территорий в состав России. Мобилизация в Белоруссии. Зеленский закрепил указом отказ от переговоров с Путиным. Сотрудничество гендиректора ЗАЭС с СБУ. Комендантский час в Энергодаре. Провал украинского наступления на Херсонскую область. Очередной обстрел Антоновского моста в Херсоне.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Сотрудничество гендиректора ЗАЭС с СБУГенеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался, что сотрудничал с СБУ и передавал украинским военным информацию о происходящем на станции. Руководителя АЭС выдворили на подконтрольную Украине территорию по обвинению в "осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти Российской Федерации".Провал украинского наступления на Херсонскую областьРоссийские военные разгромили батальоны ВСУ, которые прорвались на территорию Херсонской области с севера и попытались продвинуться к Каховской ГЭС. По словам главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо, в последние дни украинские вооруженные формирования пытались прорваться в Херсонскую область сразу с трех направлений: со стороны Николаева, Давыдова Брода и с севера со стороны Кривого Рога Днепропетровской области.Ратификация договоров о вхождении новых территорий в состав РоссииСовет Федерации одобрил законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России и образовании новых субъектов РФ. Документы одобрены на заседании во вторник единогласным решением сенаторов. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, признание странами Запада принятия четырех новых регионов в состав России не имеет принципиального значения, в том числе потому, что подавляющее большинство стран прекрасно понимают правоту России в ситуации вокруг Украины, но "не у всех хватает мужества и просто сил говорить об этом прямо". Переговоры между Путиным и ЗеленскимУкраинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса Зеленского.Мобилизация в БелоруссииПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал слухи о том, что Минск "готовится к войне". По его словам, руководство Белоруссии извлекает уроки из происходящих в мире войн и конфликтов, поэтому постоянно модернизирует свои Вооруженные силы, и приспосабливается "к той обстановке, которая складывается", в том числе на фоне наращивания военных сил в Польше, Литве и Латвии. При этом Лукашенко выразил уверенность, что Минску нет необходимости объявлять мобилизацию.Подготовка мобилизованных для отправки в зону СВОБолее 200 тысяч россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, прибыли в воинские части Вооруженных сил России, после боевого слаживания их направят в районы проведения спецоперации вместе с уже задействованными там подразделениями. Кроме того, министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом "провести дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом" с мобилизованными для их скорейшей адаптации.Комендантский час в ЭнергодареВ целях безопасности в Энергодаре временно вводится комендантский час. Он будет действовать в вечерние и ночные часы с 20.00 до 6.00.Обстрел Антоновского мостаВСУ выпустили шесть ракет из HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне – три снаряда попали в цель, три сбили ПВО. По предварительным данным представителя экстренных служб региона, пострадавших в результате атаки нет.

https://crimea.ria.ru/20221004/gendirektor-zaes-soznalsya-v-sotrudnichestve-s-sbu-1124708640.html

https://crimea.ria.ru/20221004/kak-izmenenie-linii-soprikosnoveniya-vliyaet-na-granitsy-novykh-subektov-rf-1124714279.html

https://crimea.ria.ru/20221004/komanduyuschiy-chf-otsenil-podgotovku-rezervistov-iz-kryma-i-sevastopolya-1124716596.html

https://crimea.ria.ru/20221004/vsu-iz-himars-udarili-po-antonovskomu-mostu-1124715999.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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