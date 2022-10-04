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Зеленский утвердил решение о невозможности переговоров с Путиным - РИА Новости Крым, 04.10.2022
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Зеленский утвердил решение о невозможности переговоров с Путиным
Зеленский утвердил решение о невозможности переговоров с Путиным - РИА Новости Крым, 04.10.2022
Зеленский утвердил решение о невозможности переговоров с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с российским... РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T11:44
2022-10-04T11:45
украина
владимир зеленский (президент украины)
владимир путин (политик)
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса Зеленского."Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - говорится в документе.Также Зеленский поручил украинскому кабмину наращивать поставки военно-технической помощи Украине, а ВРУ – ускорить принятие законопроектов об очередных санкциях.Ранее Зеленский в интервью телеканалу CBS заявил, что будет считать диалог с Россией невозможным после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. На это президент России Владимир Путин призвал киевский режим немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, но подчеркнул, что выбор населения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей не подлежит обсуждению.Референдумы во всех четырех регионах прошли 23-27 сентября, на них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в РФ и образовании новых субъектов в составе страны. 3 октября Госдума ратифицировала эти международные договоры, решение парламентарии приняли единогласно. 4 октября договоры ратифицировал и Совфед.
https://crimea.ria.ru/20220930/vozmozhny-li-peregovory-rossii-i-ukrainy--prognoz-eksperta-1124679983.html
https://crimea.ria.ru/20220930/putin-prizval-kiev-prekratit-ogon-i-vernutsya-za-stol-peregovorov-1124676317.html
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украина, владимир зеленский (президент украины), владимир путин (политик), политика, в мире
Зеленский утвердил решение о невозможности переговоров с Путиным

Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о невозможности переговоров с Путиным

11:44 04.10.2022 (обновлено: 11:45 04.10.2022)
 
© SERGEI SUPINSKY / AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© SERGEI SUPINSKY / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса Зеленского.
"Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - говорится в документе.
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Также Зеленский поручил украинскому кабмину наращивать поставки военно-технической помощи Украине, а ВРУ – ускорить принятие законопроектов об очередных санкциях.
Ранее Зеленский в интервью телеканалу CBS заявил, что будет считать диалог с Россией невозможным после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. На это президент России Владимир Путин призвал киевский режим немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, но подчеркнул, что выбор населения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей не подлежит обсуждению.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 15:37
Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров
Референдумы во всех четырех регионах прошли 23-27 сентября, на них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в РФ и образовании новых субъектов в составе страны. 3 октября Госдума ратифицировала эти международные договоры, решение парламентарии приняли единогласно. 4 октября договоры ратифицировал и Совфед.
 
УкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)Владимир Путин (политик)ПолитикаВ мире
 
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