https://crimea.ria.ru/20220928/podryvy-gazoprovoda-severnyy-potok-komu-i-zachem-eto-nado-1124655214.html

Подрывы газопровода "Северный поток": кому и зачем это надо

Подрывы газопровода "Северный поток": кому и зачем это надо - РИА Новости Крым, 28.09.2022

Подрывы газопровода "Северный поток": кому и зачем это надо

Повреждение газопровода "Северный поток" было спланировано США, чтобы ускорить переход высокотехнологичных и высокомаржинальных промышленных компаний Европы в... РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T20:29

2022-09-28T20:29

2022-09-28T20:29

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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Повреждение газопровода "Северный поток" было спланировано США, чтобы ускорить переход высокотехнологичных и высокомаржинальных промышленных компаний Европы в Америку, ради спасения ее экономики ценой жизнеспособности стран ЕС. При этом РФ инциденты может рассматривать как теракт. Таким мнением с РИА Новости Крым поделился политтехнолог, гендиректор АНО "Центр изучения проблем международных санкционных режимов" Марта Баширов."У меня полная уверенность (в причастности США – ред.), нет никаких сомнений. Это было сделано в предыдущие четыре дня", – сказал эксперт.По словам Баширова, его мнение основано на отчетах служб, которые занимаются отслеживанием перемещения американских вооруженных сил, в частности вертолетов на Балтике, в том числе у датского острова Борнхольм, возле которого и зафиксированы повреждения морского газопровода. А также на цепочке определенных событий на фоне изменяющегося экономического ландшафта.В Балтийском море, перенасыщенном сегодня кораблями НАТО, над которыми постоянно летают самолеты-разведчики, нет места российским подлодкам, а потому причастность России к инцидентам – а такие предположения рассматривались в ЕС – исключается, тогда как вооруженные силы США действуют тут свободно, отметил эксперт.По его мнению, контроль за проведением операции проводили вертолеты ВМС США, работающие в составе сил НАТО. Саму же операцию осуществляли с использованием дронов либо глубоководных аппаратов, "которые управлялись людьми", считает эксперт."Думаю, была мина, которую прикрепили и дистанционно взорвали. Это устройство, которое нужно погружать с помощью высокотехнологичного оборудования и крепить, потом нужно отплыть, потом подорвать. Это не водолаз. Там мутная вода, ил, все очень непросто. Как и найти такую тонкую трубу – порядка полуметра", – пояснил свое мнение Баширов.Зачем и какой ценойЭксперт считает, что произведенные подрывы "Северного потока" – часть одной глобальной задачи США: разрушить экономику ЕС с ее лидером Германией, ускорив процесс перехода в Штаты высокотехнологичных и высокомаржинальных промышленных компаний Европы с их главным достоянием – патентами на изобретения.Огромные потери в связи с произошедшим на "Северном потоке" понесли крупные энергетические и нефтегазовые компании ряда европейских государств, заметил он. Одни вкладывались в строительство газопровода и финансировали его в надежде в дальнейшем получать газ по определенным фиксированным ценам. Другие – в создание так называемой "лапши" труб – сети распространения, которая разветвляется от зашедшего из России в Германию газопровода в другие страны Европы."Самые главные пострадавшие – европейские компании. Им эти финансовые вложения фактически надо списывать, то есть признавать убытками. Если убыток превысит определенный уровень дохода или активов – они банкроты", – заметил Баширов.Что касается России, то, по мнению Баширова, она вполне может считать произошедшее терактом.Ранее в Кремле назвали случившееся "беспрецедентной ситуацией, "которая требует срочного разбирательства", так как связана с энергобезопасностью всего континента. А в МИД РФ заявили, что благодарность депутата Европарламента Радослава Сикорского, опубликованная в Twitter c фотографией прорванной в море трубы "Северного потока", не может остаться без ответа со стороны ЕС.

https://crimea.ria.ru/20220928/chem-rossiya-mozhet-otvetit-na-diversiyu-protiv-severnykh-potokov--ekspert-1124648997.html

https://crimea.ria.ru/20220928/thank-you-usa-slova-sikorskogo-o-severnom-potoke-dolzhny-otsenit-v-es-1124647415.html

https://crimea.ria.ru/20220927/severnyy-potok-i-severnyy-potok--2-mogli-povredit-tselenapravlenno-1124638509.html

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2022

Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

в мире, экономика, мнения, авторы