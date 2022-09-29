https://crimea.ria.ru/20220929/vsu-udarili-po-zhilomu-domu-v-khersone--postradali-shest-chelovek-1124659104.html

ВСУ ударили по жилому дому в Херсоне – пострадали шесть человек

ВСУ ударили по жилому дому в Херсоне – пострадали шесть человек - РИА Новости Крым, 29.09.2022

ВСУ ударили по жилому дому в Херсоне – пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали при ракетном ударе ВСУ по жилому дому в центре Херсоне, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома... РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T10:05

2022-09-29T10:05

2022-09-29T10:05

ск рф (следственный комитет российской федерации)

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Шесть человек пострадали при ракетном ударе ВСУ по жилому дому в центре Херсоне, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома России.Кроме того, российские следователи в рамках уголовного дела расследуют факт обстрела ВСУ политехнического колледжа в Херсоне, в результате которого также пострадали люди.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. В освобожденных регионах Херсонской и Запорожской областей, а также в республиках Донбасса прошли референдумы о вхождении в состав РФ, на которых подавляющее большинство жителей высказались "за".

https://crimea.ria.ru/20220928/v-khersonskoy-oblasti-pod-obstrel-popala-gostinitsa--est-ranenye-1124650110.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), херсонская область