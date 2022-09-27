https://crimea.ria.ru/20220927/na-kpp-v-severnoy-osetii-otkroyut-mobilizatsionnyy-punkt-voenkomata-1124638290.html
На КПП в Северной Осетии откроют мобилизационный пункт военкомата
На КПП в Северной Осетии откроют мобилизационный пункт военкомата - РИА Новости Крым, 27.09.2022
На КПП в Северной Осетии откроют мобилизационный пункт военкомата
Мобилизационный пункт развернут в ближайшее время в Северной Осетии на контрольно-пропуском пункте "Верхний Ларс" на границе с Грузией. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T12:21
2022-09-27T12:21
2022-09-27T12:21
частичная мобилизация
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен-РИА Новости Крым. Мобилизационный пункт развернут в ближайшее время в Северной Осетии на контрольно-пропуском пункте "Верхний Ларс" на границе с Грузией. Об этом говорится в сообщении МВД по региону.Решение принято на фоне значительного увеличения потока транспорта.Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, в свою очередь, заявил, что у страны нет оснований закрывать границу с Россией и ограничивать въезд россиянам. Но из-за роста числа желающих въехать в Грузию местные власти усилили контроль на КПП, а также увеличили число пограничников.Правительство Северной Осетии накануне сообщило о том, что около 3500 легковых машин ожидают проезда в сторону Грузии на КПП "Верхний Ларс".Все о частичной мобилизации в России читайте по ссылке >>
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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частичная мобилизация, общество
На КПП в Северной Осетии откроют мобилизационный пункт военкомата
Мобилизационный пункт развернут на КПП в Северной Осетии на границе с Грузией
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен-РИА Новости Крым. Мобилизационный пункт развернут в ближайшее время в Северной Осетии на контрольно-пропуском пункте "Верхний Ларс" на границе с Грузией. Об этом говорится в сообщении МВД по региону.
Решение принято на фоне значительного увеличения потока транспорта.
"Обстановка остается крайне напряженной. <...> Принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу, а также намечен ряд дальнейших мероприятий в части правопорядка и безопасности дорожного движения. Кроме того, на КПП в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, в свою очередь, заявил, что у страны нет оснований закрывать границу с Россией и ограничивать въезд россиянам. Но из-за роста числа желающих въехать в Грузию местные власти усилили контроль на КПП, а также увеличили число пограничников.
Правительство Северной Осетии накануне сообщило о том, что около 3500 легковых машин ожидают проезда в сторону Грузии на КПП "Верхний Ларс".