https://crimea.ria.ru/20220902/severnyy-potok-polnostyu-ostanovlen-na-neopredelennyy-srok-1124388010.html

"Северный поток" полностью остановлен на неопределенный срок

"Северный поток" полностью остановлен на неопределенный срок - РИА Новости Крым, 02.09.2022

"Северный поток" полностью остановлен на неопределенный срок

Прокачка газа через "Северный поток" полностью остановлена на неопределенный срок. Причиной стала информация о повреждениях газоперекачивающего агрегата, пишет... РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T20:27

2022-09-02T20:27

2022-09-02T20:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Прокачка газа через "Северный поток" полностью остановлена на неопределенный срок. Причиной стала информация о повреждениях газоперекачивающего агрегата, пишет РИА Новости со ссылкой на "Газпром".Сообщается, что компания получила информацию от Ростехнадзора о неисправности турбины на газопроводе. Соответствующее письмо уже направлено в компанию Siemens, в котором указана необходимость устранения поломки. На время ремонтных работ прокачка "голубого топлива" через газопровод "Северный поток" полностью остановлена, сообщили в холдинге.31 августа транспорт газа по газопроводу "Северный поток" был приостановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ на газоперекачивающем агрегате.

https://crimea.ria.ru/20220830/gazprom-soobschil-ob-ostanovke-severnogo-potoka-na-tri-dnya-1124347255.html

https://crimea.ria.ru/20220902/medvedev-nazval-posledstvie-vvedeniya-potolka-tsen-na-gaz-v-evrope-1124383048.html

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газпром, экономика, в мире