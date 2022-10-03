ВСУ попытались прорваться в Херсонскую область с трех направлений
Глава Херсонской области Сальдо сообщил о попытке ВСУ прорваться с трех направлений
© OLEKSANDR GIMANOVВоенные ВС Украины .Фото AFP
© OLEKSANDR GIMANOV
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Украинские войска предприняли попытки прорваться в Херсонскую область с трех направлений, на двух из них эти попытки предотвращены. Об этом со ссылкой на главу региона Владимира Сальдо сообщает ТАСС.
"ВСУ решили или их командование решило сделать серьезный удар и прорваться на территорию Херсонской области с трех направлений. Главное направление - николаевское, второе - это Давыдов Брод и со стороны Кривого Рога и Днепропетровской области. Со стороны Николаева у них ничего не получилось, <...> не пустили их наши военные. В Давыдов Броде примерно то же самое, а вот со стороны севера им удалось прорваться на территорию области. Они на Дудчаны рвались, чтобы дальше пойти вниз по течению (Днепра – ред.) на Каховскую ГЭС", - сказал он.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах были сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
23-27 сентября в них, а также в ДНР и ЛНР, прошли референдумы, где подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в РФ и образовании новых субъектов в составе страны. 3 октября Госдума ратифицировала эти международные договоры, решение парламентарии приняли единогласно.