https://crimea.ria.ru/20220929/vsu-udarili-po-magistralnomu-gazoprovodu-v-khersonskoy-oblasti-1124661235.html
ВСУ ударили по магистральному газопроводу в Херсонской области
ВСУ ударили по магистральному газопроводу в Херсонской области - РИА Новости Крым, 29.09.2022
ВСУ ударили по магистральному газопроводу в Херсонской области
В результате ночного обстрела ВСУ в Херсонской области поврежден магистральный газопровод высокого давления, без газоснабжения остались Новокаховский городской... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T12:21
2022-09-29T12:21
2022-09-29T12:26
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110858/14/1108581420_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8ce036c7f07a5c94b154ac78970a8b11.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В результате ночного обстрела ВСУ в Херсонской области поврежден магистральный газопровод высокого давления, без газоснабжения остались Новокаховский городской округ и Каховский район, сообщает администрация райцентра.Также ракетным ударом повреждены электросети в Таврийске, в результате без электроснабжения остался микрорайон Восточный.Ранее шесть человек пострадали при ракетном ударе ВСУ по жилому дому в центре Херсоне, возбуждено уголовное дело.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. В освобожденных регионах Херсонской и Запорожской областей, а также в республиках Донбасса прошли референдумы о вхождении в состав РФ, на которых подавляющее большинство жителей высказались "за".
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110858/14/1108581420_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1098f1c2f22d385f49624386596b7fc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
ВСУ ударили по магистральному газопроводу в Херсонской области
ВСУ ударили по газопроводу в Херсонской области, без газа Новая Каховка
12:21 29.09.2022 (обновлено: 12:26 29.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В результате ночного обстрела ВСУ в Херсонской области поврежден магистральный газопровод высокого давления, без газоснабжения остались Новокаховский городской округ и Каховский район, сообщает администрация райцентра.
"После ракетного обстрела в ночь на 29 сентября были повреждены магистральный газопровод высокого давления в районе Брылевки и электросети в городе Таврийске, городе-спутнике Новой Каховки. Аварийные бригады Херсонгаза перекрывают ГРП, ШРП. Газоснабжение будет прекращено в населенных пунктах Новокаховского городского округа и Каховского района", - сказано в сообщении.
Также ракетным ударом повреждены электросети в Таврийске, в результате без электроснабжения остался микрорайон Восточный.
Ранее шесть человек пострадали при ракетном ударе ВСУ
по жилому дому в центре Херсоне, возбуждено уголовное дело.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. В освобожденных регионах Херсонской и Запорожской областей, а также в республиках Донбасса прошли референдумы о вхождении в состав РФ, на которых подавляющее большинство жителей высказались "за".