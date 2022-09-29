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Главные события и заявления дня: 29 сентября

Главные события и заявления дня: 29 сентября - РИА Новости Крым, 29.09.2022

Главные события и заявления дня: 29 сентября

Возгорание второго энергоблока Запорожской АЭС. Обстрел колонны во время эвакуации из Купянска. Удары ВСУ по Херсонской области. Новая утечка на "Северных... РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T22:05

2022-09-29T22:05

2022-09-29T22:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Возгорание второго энергоблока Запорожской АЭС. Обстрел колонны во время эвакуации из Купянска. Удары ВСУ по Херсонской области. Новая утечка на "Северных потоках". Взрыв возле школы в Мелитополе. Ситуация на границе с Казахстаном. Восстановление Донбасса. Выплаты в России в 2023 году.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Утечка на "Северных потоках"Береговая охрана Швеции обнаружила во вторник четвертую утечку на "Северных потоках". По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, повреждения возникли в газопроводах, находящихся в зоне полностью подконтрольной разведке США.Выплаты в России в 2023 годуМатеринский капитал и страховые выплаты неработающим пенсионерам проиндексируют в России в 2023 году, соответствующие изменения предусмотрены в бюджете. Так, после индексации размер маткапитала на первого ребенка составит 589,5 тысячи рублей, то есть на 65 тысяч больше нынешней суммы. На второго ребенка выплата увеличится на 85,9 тысячи рублей — до 779 тысяч. Индексация пенсий в 4,8 процента повысит их средний размер до 21 864 рублей.Взрыв возле школы в МелитополеВ Мелитополе сработало самодельное устройство, которое было закреплено на дереве возле школы, есть пострадавший. Отмечается, что жертв диверсии могло быть больше, поскольку взрывчатка была начинена поражающими элементами.Ситуация на границе с КазахстаномВременный пункт частичной мобилизации развернут в Астраханской области на КПП "Караузек" на российско-казахстанской границе, решение принято в связи с большим количеством выезжающих мужчин призывного возраста. Большое скопление автомобилей с людьми у пункта пропуска привело к нарушению жизнеобеспечения населения - понтонная переправа на рассчитана на такую нагрузку и в настоящее время переполнена. В этой связи власти ввели в районе режим повышенной готовности.Удары ВСУ по Херсонской областиВ результате ночного обстрела ВСУ в Херсонской области поврежден магистральный газопровод высокого давления, без газоснабжения остались Новокаховский городской округ и Каховский район. Также ракетным ударом повреждены электросети в Таврийске, в результате без электроснабжения остался микрорайон Восточный. На границе Херсонской и Запорожской областей украинские диверсанты взорвали опору ЛЭП, вторую опору успели разминировать до взрыва.Обстрел колонны во время эвакуации КупянскаВ Харьковской области украинская армия обстреляла колонну из пяти машин, в которых находились мирные жители, пытавшиеся уехать из Купянска в Россию, в больницы ЛНР поступило семь пострадавших, в том числе дети, которых эвакуировали военные. Под обстрелом колонны погибли больше 30 человек, в том числе дети.Восстановление Донбасса Разрушенные города Донбасса возможно восстановить за два-три года при условии увеличения задействованных в работах строителей с нынешних 32 тысяч до 50-60 тысяч человек, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию. По словам первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, на проекты по поддержке жителей Донбасса будет направлено 3,3 млдр рублей.Возгорание второго энергоблока Запорожской АЭСНа территорию Запорожской АЭС был сброшен беспилотник, он ударил по объектам вспомогательной инфраструктуры, угрозы реактору нет.

https://crimea.ria.ru/20220929/putin-zapad-prorabatyvaet-stsenarii-novykh-konfliktov-na-prostranstve-sng-1124666306.html

https://crimea.ria.ru/20220929/krymskie-tatary-rasskazali-ob-uchastii-v-chastichnoy-mobilizatsii-1124666979.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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