https://crimea.ria.ru/20220928/thank-you-usa-slova-sikorskogo-o-severnom-potoke-dolzhny-otsenit-v-es-1124647415.html
Thank you, USA: слова Сикорского о "Северном потоке" должны оценить в ЕС
Thank you, USA: слова Сикорского о "Северном потоке" должны оценить в ЕС - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Thank you, USA: слова Сикорского о "Северном потоке" должны оценить в ЕС
Благодарность экс-главы МИД Польши, депутата Европарламента Радослава Сикорского, адресованная США в связи с повреждением газопроводов "Северного потока", не... РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T11:40
2022-09-28T11:40
2022-09-28T11:40
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
в мире
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Благодарность экс-главы МИД Польши, депутата Европарламента Радослава Сикорского, адресованная США в связи с повреждением газопроводов "Северного потока", не может остаться без ответа со стороны ЕС. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В ночь на 26 сентября оператор газопроводов Nord Stream AG сообщил о резком падении давления на нитке А газопровода "Северный поток – 2" в районе датского острова Борнхольм. Позже стало известно, что давление упало на обеих нитках. В шведском сейсмоцентре сообщили о фиксации мощных взрывов в местах, где в газопроводе появились утечки, то же отметили сейсмологи Дании. 27 сентября оператор "Северного потока" заявил, что разрушения носят беспрецедентный характер, инфраструктуре нанесен серьезный ущерб и срок восстановления ее работоспособности на данный момент оценить невозможно. Вокруг прорывов установили запретную зону. Началось расследование инцидентов. В ЕС отметили, что информация свидетельствует о преднамеренном подрыве, то есть диверсии.На фоне этих заявлений экс-министр иностранных дел Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский в своем Twitter-аккаунте опубликовал пост с фотографией прорванной трубы "Северного потока", сопроводив его подписью: "Thank you, USA".Она подчеркнула, что если то, что сделал Сикорский, останется без реакции ЕС, то следует уже говорить "не об их ненависти к нам – надо говорить о том, что они ненавидят тех людей, которые их избирают в Европе".В своем Telegram-канале она также задалась вопросом, кому пригрозила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявив, что "преднамеренное нарушение активной европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным действиям"."Не понимаю: евродепутат Сикорский благодарит за случившееся США, кому же тогда "грозит" Урсула?" – написала Захарова.Китайский аналитик, заместитель главного редактора журнала Global агентства Xinhua Лю Хун в своем обзоре ситуации назвал заявление Сикорского "весьма содержательным", напомнив, что еще в начале февраля президент США Джо Байден заявлял: "Газопровода не будет, мы положим ему конец", если эскалация вокруг Украины на фоне СВО продолжится.Комментируя вероятность того, что к инцидентам может иметь отношение сама Россия, эксперт отметил, что, если бы Москва хотела использовать трубопроводы как инструмент для усиления давления на ЕС, она бы просто перекрыла поставки.Ранее в Кремле назвали случившееся "беспрецедентной ситуацией, "которая требует срочного разбирательства", поскольку связана с энергобезопасностью целого континента.Напомним, работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин на фоне западных санкций, но оставался заполненным газом.
https://crimea.ria.ru/20220927/moschnye-vzryvy-zafiksirovany-v-rayone-severnogo-potoka--seysmotsentr-1124642003.html
https://crimea.ria.ru/20220927/severnyy-potok-i-severnyy-potok--2-mogli-povredit-tselenapravlenno-1124638509.html
https://crimea.ria.ru/20220926/chp-na-gazoprovode-severnyy-potok--2-proizoshlo-v-vodakh-danii-1124631017.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), в мире
Thank you, USA: слова Сикорского о "Северном потоке" должны оценить в ЕС
Заявление Сикорского о повреждениях "Северного потока" должны оценить в ЕС – Захарова
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Благодарность экс-главы МИД Польши, депутата Европарламента Радослава Сикорского, адресованная США в связи с повреждением газопроводов "Северного потока", не может остаться без ответа со стороны ЕС. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В ночь на 26 сентября оператор газопроводов Nord Stream AG сообщил о резком падении
давления на нитке А газопровода "Северный поток – 2" в районе датского острова Борнхольм. Позже стало известно, что давление упало на обеих нитках
. В шведском сейсмоцентре сообщили о фиксации мощных взрывов
в местах, где в газопроводе появились утечки, то же отметили сейсмологи Дании. 27 сентября оператор "Северного потока" заявил, что разрушения носят беспрецедентный характер
, инфраструктуре нанесен серьезный ущерб и срок восстановления ее работоспособности на данный момент оценить невозможно.
Вокруг прорывов установили запретную зону. Началось расследование инцидентов. В ЕС отметили, что информация свидетельствует о преднамеренном подрыве, то есть диверсии.
На фоне этих заявлений экс-министр иностранных дел Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский в своем Twitter-аккаунте опубликовал пост с фотографией прорванной трубы "Северного потока", сопроводив его подписью: "Thank you, USA".
"Сикорский, гражданин страны ЕС <...> поблагодарил США за диверсию, за разрушение гражданской инфраструктуры на территории стран ЕС... Человек сам обличил себя как евроненавистник", – отметила Захарова в эфире радио Sputnik.
Она подчеркнула, что если то, что сделал Сикорский, останется без реакции ЕС, то следует уже говорить "не об их ненависти к нам – надо говорить о том, что они ненавидят тех людей, которые их избирают в Европе".
В своем Telegram-канале она также задалась вопросом, кому пригрозила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявив, что "преднамеренное нарушение активной европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным действиям".
"Не понимаю: евродепутат Сикорский благодарит за случившееся США, кому же тогда "грозит" Урсула?" – написала Захарова.
Китайский аналитик, заместитель главного редактора журнала Global агентства Xinhua Лю Хун в своем обзоре ситуации назвал заявление Сикорского "весьма содержательным", напомнив, что еще в начале февраля президент США Джо Байден заявлял: "Газопровода не будет, мы положим ему конец", если эскалация вокруг Украины на фоне СВО продолжится.
Комментируя вероятность того, что к инцидентам может иметь отношение сама Россия, эксперт отметил, что, если бы Москва хотела использовать трубопроводы как инструмент для усиления давления на ЕС, она бы просто перекрыла поставки.
Ранее в Кремле назвали случившееся "беспрецедентной ситуацией, "которая требует срочного разбирательства", поскольку связана с энергобезопасностью целого континента.
Напомним, работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин на фоне западных санкций, но оставался заполненным газом.