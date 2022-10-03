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ВСУ попытались прорваться в Херсонскую область с трех направлений - РИА Новости Крым, 03.10.2022
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ВСУ попытались прорваться в Херсонскую область с трех направлений
ВСУ попытались прорваться в Херсонскую область с трех направлений - РИА Новости Крым, 03.10.2022
ВСУ попытались прорваться в Херсонскую область с трех направлений
Украинские войска предприняли попытки прорваться в Херсонскую область с трех направлений, на двух из них эти попытки предотвращены. Об этом со ссылкой на главу... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T17:45
2022-10-03T17:45
крым
херсонская область
ситуация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Украинские войска предприняли попытки прорваться в Херсонскую область с трех направлений, на двух из них эти попытки предотвращены. Об этом со ссылкой на главу региона Владимира Сальдо сообщает ТАСС.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах были сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.23-27 сентября в них, а также в ДНР и ЛНР, прошли референдумы, где подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в РФ и образовании новых субъектов в составе страны. 3 октября Госдума ратифицировала эти международные договоры, решение парламентарии приняли единогласно.
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РИА Новости Крым
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крым, херсонская область, ситуация на украине
ВСУ попытались прорваться в Херсонскую область с трех направлений

Глава Херсонской области Сальдо сообщил о попытке ВСУ прорваться с трех направлений

17:45 03.10.2022
 
© OLEKSANDR GIMANOVВоенные ВС Украины .Фото AFP
Военные ВС Украины .Фото AFP
© OLEKSANDR GIMANOV
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Украинские войска предприняли попытки прорваться в Херсонскую область с трех направлений, на двух из них эти попытки предотвращены. Об этом со ссылкой на главу региона Владимира Сальдо сообщает ТАСС.
"ВСУ решили или их командование решило сделать серьезный удар и прорваться на территорию Херсонской области с трех направлений. Главное направление - николаевское, второе - это Давыдов Брод и со стороны Кривого Рога и Днепропетровской области. Со стороны Николаева у них ничего не получилось, <...> не пустили их наши военные. В Давыдов Броде примерно то же самое, а вот со стороны севера им удалось прорваться на территорию области. Они на Дудчаны рвались, чтобы дальше пойти вниз по течению (Днепра – ред.) на Каховскую ГЭС", - сказал он.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах были сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
23-27 сентября в них, а также в ДНР и ЛНР, прошли референдумы, где подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в РФ и образовании новых субъектов в составе страны. 3 октября Госдума ратифицировала эти международные договоры, решение парламентарии приняли единогласно.
 
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17:45ВСУ попытались прорваться в Херсонскую область с трех направлений
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