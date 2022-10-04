https://crimea.ria.ru/20221004/v-energodare-vveli-komendantskiy-chas-1124713710.html

В Энергодаре ввели комендантский час

В Энергодаре ввели комендантский час - РИА Новости Крым, 04.10.2022

В Энергодаре ввели комендантский час

Комендантский час временно вводится в Энергодаре в целях безопасности. Об этом сообщил член главного совета Запорожской ВГА Владимир Рогов. РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T15:01

2022-10-04T15:01

2022-10-04T15:03

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Комендантский час временно вводится в Энергодаре в целях безопасности. Об этом сообщил член главного совета Запорожской ВГА Владимир Рогов.Он будет действовать в вечерние и ночные часы.Дежурным сменам работников АЭС и ТЭС при передвижении по городу во время комендантского часа нужно иметь при себе удостоверение личности и спецпропуск.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.С 23 по 27 сентября в них прошли референдумы, где подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в РФ и образовании новых субъектов в составе страны. 3 октября Госдума ратифицировала эти международные договоры, решение парламентарии приняли единогласно. 4 октября договоры ратифицировал и Совфед.

https://crimea.ria.ru/20221001/13-vzryvov-ukrainskie-voyska-nachali-artobstrel-energodara--vlasti-1124685719.html

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запорожская область