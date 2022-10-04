https://crimea.ria.ru/20221004/rvavshiesya-k-kakhovskoy-ges-batalony-vsu-razgromleny--vlasti-khersona-1124709188.html
Рвавшиеся к Каховской ГЭС батальоны ВСУ разгромлены – власти Херсона
Рвавшиеся к Каховской ГЭС батальоны ВСУ разгромлены – власти Херсона - РИА Новости Крым, 04.10.2022
Рвавшиеся к Каховской ГЭС батальоны ВСУ разгромлены – власти Херсона
Российские военные разгромили батальоны ВСУ, которые прорвались на территорию Херсонской области с севера и попытались продвинуться к Каховской ГЭС. Об этом... РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T10:04
2022-10-04T10:04
2022-10-04T10:04
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Российские военные разгромили батальоны ВСУ, которые прорвались на территорию Херсонской области с севера и попытались продвинуться к Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Соловьев Live".По его словам, в последние дни украинские вооруженные формирования пытались прорваться в Херсонскую область сразу с трех направлений: со стороны Николаева, Давыдова Брода и с севера со стороны Кривого Рога Днепропетровской области.На первых двух направлениях российские войска успешно отразили атаки, а вот с севера противнику удалось прорваться на территорию области и дойти по правому берегу Днепра до села Дудчаны, чтобы потом пойти дальше по течению Днепра и выйти на Каховскую ГЭС, рассказал Сальдо.Глава администрации пояснил, что в последние дни из-за сильного тумана авиация не могла оказывать поддержку наземным войскам, поэтому формирования ВСУ сумели совершить этот прорыв."Прорыв длился недолго. Сегодня авиация начала работать. Не буду говорить цифры, но очень много украинской бронетехники и личного состава было уничтожено. Прорыв на этом закончился. Авиация поддержала наземные войска, разбиты полностью два батальона, которые шли на Каковскую ГЭС. Но нужно быть готовыми к тому, что такие попытки будут повторяться", - отметил Сальдо.
https://crimea.ria.ru/20221003/vsu-popytalis-prorvatsya-v-khersonskuyu-oblast-s-trekh-napravleniy--1124703796.html
https://crimea.ria.ru/20221003/sevastopol-prostilsya-s-pogibshim-pod-khersonom-geroem-svo-1124705572.html
херсонская область
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2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Рвавшиеся к Каховской ГЭС батальоны ВСУ разгромлены – власти Херсона
Сальдо: разгромлены украинские батальоны, пытавшиеся прорваться к Каховской ГЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Российские военные разгромили батальоны ВСУ, которые прорвались на территорию Херсонской области с севера и попытались продвинуться к Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Соловьев Live".
По его словам, в последние дни украинские вооруженные формирования пытались прорваться
в Херсонскую область сразу с трех направлений: со стороны Николаева, Давыдова Брода и с севера со стороны Кривого Рога Днепропетровской области.
На первых двух направлениях российские войска успешно отразили атаки, а вот с севера противнику удалось прорваться на территорию области и дойти по правому берегу Днепра до села Дудчаны, чтобы потом пойти дальше по течению Днепра и выйти на Каховскую ГЭС, рассказал Сальдо.
Глава администрации пояснил, что в последние дни из-за сильного тумана авиация не могла оказывать поддержку наземным войскам, поэтому формирования ВСУ сумели совершить этот прорыв.
"Прорыв длился недолго. Сегодня авиация начала работать. Не буду говорить цифры, но очень много украинской бронетехники и личного состава было уничтожено. Прорыв на этом закончился. Авиация поддержала наземные войска, разбиты полностью два батальона, которые шли на Каковскую ГЭС. Но нужно быть готовыми к тому, что такие попытки будут повторяться", - отметил Сальдо.