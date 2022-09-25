https://crimea.ria.ru/20220925/ukrainskiy-diversant-pogib-v-melitopole-pri-vzryve-avtomobilya---vlasti-1124620523.html

Украинский диверсант погиб в Мелитополе при взрыве автомобиля - власти

Украинский диверсант погиб в Мелитополе при взрыве автомобиля - власти - РИА Новости Крым, 25.09.2022

Украинский диверсант погиб в Мелитополе при взрыве автомобиля - власти

В Мелитополе Запорожской области погиб украинский диверсант при подрыве автомобиля на улице Ломоносова, сообщила городская администрация. РИА Новости Крым, 25.09.2022

2022-09-25T20:10

2022-09-25T20:10

2022-09-25T20:13

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Мелитополе Запорожской области погиб украинский диверсант при подрыве автомобиля на улице Ломоносова, сообщила городская администрация.Взрыв автомобиля произошел в 17.15. Транспортное средство буквально разорвало пополам.По сообщению властей города, после этого на месте ЧП детонировал боекомплект, который перевозился в данном автомобиле.По одной из версий властей, погибший мог быть диверсантом, готовившим теракт, и погиб из-за неосторожного обращения с взрывным устройством.

https://crimea.ria.ru/20220925/v-tsentre-melitopolya-vzorvalsya-avtomobil--vlasti-1124618925.html

запорожская область

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2022

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запорожская область, происшествия