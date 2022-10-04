Главные события и заявления дня: 4 октября
Главные события и заявления вторника, 4 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Подготовка призванных в ходе частичной мобилизации россиян для отправки в зону спецоперации. Ратификация договоров о вхождении новых территорий в состав России. Мобилизация в Белоруссии. Зеленский закрепил указом отказ от переговоров с Путиным. Сотрудничество гендиректора ЗАЭС с СБУ. Комендантский час в Энергодаре. Провал украинского наступления на Херсонскую область. Очередной обстрел Антоновского моста в Херсоне.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Сотрудничество гендиректора ЗАЭС с СБУ
Генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался, что сотрудничал с СБУ и передавал украинским военным информацию о происходящем на станции. Руководителя АЭС выдворили на подконтрольную Украине территорию по обвинению в "осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти Российской Федерации".
Провал украинского наступления на Херсонскую область
Российские военные разгромили батальоны ВСУ, которые прорвались на территорию Херсонской области с севера и попытались продвинуться к Каховской ГЭС. По словам главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо, в последние дни украинские вооруженные формирования пытались прорваться в Херсонскую область сразу с трех направлений: со стороны Николаева, Давыдова Брода и с севера со стороны Кривого Рога Днепропетровской области.
Ратификация договоров о вхождении новых территорий в состав России
Совет Федерации одобрил законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России и образовании новых субъектов РФ. Документы одобрены на заседании во вторник единогласным решением сенаторов.
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, признание странами Запада принятия четырех новых регионов в состав России не имеет принципиального значения, в том числе потому, что подавляющее большинство стран прекрасно понимают правоту России в ситуации вокруг Украины, но "не у всех хватает мужества и просто сил говорить об этом прямо".
Переговоры между Путиным и Зеленским
Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса Зеленского.
Мобилизация в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал слухи о том, что Минск "готовится к войне". По его словам, руководство Белоруссии извлекает уроки из происходящих в мире войн и конфликтов, поэтому постоянно модернизирует свои Вооруженные силы, и приспосабливается "к той обстановке, которая складывается", в том числе на фоне наращивания военных сил в Польше, Литве и Латвии. При этом Лукашенко выразил уверенность, что Минску нет необходимости объявлять мобилизацию.
Подготовка мобилизованных для отправки в зону СВО
Более 200 тысяч россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, прибыли в воинские части Вооруженных сил России, после боевого слаживания их направят в районы проведения спецоперации вместе с уже задействованными там подразделениями. Кроме того, министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом "провести дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом" с мобилизованными для их скорейшей адаптации.
Комендантский час в Энергодаре
В целях безопасности в Энергодаре временно вводится комендантский час. Он будет действовать в вечерние и ночные часы с 20.00 до 6.00.
Обстрел Антоновского моста
ВСУ выпустили шесть ракет из HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне – три снаряда попали в цель, три сбили ПВО. По предварительным данным представителя экстренных служб региона, пострадавших в результате атаки нет.