https://crimea.ria.ru/20221004/v-energodare-vveli-komendantskiy-chas-1124713710.html
В Энергодаре ввели комендантский час
В Энергодаре ввели комендантский час - РИА Новости Крым, 04.10.2022
В Энергодаре ввели комендантский час
Комендантский час временно вводится в Энергодаре в целях безопасности. Об этом сообщил член главного совета Запорожской ВГА Владимир Рогов. РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T15:01
2022-10-04T15:01
2022-10-04T15:03
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Комендантский час временно вводится в Энергодаре в целях безопасности. Об этом сообщил член главного совета Запорожской ВГА Владимир Рогов.Он будет действовать в вечерние и ночные часы.Дежурным сменам работников АЭС и ТЭС при передвижении по городу во время комендантского часа нужно иметь при себе удостоверение личности и спецпропуск.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.С 23 по 27 сентября в них прошли референдумы, где подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в РФ и образовании новых субъектов в составе страны. 3 октября Госдума ратифицировала эти международные договоры, решение парламентарии приняли единогласно. 4 октября договоры ратифицировал и Совфед.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область
В Энергодаре ввели комендантский час
В Энергодаре с 4 октября в целях безопасности ввели комендантский час
15:01 04.10.2022 (обновлено: 15:03 04.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Комендантский час временно вводится в Энергодаре в целях безопасности. Об этом сообщил член главного совета Запорожской ВГА Владимир Рогов.
Он будет действовать в вечерние и ночные часы.
"С 4 октября в Энергодаре в целях безопасности временно вводится комендантский час с 20:00 до 6:00", - написал он в своем Telegram-канале.
Дежурным сменам работников АЭС и ТЭС при передвижении по городу во время комендантского часа нужно иметь при себе удостоверение личности и спецпропуск.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
С 23 по 27 сентября в них прошли референдумы, где подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в РФ и образовании новых субъектов в составе страны. 3 октября Госдума ратифицировала эти международные договоры, решение парламентарии приняли единогласно. 4 октября договоры ратифицировал и Совфед.