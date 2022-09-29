https://crimea.ria.ru/20220929/na-granitse-s-kazakhstanom-pod-astrakhanyu-razvernut-punkt-mobilizatsii-1124660070.html

На границе с Казахстаном под Астраханью развернут пункт мобилизации

На границе с Казахстаном под Астраханью развернут пункт мобилизации - РИА Новости Крым, 29.09.2022

На границе с Казахстаном под Астраханью развернут пункт мобилизации

Временный пункт частичной мобилизации развернут в Астраханской области на КПП "Караузек" на российско-казахстанской границе, решение принято в связи с большим... РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T11:08

2022-09-29T11:08

2022-09-29T11:08

казахстан

частичная мобилизация

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Временный пункт частичной мобилизации развернут в Астраханской области на КПП "Караузек" на российско-казахстанской границе, решение принято в связи с большим количеством выезжающих мужчин призывного возраста. Об этом сообщается на официальном портале Астраханской области.Большое скопление автомобилей с людьми у пункта пропуска привело к нарушению жизнеобеспечения населения - понтонная переправа на рассчитана на такую нагрузку и в настоящее время переполнена. В этой связи власти ввели в районе режим повышенной готовности. На границе усилен контроль безопасности, дежурят бригады медиков и в ближайшие дни развернут временный мобилизационный пункт."В пункте пропуска начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата. В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток", - добавили в пресс-службе.Ранее власти Северной Осетии сообщили о разворачивании мобилизационного пункта на контрольно-пропуском пункте "Верхний Ларс" на границе с Грузией. Решение принято на фоне значительного увеличения потока транспорта. В республике также введен режим повышенной готовности.Все о частичной мобилизации читайте по ссылке >>

казахстан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казахстан, частичная мобилизация, общество