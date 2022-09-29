https://crimea.ria.ru/20220929/na-granitse-khersonskoy-oblasti-diversiya--vzorvana-opora-lep-1124666120.html
На границе Херсонской области диверсия – взорвана опора ЛЭП
На границе Херсонской области диверсия – взорвана опора ЛЭП - РИА Новости Крым, 29.09.2022
На границе Херсонской области диверсия – взорвана опора ЛЭП
Украинские диверсанты взорвали опору ЛЭП на границе Херсонской и Запорожской областей диверсанты, вторую специалисты успели разминировать. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T17:24
2022-09-29T17:24
2022-09-29T17:24
херсонская область
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Украинские диверсанты взорвали опору ЛЭП на границе Херсонской и Запорожской областей диверсанты, вторую специалисты успели разминировать. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах Херсонщины.Информация о подрыве в районе населенного пункта Сокологорное поступила около 10-30. Выехавшие на место сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили, что еще две опоры ЛЭП заминированы.По его информации, экстренные службы намерены отремонтировать поврежденные опоры в кратчайшие сроки. На данный момент ЛЭП функционирует. Угроз для безопасности граждан и окружающей инфраструктуры нет.Отмечается, что в случае детонации взрывоопасных предметов, установленных на нескольких опорах, без электричества могли остаться целые районы.Ранее сообщалось, что украинский диверсант погиб в Мелитополе при взрыве автомобиля.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, запорожская область, происшествия
На границе Херсонской области диверсия – взорвана опора ЛЭП
На границе Херсонской области диверсанты подорвали опору ЛЭП, две были разминированы
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Украинские диверсанты взорвали опору ЛЭП на границе Херсонской и Запорожской областей диверсанты, вторую специалисты успели разминировать. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах Херсонщины.
Информация о подрыве в районе населенного пункта Сокологорное поступила около 10-30. Выехавшие на место сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили, что еще две опоры ЛЭП заминированы.
"Специалистами-взрывотехниками проведено разминирование СВУ, установленных на опорах", – рассказал собеседник агентства.
По его информации, экстренные службы намерены отремонтировать поврежденные опоры в кратчайшие сроки. На данный момент ЛЭП функционирует. Угроз для безопасности граждан и окружающей инфраструктуры нет.
Отмечается, что в случае детонации взрывоопасных предметов, установленных на нескольких опорах, без электричества могли остаться целые районы.
Ранее сообщалось
, что украинский диверсант погиб в Мелитополе при взрыве автомобиля.