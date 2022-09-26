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Снижение давления зафиксировали на обеих нитках "Северного потока" - РИА Новости Крым, 26.09.2022
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Снижение давления зафиксировали на обеих нитках "Северного потока"
Снижение давления зафиксировали на обеих нитках "Северного потока" - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Снижение давления зафиксировали на обеих нитках "Северного потока"
В понедельник вечером падение давления зафиксировано на обеих нитках "Северного потока". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оператора газопровода Nord... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T22:29
2022-09-26T22:29
в мире
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости Крым. В понедельник вечером падение давления зафиксировано на обеих нитках "Северного потока". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG."Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются", — заявили в компании.26 сентября оператор сообщал о резком падении давления на нитке А газопровода, которая была наполнена техническим газом. Позже выяснилось, что чрезвычайное положение произошло в территориальных водах Дании недалеко от острова Борнхольм. Береговыми службами была установлена охранная зона радиусом пять морских миль Информация о произошедшем была направлена в адрес береговых служб Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Кроме того, в Nord Stream 2 AG сообщили, что идет расследование инцидента.
https://crimea.ria.ru/20220926/chp-na-gazoprovode-severnyy-potok--2-proizoshlo-v-vodakh-danii-1124631017.html
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в мире, происшествия
Снижение давления зафиксировали на обеих нитках "Северного потока"

Оператор: на обеих нитках "Северного потока" упало давление

22:29 26.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости Крым. В понедельник вечером падение давления зафиксировано на обеих нитках "Северного потока". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
"Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются", — заявили в компании.
Трубы для газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
20:39
ЧП на газопроводе "Северный поток – 2" произошло в водах Дании
26 сентября оператор сообщал о резком падении давления на нитке А газопровода, которая была наполнена техническим газом. Позже выяснилось, что чрезвычайное положение произошло в территориальных водах Дании недалеко от острова Борнхольм. Береговыми службами была установлена охранная зона радиусом пять морских миль Информация о произошедшем была направлена в адрес береговых служб Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Кроме того, в Nord Stream 2 AG сообщили, что идет расследование инцидента.
 
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