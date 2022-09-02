"Северный поток" полностью остановлен на неопределенный срок
"Газпром" полностью остановил "Северный поток" из-за неисправности турбины
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Прокачка газа через "Северный поток" полностью остановлена на неопределенный срок. Причиной стала информация о повреждениях газоперекачивающего агрегата, пишет РИА Новости со ссылкой на "Газпром".
Сообщается, что компания получила информацию от Ростехнадзора о неисправности турбины на газопроводе. Соответствующее письмо уже направлено в компанию Siemens, в котором указана необходимость устранения поломки.
30 августа, 18:01"Газпром" сообщил об остановке "Северного потока" на три дня
"Получено предостережение Ростехнадзора России о том, что обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями", - сообщил "Газпром".
На время ремонтных работ прокачка "голубого топлива" через газопровод "Северный поток" полностью остановлена, сообщили в холдинге.
31 августа транспорт газа по газопроводу "Северный поток" был приостановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ на газоперекачивающем агрегате.