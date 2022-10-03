https://crimea.ria.ru/20221003/gosduma-ratifitsirovala-dogovory-o-prinyatii-novykh-regionov-v-sostav-rf--1124701064.html

Госдума ратифицировала договоры о принятии новых регионов в состав РФ

Госдума ратифицировала договоры о принятии новых регионов в состав РФ - РИА Новости Крым, 03.10.2022

Госдума ратифицировала договоры о принятии новых регионов в состав РФ

Госдума на заседании в понедельник ратифицировала международные договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T14:40

2022-10-03T14:40

2022-10-03T14:48

государственная дума рф

российская федерация (россия, рф)

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Госдума на заседании в понедельник ратифицировала международные договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации и образовании в составе РФ новых субъектов. Принятие документов единогласно поддержали все депутаты, принявшие участие в голосовании.Рассмотрению документов предшествовало выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Он отметил, что вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ стало логическим продолжением воссоединения русских земель. Министр подчеркнул, что реальные угрозы со стороны киевского режима жизням и безопасности людей на почве национальной, языковой и религиозной идентичности сделали невозможным существование данных регионов в составе Украины. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, выразил уверенность, что вступление в состав России – единственный способ спасти людей, проживающих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. "Этого дня ждали долго – 30 лет. Нельзя это забывать. Попранные права и свободы, отобранная возможность говорить на родном языке, исповедовать свою веру… Они и сегодня сталкиваются с бомбежками, обстрелами. Единственная возможность положить этому конец – воссоединиться, жить вместе, строить планы на будущее", – заявил он. Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обратились к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении территорий в состав России на правах субъектов после проведения референдумов 27 сентября. За их вхождение в РФ проголосовало абсолютное большинство населения регионов. 30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в состав Российской Федерации и образовании в новых субъектов в составе страны. Названия новых субъектов сохраняются. Со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период. Гражданам РФ, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности. Будут признаны документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее, выданные в ДНР, ЛНР, а также на Украине. До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода также будут учреждены органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы РФ. Назначены даты проведения выборов в законодательные органы новых субъектов РФ. Они пройдут во второе воскресенье сентября 2023 года. При этом российский президент назначит временно исполняющих обязанности руководителей регионов в течение десяти дней со дня их принятия в состав РФ. Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль. До 31 декабря 2022 года при расчетах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны. Вооруженные силы, воинские формирования и специализированные органы, сформированные в новых субъектах к настоящему времени, предлагается включить в состав Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

https://crimea.ria.ru/20221003/ratifikatsiya-dogovorov-o-prisoedinenii-kak-proydet-protsedura-1124700698.html

https://crimea.ria.ru/20221002/konstitutsionnyy-sud-odobril-dogovory-o-prinyatii-novykh-subektov-v-rf-1124690540.html

https://crimea.ria.ru/20221003/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-granitsakh-novykh-oblastey-1124699871.html

российская федерация (россия, рф)

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

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2022

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государственная дума рф, российская федерация (россия, рф), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область