https://crimea.ria.ru/20220927/severnyy-potok-i-severnyy-potok--2-mogli-povredit-tselenapravlenno-1124638509.html

"Северный поток" и "Северный поток – 2" могли повредить целенаправленно

"Северный поток" и "Северный поток – 2" могли повредить целенаправленно - РИА Новости Крым, 27.09.2022

"Северный поток" и "Северный поток – 2" могли повредить целенаправленно

Причиной повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в водах Дании могли стать целенаправленные атаки. Об этом со ссылкой на источник пишет РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T12:25

2022-09-27T12:25

2022-09-27T12:25

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Причиной повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в водах Дании могли стать целенаправленные атаки. Об этом со ссылкой на источник пишет издание Tagesspiegel.Накануне утром оператор газопроводов Nord Stream AG сообщил о резком падении давления на нитке А газопровода "Северный поток – 2" в районе острова Борнхольм. Вечером поступила информация о падении давления на обеих нитках "Северного потока".В результате инцидентов газотранспортной инфраструктуре был нанесен значительный ущерб, сообщили сегодня в Nord Stream AG. В компании подчеркнули, что оценить срок восстановления ее работоспособности пока оценить невозможно, пишет РИА Новости.В настоящее время ведется расследование обстоятельств инцидента, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии.Инфраструктура газопроводов "Северный поток" вышла из строя на фоне усиливающихся в Германии массовых акций в поддержку "Северного потока – 2". На прошлой неделе с таким требованием вышли жители Лубмина на севере страны. Демонстрация прошла под лозунгом "Чтобы у нашей Родины было будущее – откройте "Северный поток – 2".

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия