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ВСУ ударили по магистральному газопроводу в Херсонской области - РИА Новости Крым, 29.09.2022
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ВСУ ударили по магистральному газопроводу в Херсонской области
ВСУ ударили по магистральному газопроводу в Херсонской области - РИА Новости Крым, 29.09.2022
ВСУ ударили по магистральному газопроводу в Херсонской области
В результате ночного обстрела ВСУ в Херсонской области поврежден магистральный газопровод высокого давления, без газоснабжения остались Новокаховский городской... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T12:21
2022-09-29T12:26
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В результате ночного обстрела ВСУ в Херсонской области поврежден магистральный газопровод высокого давления, без газоснабжения остались Новокаховский городской округ и Каховский район, сообщает администрация райцентра.Также ракетным ударом повреждены электросети в Таврийске, в результате без электроснабжения остался микрорайон Восточный.Ранее шесть человек пострадали при ракетном ударе ВСУ по жилому дому в центре Херсоне, возбуждено уголовное дело.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. В освобожденных регионах Херсонской и Запорожской областей, а также в республиках Донбасса прошли референдумы о вхождении в состав РФ, на которых подавляющее большинство жителей высказались "за".
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
ВСУ ударили по магистральному газопроводу в Херсонской области

ВСУ ударили по газопроводу в Херсонской области, без газа Новая Каховка

12:21 29.09.2022 (обновлено: 12:26 29.09.2022)
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГаз с материковой части России начал поступать в Крым
Газ с материковой части России начал поступать в Крым - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В результате ночного обстрела ВСУ в Херсонской области поврежден магистральный газопровод высокого давления, без газоснабжения остались Новокаховский городской округ и Каховский район, сообщает администрация райцентра.
"После ракетного обстрела в ночь на 29 сентября были повреждены магистральный газопровод высокого давления в районе Брылевки и электросети в городе Таврийске, городе-спутнике Новой Каховки. Аварийные бригады Херсонгаза перекрывают ГРП, ШРП. Газоснабжение будет прекращено в населенных пунктах Новокаховского городского округа и Каховского района", - сказано в сообщении.
Также ракетным ударом повреждены электросети в Таврийске, в результате без электроснабжения остался микрорайон Восточный.
Ранее шесть человек пострадали при ракетном ударе ВСУ по жилому дому в центре Херсоне, возбуждено уголовное дело.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. В освобожденных регионах Херсонской и Запорожской областей, а также в республиках Донбасса прошли референдумы о вхождении в состав РФ, на которых подавляющее большинство жителей высказались "за".
 
Херсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на Украине
 
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