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Мощные взрывы зафиксированы в районе "Северного потока" — сейсмоцентр
Мощные взрывы зафиксированы в районе "Северного потока" — сейсмоцентр - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Мощные взрывы зафиксированы в районе "Северного потока" — сейсмоцентр
В районе утечек на газопроводе "Северный поток" зафиксированы мощные взрывы. Об этом сообщает шведский сейсмоцентр, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T16:49
2022-09-27T16:49
2022-09-27T16:51
в мире
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В районе утечек на газопроводе "Северный поток" зафиксированы мощные взрывы. Об этом сообщает шведский сейсмоцентр, пишет РИА Новости.Ранее, чрезвычайное положение на газопроводе "Северный поток – 2" произошло в территориальных водах Дании недалеко от острова Борнхольм.26 сентября оператор сообщал о резком падении давления на нитке А газопровода, которая была наполнена техническим газом. Информация о произошедшем была направлена в адрес береговых служб Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Кроме того, в Nord Stream 2 AG сообщили, что идет расследование инцидента.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в начале сентября прокачка газа через "Северный поток" была полностью остановлена на неопределенный срок. Причиной стала информация о повреждениях газоперекачивающего агрегата. Как уточнили в пресс-службе "Газпрома", компания Siemens участвует в ремонтных работах агрегата для "Северного потока", готова устранять неисправности в рамках контракта, однако осуществлять ремонт негде.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, происшествия
Мощные взрывы зафиксированы в районе "Северного потока" — сейсмоцентр
Мощные подводные взрывы зафиксированы в районе "Северного потока" — шведский сейсмоцентр
16:49 27.09.2022 (обновлено: 16:51 27.09.2022)