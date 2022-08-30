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"Газпром" сообщил об остановке "Северного потока" на три дня
"Газпром" сообщил об остановке "Северного потока" на три дня - РИА Новости Крым, 30.08.2022
"Газпром" сообщил об остановке "Северного потока" на три дня
Транспорт газа по газопроводу "Северный поток" будет остановлена на трое суток, причиной является проведение технического обслуживания и... РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T18:01
2022-08-30T18:01
2022-08-30T18:01
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Транспорт газа по газопроводу "Северный поток" будет остановлена на трое суток, причиной является проведение технического обслуживания и планово-предупредительных работ на газоперекачивающем агрегате. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе "Газпрома".По информации энергетической компании, будет проведен осмотр корпуса на наличие повреждений и его очистка, осмотр систем маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания газов на наличие протечек, протяжку соединений и устранение причин утечек. Кроме того специалисты проведут проверку работоспособности предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха."По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки", — уточнили в "Газпроме".Ранее Владимир Путин заявил, что даже частичный отказ от российских энергоресурсов привел к энергетическому кризису в Европе и отразился на США. Зафиксирован повсеместный рост цен, инфляция, которая в ряде стран уже носит беспрецедентный характер, подчеркнул президент. По его словам, Россия будет увеличивать потребление собственных нефти, угля и газа внутри страны, в том числе в промышленном секторе, и наращивать поставки в другие страны.
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РИА Новости Крым
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экономика
"Газпром" сообщил об остановке "Северного потока" на три дня
Газ в Европу по "Северному потоку" перекроют на три дня — "Газпром"
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Транспорт газа по газопроводу "Северный поток" будет остановлена на трое суток, причиной является проведение технического обслуживания и планово-предупредительных работ на газоперекачивающем агрегате. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе "Газпрома".
"31.08.2022 единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ… На период технического обслуживания ГПА Trent 60 DLE с 31.08.2022 по 02.09.2022 транспорт газа по газопроводу "Северный поток" будет приостановлен на трое суток", — говорится в сообщении.
По информации энергетической компании, будет проведен осмотр корпуса на наличие повреждений и его очистка, осмотр систем маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания газов на наличие протечек, протяжку соединений и устранение причин утечек. Кроме того специалисты проведут проверку работоспособности предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха.
"По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки", — уточнили в "Газпроме".
Ранее Владимир Путин заявил
, что даже частичный отказ от российских энергоресурсов привел к энергетическому кризису в Европе и отразился на США. Зафиксирован повсеместный рост цен, инфляция, которая в ряде стран уже носит беспрецедентный характер, подчеркнул президент. По его словам, Россия будет увеличивать потребление собственных нефти, угля и газа внутри страны, в том числе в промышленном секторе, и наращивать поставки в другие страны.