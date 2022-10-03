https://crimea.ria.ru/20221003/vsu-popytalis-prorvatsya-v-khersonskuyu-oblast-s-trekh-napravleniy--1124703796.html

ВСУ попытались прорваться в Херсонскую область с трех направлений

ВСУ попытались прорваться в Херсонскую область с трех направлений - РИА Новости Крым, 03.10.2022

ВСУ попытались прорваться в Херсонскую область с трех направлений

Украинские войска предприняли попытки прорваться в Херсонскую область с трех направлений, на двух из них эти попытки предотвращены. Об этом со ссылкой на главу... РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T17:45

2022-10-03T17:45

2022-10-03T17:45

крым

херсонская область

ситуация на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Украинские войска предприняли попытки прорваться в Херсонскую область с трех направлений, на двух из них эти попытки предотвращены. Об этом со ссылкой на главу региона Владимира Сальдо сообщает ТАСС.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах были сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.23-27 сентября в них, а также в ДНР и ЛНР, прошли референдумы, где подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в РФ и образовании новых субъектов в составе страны. 3 октября Госдума ратифицировала эти международные договоры, решение парламентарии приняли единогласно.

крым

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, херсонская область, ситуация на украине