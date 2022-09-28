https://crimea.ria.ru/20220928/podryvy-gazoprovoda-severnyy-potok-komu-i-zachem-eto-nado-1124655214.html
Подрывы газопровода "Северный поток": кому и зачем это надо
Подрывы газопровода "Северный поток": кому и зачем это надо - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Подрывы газопровода "Северный поток": кому и зачем это надо
Повреждение газопровода "Северный поток" было спланировано США, чтобы ускорить переход высокотехнологичных и высокомаржинальных промышленных компаний Европы в... РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T20:29
2022-09-28T20:29
2022-09-28T20:29
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Повреждение газопровода "Северный поток" было спланировано США, чтобы ускорить переход высокотехнологичных и высокомаржинальных промышленных компаний Европы в Америку, ради спасения ее экономики ценой жизнеспособности стран ЕС. При этом РФ инциденты может рассматривать как теракт. Таким мнением с РИА Новости Крым поделился политтехнолог, гендиректор АНО "Центр изучения проблем международных санкционных режимов" Марта Баширов."У меня полная уверенность (в причастности США – ред.), нет никаких сомнений. Это было сделано в предыдущие четыре дня", – сказал эксперт.По словам Баширова, его мнение основано на отчетах служб, которые занимаются отслеживанием перемещения американских вооруженных сил, в частности вертолетов на Балтике, в том числе у датского острова Борнхольм, возле которого и зафиксированы повреждения морского газопровода. А также на цепочке определенных событий на фоне изменяющегося экономического ландшафта.В Балтийском море, перенасыщенном сегодня кораблями НАТО, над которыми постоянно летают самолеты-разведчики, нет места российским подлодкам, а потому причастность России к инцидентам – а такие предположения рассматривались в ЕС – исключается, тогда как вооруженные силы США действуют тут свободно, отметил эксперт.По его мнению, контроль за проведением операции проводили вертолеты ВМС США, работающие в составе сил НАТО. Саму же операцию осуществляли с использованием дронов либо глубоководных аппаратов, "которые управлялись людьми", считает эксперт."Думаю, была мина, которую прикрепили и дистанционно взорвали. Это устройство, которое нужно погружать с помощью высокотехнологичного оборудования и крепить, потом нужно отплыть, потом подорвать. Это не водолаз. Там мутная вода, ил, все очень непросто. Как и найти такую тонкую трубу – порядка полуметра", – пояснил свое мнение Баширов.Зачем и какой ценойЭксперт считает, что произведенные подрывы "Северного потока" – часть одной глобальной задачи США: разрушить экономику ЕС с ее лидером Германией, ускорив процесс перехода в Штаты высокотехнологичных и высокомаржинальных промышленных компаний Европы с их главным достоянием – патентами на изобретения.Огромные потери в связи с произошедшим на "Северном потоке" понесли крупные энергетические и нефтегазовые компании ряда европейских государств, заметил он. Одни вкладывались в строительство газопровода и финансировали его в надежде в дальнейшем получать газ по определенным фиксированным ценам. Другие – в создание так называемой "лапши" труб – сети распространения, которая разветвляется от зашедшего из России в Германию газопровода в другие страны Европы."Самые главные пострадавшие – европейские компании. Им эти финансовые вложения фактически надо списывать, то есть признавать убытками. Если убыток превысит определенный уровень дохода или активов – они банкроты", – заметил Баширов.Что касается России, то, по мнению Баширова, она вполне может считать произошедшее терактом.Ранее в Кремле назвали случившееся "беспрецедентной ситуацией, "которая требует срочного разбирательства", так как связана с энергобезопасностью всего континента. А в МИД РФ заявили, что благодарность депутата Европарламента Радослава Сикорского, опубликованная в Twitter c фотографией прорванной в море трубы "Северного потока", не может остаться без ответа со стороны ЕС.
https://crimea.ria.ru/20220928/chem-rossiya-mozhet-otvetit-na-diversiyu-protiv-severnykh-potokov--ekspert-1124648997.html
https://crimea.ria.ru/20220928/thank-you-usa-slova-sikorskogo-o-severnom-potoke-dolzhny-otsenit-v-es-1124647415.html
https://crimea.ria.ru/20220927/severnyy-potok-i-severnyy-potok--2-mogli-povredit-tselenapravlenno-1124638509.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, мнения, авторы
Подрывы газопровода "Северный поток": кому и зачем это надо
Политтехнолог Баширов: повреждения "Северного потока" дело рук США, и это теракт для РФ
Собственный корреспондент
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова
. Повреждение газопровода "Северный поток" было спланировано США, чтобы ускорить переход высокотехнологичных и высокомаржинальных промышленных компаний Европы в Америку, ради спасения ее экономики ценой жизнеспособности стран ЕС. При этом РФ инциденты может рассматривать как теракт. Таким мнением с РИА Новости Крым
поделился политтехнолог, гендиректор АНО "Центр изучения проблем международных санкционных режимов" Марта Баширов.
"У меня полная уверенность (в причастности США – ред.), нет никаких сомнений. Это было сделано в предыдущие четыре дня", – сказал эксперт.
По словам Баширова, его мнение основано на отчетах служб, которые занимаются отслеживанием перемещения американских вооруженных сил, в частности вертолетов на Балтике, в том числе у датского острова Борнхольм, возле которого и зафиксированы повреждения морского газопровода. А также на цепочке определенных событий на фоне изменяющегося экономического ландшафта.
В Балтийском море, перенасыщенном сегодня кораблями НАТО, над которыми постоянно летают самолеты-разведчики, нет места российским подлодкам, а потому причастность России к инцидентам – а такие предположения рассматривались в ЕС – исключается, тогда как вооруженные силы США действуют тут свободно, отметил эксперт.
По его мнению, контроль за проведением операции проводили вертолеты ВМС США, работающие в составе сил НАТО. Саму же операцию осуществляли с использованием дронов либо глубоководных аппаратов, "которые управлялись людьми", считает эксперт.
"Думаю, была мина, которую прикрепили и дистанционно взорвали. Это устройство, которое нужно погружать с помощью высокотехнологичного оборудования и крепить, потом нужно отплыть, потом подорвать. Это не водолаз. Там мутная вода, ил, все очень непросто. Как и найти такую тонкую трубу – порядка полуметра", – пояснил свое мнение Баширов.
Зачем и какой ценой
Эксперт считает, что произведенные подрывы "Северного потока" – часть одной глобальной задачи США: разрушить экономику ЕС с ее лидером Германией, ускорив процесс перехода в Штаты высокотехнологичных и высокомаржинальных промышленных компаний Европы с их главным достоянием – патентами на изобретения.
"Им всех не надо. Им нужны так называемые "голубые фишки" – стратеги, высокомаржинальное производство с их патентами. Они не собираются разрушать патентный мир – им нужны технологии, которые защищены патентами", – убежден эксперт.
Огромные потери в связи с произошедшим на "Северном потоке" понесли крупные энергетические и нефтегазовые компании ряда европейских государств, заметил он. Одни вкладывались в строительство газопровода и финансировали его в надежде в дальнейшем получать газ по определенным фиксированным ценам. Другие – в создание так называемой "лапши" труб – сети распространения, которая разветвляется от зашедшего из России в Германию газопровода в другие страны Европы.
"Самые главные пострадавшие – европейские компании. Им эти финансовые вложения фактически надо списывать, то есть признавать убытками. Если убыток превысит определенный уровень дохода или активов – они банкроты", – заметил Баширов.
Что касается России, то, по мнению Баширова, она вполне может считать произошедшее терактом.
"Все было совершено в международных водах. <...> Владельцами этой трубы являются коммерческие компании – на стороне Германии, на нашей стороне это "Газпром". В частности, их владельцами является государство. Когда повреждается государственно имущество, на мой взгляд, это теракт. То есть нарушение инфраструктуры. Вопрос в юридической казуистике", – заключил Баширов.
Ранее в Кремле назвали случившееся "беспрецедентной ситуацией, "которая требует срочного разбирательства", так как связана с энергобезопасностью всего континента. А в МИД РФ заявили
, что благодарность депутата Европарламента Радослава Сикорского, опубликованная в Twitter c фотографией прорванной в море трубы "Северного потока", не может остаться без ответа со стороны ЕС.