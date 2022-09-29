https://crimea.ria.ru/20220929/vsu-udarili-po-magistralnomu-gazoprovodu-v-khersonskoy-oblasti-1124661235.html

ВСУ ударили по магистральному газопроводу в Херсонской области

ВСУ ударили по магистральному газопроводу в Херсонской области - РИА Новости Крым, 29.09.2022

ВСУ ударили по магистральному газопроводу в Херсонской области

В результате ночного обстрела ВСУ в Херсонской области поврежден магистральный газопровод высокого давления, без газоснабжения остались Новокаховский городской... РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T12:21

2022-09-29T12:21

2022-09-29T12:26

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В результате ночного обстрела ВСУ в Херсонской области поврежден магистральный газопровод высокого давления, без газоснабжения остались Новокаховский городской округ и Каховский район, сообщает администрация райцентра.Также ракетным ударом повреждены электросети в Таврийске, в результате без электроснабжения остался микрорайон Восточный.Ранее шесть человек пострадали при ракетном ударе ВСУ по жилому дому в центре Херсоне, возбуждено уголовное дело.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. В освобожденных регионах Херсонской и Запорожской областей, а также в республиках Донбасса прошли референдумы о вхождении в состав РФ, на которых подавляющее большинство жителей высказались "за".

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине