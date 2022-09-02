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"Северный поток" полностью остановлен на неопределенный срок - РИА Новости Крым, 02.09.2022
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"Северный поток" полностью остановлен на неопределенный срок
"Северный поток" полностью остановлен на неопределенный срок - РИА Новости Крым, 02.09.2022
"Северный поток" полностью остановлен на неопределенный срок
Прокачка газа через "Северный поток" полностью остановлена на неопределенный срок. Причиной стала информация о повреждениях газоперекачивающего агрегата, пишет... РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T20:27
2022-09-02T20:27
газпром
экономика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Прокачка газа через "Северный поток" полностью остановлена на неопределенный срок. Причиной стала информация о повреждениях газоперекачивающего агрегата, пишет РИА Новости со ссылкой на "Газпром".Сообщается, что компания получила информацию от Ростехнадзора о неисправности турбины на газопроводе. Соответствующее письмо уже направлено в компанию Siemens, в котором указана необходимость устранения поломки. На время ремонтных работ прокачка "голубого топлива" через газопровод "Северный поток" полностью остановлена, сообщили в холдинге.31 августа транспорт газа по газопроводу "Северный поток" был приостановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ на газоперекачивающем агрегате.
https://crimea.ria.ru/20220830/gazprom-soobschil-ob-ostanovke-severnogo-potoka-na-tri-dnya-1124347255.html
https://crimea.ria.ru/20220902/medvedev-nazval-posledstvie-vvedeniya-potolka-tsen-na-gaz-v-evrope-1124383048.html
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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газпром, экономика, в мире
"Северный поток" полностью остановлен на неопределенный срок

"Газпром" полностью остановил "Северный поток" из-за неисправности турбины

20:27 02.09.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Прокачка газа через "Северный поток" полностью остановлена на неопределенный срок. Причиной стала информация о повреждениях газоперекачивающего агрегата, пишет РИА Новости со ссылкой на "Газпром".
Сообщается, что компания получила информацию от Ростехнадзора о неисправности турбины на газопроводе. Соответствующее письмо уже направлено в компанию Siemens, в котором указана необходимость устранения поломки.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 18:01
"Газпром" сообщил об остановке "Северного потока" на три дня
"Получено предостережение Ростехнадзора России о том, что обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями", - сообщил "Газпром".
На время ремонтных работ прокачка "голубого топлива" через газопровод "Северный поток" полностью остановлена, сообщили в холдинге.
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14:58
Медведев назвал последствие введения "потолка" цен на газ в Европе
31 августа транспорт газа по газопроводу "Северный поток" был приостановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ на газоперекачивающем агрегате.
 
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