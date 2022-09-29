https://crimea.ria.ru/20220929/bolee-30-chelovek-pogibli-vo-vremya-obstrela-kolonny-iz-kupyanska-1124661381.html

Более 30 человек погибли во время обстрела колонны из Купянска

Более 30 человек погибли во время обстрела колонны из Купянска - РИА Новости Крым, 29.09.2022

Более 30 человек погибли во время обстрела колонны из Купянска

Под обстрелом колонны во время эвакуации из Купянска в Россию погибли более 30 человек, семь пострадавших были доставлены в больницы ЛНР. Об этом сообщил посол... РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T12:30

2022-09-29T12:30

2022-09-29T12:35

харьковская область

белгородская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Под обстрелом колонны во время эвакуации из Купянска в Россию погибли более 30 человек, семь пострадавших были доставлены в больницы ЛНР. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.В Харьковской области украинская армия обстреляла колонну из пяти машин, в которых находились мирные жители, пытавшиеся уехать из Купянска в Россию, в больницы ЛНР поступило семь пострадавших, в том числе дети, которых эвакуировали наши военные", — написал он в своем Telegram-канале.Он также добавил, что под обстрелом колонны погибли больше 30 человек, в том числе дети.В начале сентября сообщение о вывозе людей из попавших под обстрелы районов Харьковской области появилось в Telegram-канале пресс-службы администрации региона. Купянск регулярно подвергался ракетным ударам со стороны Украины, из-за чего была объявлена эвакуация женщин и детей. Власти начали эвакуацию населения также из Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Минобороны заявили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление "для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса".

харьковская область

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харьковская область, белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)