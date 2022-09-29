https://crimea.ria.ru/20220929/severnye-potoki-povrezhdeny-v-zone-polnogo-kontrolya-ssha--mid-1124659900.html

"Северные потоки" повреждены в зоне полного контроля США – МИД

"Северные потоки" повреждены в зоне полного контроля США – МИД - РИА Новости Крым, 29.09.2022

"Северные потоки" повреждены в зоне полного контроля США – МИД

Повреждения "Северных потоков" возникли в газопроводах, находящихся в зоне зонеполностью подконтрольной разведке США. Об этом в эфире "Соловьев Live" заявила... РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T10:55

2022-09-29T10:55

2022-09-29T10:55

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Повреждения "Северных потоков" возникли в газопроводах, находящихся в зоне зонеполностью подконтрольной разведке США. Об этом в эфире "Соловьев Live" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Накануне Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с инцидентами на "Северных потоках". По словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, заседание СБ назначено на 22.00 мск пятницы, 29 сентября. Мария Захарова назвала эту инициативу одной из чрезвычайных мер, необходимых для привлечения внимания к проблеме.Следственным управлением ФСБ России по направленным Генпрокуратурой РФ материалам возбуждено уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Начато предварительное следствие. В Генпрокуратуре отметили, что "России причинен значительный экономический ущерб в результате умышленных действий по повреждению "Северных потоков".В ночь на 26 сентября оператор газопроводов Nord Stream AG сообщил о внезапном падении давления на нитке А газопровода "Северный поток – 2" в районе датского острова Борнхольм. Позже стало известно, что давление упало на двух нитках. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке – 2". В шведском сейсмоцентре сообщили о фиксации мощных взрывов в местах, где обнаружились прорывы труб, то же отметили датские сейсмологи.27 сентября оператор "Северного потока" заявил, что разрушения, произошедшие в один день, носят беспрецедентный характер, инфраструктуре нанесен серьезный ущерб и срок восстановления ее работоспособности на данный момент оценить невозможно. Позже стало известно, что береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках".Ранее политтехнолог рассказал, кому и для чего было нужно подрывать газопроводы "Северного потока" и почему Россия может расценивать произошедшее как терроризм.

https://crimea.ria.ru/20220928/chem-rossiya-mozhet-otvetit-na-diversiyu-protiv-severnykh-potokov--ekspert-1124648997.html

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, сша