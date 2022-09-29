https://crimea.ria.ru/20220929/vzryvchatka-na-dereve-v-melitopole-progremel-vzryv-vozle-shkoly-1124659466.html

Взрывчатка на дереве: в Мелитополе прогремел взрыв возле школы

Взрывчатка на дереве: в Мелитополе прогремел взрыв возле школы - РИА Новости Крым, 29.09.2022

Взрывчатка на дереве: в Мелитополе прогремел взрыв возле школы

В Мелитополе сработало самодельное устройство, которое было закреплено на дереве возле школы, есть пострадавший, пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию... РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T10:19

2022-09-29T10:19

2022-09-29T10:19

мелитополь

запорожская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/12/1123877373_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_13595eb66dfbb3368c5f8e5b27273f70.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Мелитополе сработало самодельное устройство, которое было закреплено на дереве возле школы, есть пострадавший, пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Запорожской области.По данным местных властей, взрыв прогремел на ул. 50-летия Победы, возле школы, напротив ТЦ "Палладиум", примерно в 7.50.Сейчас на месте работают силовики. Отмечается, что жертв диверсии могло быть больше, поскольку взрывчатка была начинена поражающими элементами.Ранее в Мелитополе погиб украинский диверсант при подрыве автомобиля на улице Ломоносова. На месте ЧП детонировал боекомплект, который перевозился в данном автомобиле.

мелитополь

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелитополь, запорожская область, происшествия