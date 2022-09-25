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Украинский диверсант погиб в Мелитополе при взрыве автомобиля - власти - РИА Новости Крым, 25.09.2022
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Украинский диверсант погиб в Мелитополе при взрыве автомобиля - власти
Украинский диверсант погиб в Мелитополе при взрыве автомобиля - власти - РИА Новости Крым, 25.09.2022
Украинский диверсант погиб в Мелитополе при взрыве автомобиля - власти
В Мелитополе Запорожской области погиб украинский диверсант при подрыве автомобиля на улице Ломоносова, сообщила городская администрация. РИА Новости Крым, 25.09.2022
2022-09-25T20:10
2022-09-25T20:13
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Мелитополе Запорожской области погиб украинский диверсант при подрыве автомобиля на улице Ломоносова, сообщила городская администрация.Взрыв автомобиля произошел в 17.15. Транспортное средство буквально разорвало пополам.По сообщению властей города, после этого на месте ЧП детонировал боекомплект, который перевозился в данном автомобиле.По одной из версий властей, погибший мог быть диверсантом, готовившим теракт, и погиб из-за неосторожного обращения с взрывным устройством.
https://crimea.ria.ru/20220925/v-tsentre-melitopolya-vzorvalsya-avtomobil--vlasti-1124618925.html
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запорожская область, происшествия

Украинский диверсант погиб в Мелитополе при взрыве автомобиля - власти

20:10 25.09.2022 (обновлено: 20:13 25.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтелла на въезде в Мелитополь
Стелла на въезде в Мелитополь - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Мелитополе Запорожской области погиб украинский диверсант при подрыве автомобиля на улице Ломоносова, сообщила городская администрация.
Взрыв автомобиля произошел в 17.15. Транспортное средство буквально разорвало пополам.
По сообщению властей города, после этого на месте ЧП детонировал боекомплект, который перевозился в данном автомобиле.
"Погиб гражданин Украины. При нем найдено приписное свидетельство ВСУ, на месте разбросаны деньги", - сообщили власти.
По одной из версий властей, погибший мог быть диверсантом, готовившим теракт, и погиб из-за неосторожного обращения с взрывным устройством.
Мелитополь. Арка освободителей - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
18:06
В центре Мелитополя взорвался автомобиль – власти
 
Запорожская областьПроисшествия
 
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