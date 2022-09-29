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Взрывчатка на дереве: в Мелитополе прогремел взрыв возле школы
Взрывчатка на дереве: в Мелитополе прогремел взрыв возле школы - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Взрывчатка на дереве: в Мелитополе прогремел взрыв возле школы
В Мелитополе сработало самодельное устройство, которое было закреплено на дереве возле школы, есть пострадавший, пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T10:19
2022-09-29T10:19
2022-09-29T10:19
мелитополь
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Мелитополе сработало самодельное устройство, которое было закреплено на дереве возле школы, есть пострадавший, пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Запорожской области.По данным местных властей, взрыв прогремел на ул. 50-летия Победы, возле школы, напротив ТЦ "Палладиум", примерно в 7.50.Сейчас на месте работают силовики. Отмечается, что жертв диверсии могло быть больше, поскольку взрывчатка была начинена поражающими элементами.Ранее в Мелитополе погиб украинский диверсант при подрыве автомобиля на улице Ломоносова. На месте ЧП детонировал боекомплект, который перевозился в данном автомобиле.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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мелитополь, запорожская область, происшествия
Взрывчатка на дереве: в Мелитополе прогремел взрыв возле школы
В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство возле школы
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Мелитополе сработало самодельное устройство, которое было закреплено на дереве возле школы, есть пострадавший, пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Запорожской области.
По данным местных властей, взрыв прогремел на ул. 50-летия Победы, возле школы, напротив ТЦ "Палладиум", примерно в 7.50.
"СВУ было закреплено на дереве и сработало при проезде автомобиля. Автомобиль поврежден, водитель получил легкие травмы", - сообщает местная администарция.
Сейчас на месте работают силовики. Отмечается, что жертв диверсии могло быть больше, поскольку взрывчатка была начинена поражающими элементами.
Ранее в Мелитополе погиб украинский диверсант при подрыве автомобиля
на улице Ломоносова. На месте ЧП детонировал боекомплект, который перевозился в данном автомобиле.