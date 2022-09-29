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Более 30 человек погибли во время обстрела колонны из Купянска - РИА Новости Крым, 29.09.2022
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Более 30 человек погибли во время обстрела колонны из Купянска
Более 30 человек погибли во время обстрела колонны из Купянска - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Более 30 человек погибли во время обстрела колонны из Купянска
Под обстрелом колонны во время эвакуации из Купянска в Россию погибли более 30 человек, семь пострадавших были доставлены в больницы ЛНР. Об этом сообщил посол... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T12:30
2022-09-29T12:35
харьковская область
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Под обстрелом колонны во время эвакуации из Купянска в Россию погибли более 30 человек, семь пострадавших были доставлены в больницы ЛНР. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.В Харьковской области украинская армия обстреляла колонну из пяти машин, в которых находились мирные жители, пытавшиеся уехать из Купянска в Россию, в больницы ЛНР поступило семь пострадавших, в том числе дети, которых эвакуировали наши военные", — написал он в своем Telegram-канале.Он также добавил, что под обстрелом колонны погибли больше 30 человек, в том числе дети.В начале сентября сообщение о вывозе людей из попавших под обстрелы районов Харьковской области появилось в Telegram-канале пресс-службы администрации региона. Купянск регулярно подвергался ракетным ударам со стороны Украины, из-за чего была объявлена эвакуация женщин и детей. Власти начали эвакуацию населения также из Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Минобороны заявили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление "для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса".
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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харьковская область, белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Более 30 человек погибли во время обстрела колонны из Купянска

Жертвами обстрела колонны эвакуации из Купянска стали более 30 человек

12:30 29.09.2022 (обновлено: 12:35 29.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМаслоэкстракционный завод в г. Пологи Запорожской области.
Маслоэкстракционный завод в г. Пологи Запорожской области. - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Под обстрелом колонны во время эвакуации из Купянска в Россию погибли более 30 человек, семь пострадавших были доставлены в больницы ЛНР. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
В Харьковской области украинская армия обстреляла колонну из пяти машин, в которых находились мирные жители, пытавшиеся уехать из Купянска в Россию, в больницы ЛНР поступило семь пострадавших, в том числе дети, которых эвакуировали наши военные", — написал он в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что под обстрелом колонны погибли больше 30 человек, в том числе дети.
"Из-за постоянных атак со стороны ВСУ экстренные службы не могут вывезти тела с места трагедии", — написал Мирошник.
В начале сентября сообщение о вывозе людей из попавших под обстрелы районов Харьковской области появилось в Telegram-канале пресс-службы администрации региона. Купянск регулярно подвергался ракетным ударам со стороны Украины, из-за чего была объявлена эвакуация женщин и детей. Власти начали эвакуацию населения также из Изюма, Шевченково и Балаклеи.
В Минобороны заявили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление "для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса".
Харьковская областьБелгородская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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