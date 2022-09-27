https://crimea.ria.ru/20220927/moschnye-vzryvy-zafiksirovany-v-rayone-severnogo-potoka--seysmotsentr-1124642003.html

Мощные взрывы зафиксированы в районе "Северного потока" — сейсмоцентр

Мощные взрывы зафиксированы в районе "Северного потока" — сейсмоцентр - РИА Новости Крым, 27.09.2022

Мощные взрывы зафиксированы в районе "Северного потока" — сейсмоцентр

В районе утечек на газопроводе "Северный поток" зафиксированы мощные взрывы. Об этом сообщает шведский сейсмоцентр, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T16:49

2022-09-27T16:49

2022-09-27T16:51

в мире

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В районе утечек на газопроводе "Северный поток" зафиксированы мощные взрывы. Об этом сообщает шведский сейсмоцентр, пишет РИА Новости.Ранее, чрезвычайное положение на газопроводе "Северный поток – 2" произошло в территориальных водах Дании недалеко от острова Борнхольм.26 сентября оператор сообщал о резком падении давления на нитке А газопровода, которая была наполнена техническим газом. Информация о произошедшем была направлена в адрес береговых служб Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Кроме того, в Nord Stream 2 AG сообщили, что идет расследование инцидента.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в начале сентября прокачка газа через "Северный поток" была полностью остановлена на неопределенный срок. Причиной стала информация о повреждениях газоперекачивающего агрегата. Как уточнили в пресс-службе "Газпрома", компания Siemens участвует в ремонтных работах агрегата для "Северного потока", готова устранять неисправности в рамках контракта, однако осуществлять ремонт негде.

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2022

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