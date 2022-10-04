https://crimea.ria.ru/20221004/zelenskiy-utverdil-reshenie-o-nevozmozhnosti-peregovorov-s-putinym-1124710473.html

Зеленский утвердил решение о невозможности переговоров с Путиным

Зеленский утвердил решение о невозможности переговоров с Путиным - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Зеленский утвердил решение о невозможности переговоров с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с российским... РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T11:44

2022-10-04T11:44

2022-10-04T11:45

украина

владимир зеленский (президент украины)

владимир путин (политик)

политика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1d/1123995023_0:0:2985:1680_1920x0_80_0_0_c30774f0f11d86d1cb492d583ff565bd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса Зеленского."Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - говорится в документе.Также Зеленский поручил украинскому кабмину наращивать поставки военно-технической помощи Украине, а ВРУ – ускорить принятие законопроектов об очередных санкциях.Ранее Зеленский в интервью телеканалу CBS заявил, что будет считать диалог с Россией невозможным после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. На это президент России Владимир Путин призвал киевский режим немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, но подчеркнул, что выбор населения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей не подлежит обсуждению.Референдумы во всех четырех регионах прошли 23-27 сентября, на них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в РФ и образовании новых субъектов в составе страны. 3 октября Госдума ратифицировала эти международные договоры, решение парламентарии приняли единогласно. 4 октября договоры ратифицировал и Совфед.

https://crimea.ria.ru/20220930/vozmozhny-li-peregovory-rossii-i-ukrainy--prognoz-eksperta-1124679983.html

https://crimea.ria.ru/20220930/putin-prizval-kiev-prekratit-ogon-i-vernutsya-za-stol-peregovorov-1124676317.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский (президент украины), владимир путин (политик), политика, в мире