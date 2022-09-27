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Мощные взрывы зафиксированы в районе "Северного потока" — сейсмоцентр - РИА Новости Крым, 27.09.2022
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Мощные взрывы зафиксированы в районе "Северного потока" — сейсмоцентр
Мощные взрывы зафиксированы в районе "Северного потока" — сейсмоцентр - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Мощные взрывы зафиксированы в районе "Северного потока" — сейсмоцентр
В районе утечек на газопроводе "Северный поток" зафиксированы мощные взрывы. Об этом сообщает шведский сейсмоцентр, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T16:49
2022-09-27T16:51
в мире
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В районе утечек на газопроводе "Северный поток" зафиксированы мощные взрывы. Об этом сообщает шведский сейсмоцентр, пишет РИА Новости.Ранее, чрезвычайное положение на газопроводе "Северный поток – 2" произошло в территориальных водах Дании недалеко от острова Борнхольм.26 сентября оператор сообщал о резком падении давления на нитке А газопровода, которая была наполнена техническим газом. Информация о произошедшем была направлена в адрес береговых служб Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Кроме того, в Nord Stream 2 AG сообщили, что идет расследование инцидента.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в начале сентября прокачка газа через "Северный поток" была полностью остановлена на неопределенный срок. Причиной стала информация о повреждениях газоперекачивающего агрегата. Как уточнили в пресс-службе "Газпрома", компания Siemens участвует в ремонтных работах агрегата для "Северного потока", готова устранять неисправности в рамках контракта, однако осуществлять ремонт негде.
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РИА Новости Крым
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в мире, происшествия
Мощные взрывы зафиксированы в районе "Северного потока" — сейсмоцентр

Мощные подводные взрывы зафиксированы в районе "Северного потока" — шведский сейсмоцентр

16:49 27.09.2022 (обновлено: 16:51 27.09.2022)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В районе утечек на газопроводе "Северный поток" зафиксированы мощные взрывы. Об этом сообщает шведский сейсмоцентр, пишет РИА Новости.
"В районе утечек газа с "Северных потоков" зафиксировали мощные подводные взрывы, сообщили СМИ со ссылкой на шведский сейсмоцентр", — пишет агентство.
Ранее, чрезвычайное положение на газопроводе "Северный поток – 2" произошло в территориальных водах Дании недалеко от острова Борнхольм.
26 сентября оператор сообщал о резком падении давления на нитке А газопровода, которая была наполнена техническим газом. Информация о произошедшем была направлена в адрес береговых служб Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Кроме того, в Nord Stream 2 AG сообщили, что идет расследование инцидента.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в начале сентября прокачка газа через "Северный поток" была полностью остановлена на неопределенный срок. Причиной стала информация о повреждениях газоперекачивающего агрегата. Как уточнили в пресс-службе "Газпрома", компания Siemens участвует в ремонтных работах агрегата для "Северного потока", готова устранять неисправности в рамках контракта, однако осуществлять ремонт негде.
 
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