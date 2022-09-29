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ВСУ ударили по жилому дому в Херсоне – пострадали шесть человек - РИА Новости Крым, 29.09.2022
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ВСУ ударили по жилому дому в Херсоне – пострадали шесть человек
ВСУ ударили по жилому дому в Херсоне – пострадали шесть человек - РИА Новости Крым, 29.09.2022
ВСУ ударили по жилому дому в Херсоне – пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали при ракетном ударе ВСУ по жилому дому в центре Херсоне, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T10:05
2022-09-29T10:05
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Шесть человек пострадали при ракетном ударе ВСУ по жилому дому в центре Херсоне, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома России.Кроме того, российские следователи в рамках уголовного дела расследуют факт обстрела ВСУ политехнического колледжа в Херсоне, в результате которого также пострадали люди.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. В освобожденных регионах Херсонской и Запорожской областей, а также в республиках Донбасса прошли референдумы о вхождении в состав РФ, на которых подавляющее большинство жителей высказались "за".
https://crimea.ria.ru/20220928/v-khersonskoy-oblasti-pod-obstrel-popala-gostinitsa--est-ranenye-1124650110.html
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ск рф (следственный комитет российской федерации), херсонская область
ВСУ ударили по жилому дому в Херсоне – пострадали шесть человек

СК России: при ракетном ударе по жилому дому в Херсоне пострадали шесть человек

10:05 29.09.2022
 
© РИА Новости КрымСлед от взрыва на территории базы отдыха в Херсоне
След от взрыва на территории базы отдыха в Херсоне - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Шесть человек пострадали при ракетном ударе ВСУ по жилому дому в центре Херсоне, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома России.
"Украинские националисты нанесли новый ракетный удар по жилому дому в центре Херсона, шесть человек пострадали. Следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские следователи в рамках уголовного дела расследуют факт обстрела ВСУ политехнического колледжа в Херсоне, в результате которого также пострадали люди.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. В освобожденных регионах Херсонской и Запорожской областей, а также в республиках Донбасса прошли референдумы о вхождении в состав РФ, на которых подавляющее большинство жителей высказались "за".
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