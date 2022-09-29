https://crimea.ria.ru/20220929/shvetsiya-obnaruzhila-chetvertuyu-utechku-na-severnykh-potokakh-1124657940.html

Швеция обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках"

Швеция обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках" - РИА Новости Крым, 29.09.2022

Швеция обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках"

Береговая охрана Швеции обнаружила во вторник четвертую утечку на "Северных потоках", передает агентство Рейтер со ссылкой на шведскую газету Svenska Dagbladet. РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T08:35

2022-09-29T08:35

2022-09-29T08:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Береговая охрана Швеции обнаружила во вторник четвертую утечку на "Северных потоках", передает агентство Рейтер со ссылкой на шведскую газету Svenska Dagbladet.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Ранее Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 мск пятницы.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.

https://crimea.ria.ru/20220928/podryvy-gazoprovoda-severnyy-potok-komu-i-zachem-eto-nado-1124655214.html

https://crimea.ria.ru/20220928/chem-rossiya-mozhet-otvetit-na-diversiyu-protiv-severnykh-potokov--ekspert-1124648997.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, экономика, происшествия