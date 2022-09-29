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На границе с Казахстаном под Астраханью развернут пункт мобилизации
На границе с Казахстаном под Астраханью развернут пункт мобилизации - РИА Новости Крым, 29.09.2022
На границе с Казахстаном под Астраханью развернут пункт мобилизации
Временный пункт частичной мобилизации развернут в Астраханской области на КПП "Караузек" на российско-казахстанской границе, решение принято в связи с большим... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T11:08
2022-09-29T11:08
2022-09-29T11:08
казахстан
частичная мобилизация
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Временный пункт частичной мобилизации развернут в Астраханской области на КПП "Караузек" на российско-казахстанской границе, решение принято в связи с большим количеством выезжающих мужчин призывного возраста. Об этом сообщается на официальном портале Астраханской области.Большое скопление автомобилей с людьми у пункта пропуска привело к нарушению жизнеобеспечения населения - понтонная переправа на рассчитана на такую нагрузку и в настоящее время переполнена. В этой связи власти ввели в районе режим повышенной готовности. На границе усилен контроль безопасности, дежурят бригады медиков и в ближайшие дни развернут временный мобилизационный пункт."В пункте пропуска начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата. В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток", - добавили в пресс-службе.Ранее власти Северной Осетии сообщили о разворачивании мобилизационного пункта на контрольно-пропуском пункте "Верхний Ларс" на границе с Грузией. Решение принято на фоне значительного увеличения потока транспорта. В республике также введен режим повышенной готовности.Все о частичной мобилизации читайте по ссылке >>
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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казахстан, частичная мобилизация, общество
На границе с Казахстаном под Астраханью развернут пункт мобилизации
На границе с Казахстаном под Астраханью развернут пункт мобилизации с выдачей повесток
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Временный пункт частичной мобилизации развернут в Астраханской области на КПП "Караузек" на российско-казахстанской границе, решение принято в связи с большим количеством выезжающих мужчин призывного возраста. Об этом сообщается на официальном портале Астраханской области.
"На территории муниципалитета находится контрольно-пропускной пункт "Караузек" - основной пункт пропуска автомобильного транспорта в Республику Казахстан. Сейчас здесь образовалась многокилометровая очередь из желающих выехать из страны. Среди ожидающих выезда - масса мужчин призывного возраста", - говорится в сообщении.
Большое скопление автомобилей с людьми у пункта пропуска привело к нарушению жизнеобеспечения населения - понтонная переправа на рассчитана на такую нагрузку и в настоящее время переполнена. В этой связи власти ввели в районе режим повышенной готовности. На границе усилен контроль безопасности, дежурят бригады медиков и в ближайшие дни развернут временный мобилизационный пункт.
"В пункте пропуска начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата. В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток", - добавили в пресс-службе.
Ранее власти Северной Осетии сообщили о разворачивании мобилизационного пункта на контрольно-пропуском пункте "Верхний Ларс"
на границе с Грузией. Решение принято на фоне значительного увеличения потока транспорта. В республике также введен режим повышенной готовности.