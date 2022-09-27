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"Северный поток" и "Северный поток – 2" могли повредить целенаправленно
"Северный поток" и "Северный поток – 2" могли повредить целенаправленно - РИА Новости Крым, 27.09.2022
"Северный поток" и "Северный поток – 2" могли повредить целенаправленно
Причиной повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в водах Дании могли стать целенаправленные атаки. Об этом со ссылкой на источник пишет РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T12:25
2022-09-27T12:25
2022-09-27T12:25
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Причиной повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в водах Дании могли стать целенаправленные атаки. Об этом со ссылкой на источник пишет издание Tagesspiegel.Накануне утром оператор газопроводов Nord Stream AG сообщил о резком падении давления на нитке А газопровода "Северный поток – 2" в районе острова Борнхольм. Вечером поступила информация о падении давления на обеих нитках "Северного потока".В результате инцидентов газотранспортной инфраструктуре был нанесен значительный ущерб, сообщили сегодня в Nord Stream AG. В компании подчеркнули, что оценить срок восстановления ее работоспособности пока оценить невозможно, пишет РИА Новости.В настоящее время ведется расследование обстоятельств инцидента, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии.Инфраструктура газопроводов "Северный поток" вышла из строя на фоне усиливающихся в Германии массовых акций в поддержку "Северного потока – 2". На прошлой неделе с таким требованием вышли жители Лубмина на севере страны. Демонстрация прошла под лозунгом "Чтобы у нашей Родины было будущее – откройте "Северный поток – 2".
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия
"Северный поток" и "Северный поток – 2" могли повредить целенаправленно
Причиной ЧП на "Северном потоке" могла стать целенаправленная диверсия
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым.
Причиной повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в водах Дании могли стать целенаправленные атаки. Об этом со ссылкой на источник пишет издание Tagesspiegel
.
"Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией", – цитирует издание слова знакомого с ситуацией источника. Собеседник предположил, что атака могла произойти с использованием сил специального назначения – водолазов или подлодки.
Накануне утром оператор газопроводов Nord Stream AG сообщил
о резком падении давления на нитке А газопровода "Северный поток – 2" в районе острова Борнхольм. Вечером поступила информация о падении давления на обеих
нитках "Северного потока".
В результате инцидентов газотранспортной инфраструктуре был нанесен значительный ущерб, сообщили сегодня в Nord Stream AG. В компании подчеркнули, что оценить срок восстановления ее работоспособности пока оценить невозможно, пишет РИА Новости.
"Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер", – заявили в Nord Stream.
В настоящее время ведется расследование обстоятельств инцидента, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии.
Инфраструктура газопроводов "Северный поток" вышла из строя на фоне усиливающихся в Германии массовых акций в поддержку "Северного потока – 2". На прошлой неделе с таким требованием вышли жители Лубмина на севере страны. Демонстрация прошла под лозунгом "Чтобы у нашей Родины было будущее – откройте "Северный поток – 2".