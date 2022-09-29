https://crimea.ria.ru/20220929/situatsiya-na-2-m-energobloke-zaporozhskoy--aes-chto-izvestno-1124664626.html
Ситуация на 2-м энергоблоке Запорожской АЭС: что известно
Ситуация на 2-м энергоблоке Запорожской АЭС: что известно - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Ситуация на 2-м энергоблоке Запорожской АЭС: что известно
В сети появились сообщения о возгорании второго энергоблока Запорожской атомной электростанции. РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T15:31
2022-09-29T15:31
2022-09-29T15:52
заэс (запорожская атомная электростанция)
происшествия
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В сети появились сообщения о возгорании второго энергоблока Запорожской атомной электростанции. Сообщалось, что в направлении станции проследовали несколько пожарных машин и скорая. Однако официальные власти опровергли эту информацию.В частности, в администрации Энергодара заявили, что "информация о возгорании не соответствует действительности". Балицкий уточнил, что на территорию Запорожской АЭС был сброшен беспилотник."Был сброшен беспилотник, попадание не в сам реактор, реактору ничего не угрожает. Речь идет о вспомогательной инфраструктуре. Пожарные выехали, сейчас заканчивают тушение. Мне доложили о том, что вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.По словам главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого, мощность беспилотника оказалось недостаточной, чтобы нанести серьезный ущерб корпусу энергоблока.Пожарные службы и сотрудники станции работают профессионально, никакой угрозы для населения нет, заверил он в эфире "Первого канала".Также Балицкий подчеркнул, что в райне АЭС размещено специальное подразделение ВС РФ по химзащите, военнослужащие которого готовы провести дегазацию и дезактивацию территорий в случае возникновения утечки. При этом, на данный момент радиационный фон в норме, причин для волнений нет.
https://crimea.ria.ru/20220925/vs-rf-predotvratili-ataku-dronov-kamikadze-po-zaes-1124617458.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
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заэс (запорожская атомная электростанция), происшествия, запорожская область, всу (вооруженные силы украины)
Ситуация на 2-м энергоблоке Запорожской АЭС: что известно
ЧП на 2-м энергоблоке Запорожской АЭС: что известно
15:31 29.09.2022 (обновлено: 15:52 29.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В сети появились сообщения о возгорании второго энергоблока Запорожской атомной электростанции.
Сообщалось, что в направлении станции проследовали несколько пожарных машин и скорая. Однако официальные власти опровергли эту информацию.
В частности, в администрации Энергодара заявили, что "информация о возгорании не соответствует действительности".
"Угрозы ядерной безопасности на Запорожской АЭС нет", – сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Балицкий уточнил, что на территорию Запорожской АЭС был сброшен беспилотник.
"Реактор не поврежден, возникшее от этого возгорание ликвидируют", - подчеркнул Балицкий.
"Был сброшен беспилотник, попадание не в сам реактор, реактору ничего не угрожает. Речь идет о вспомогательной инфраструктуре. Пожарные выехали, сейчас заканчивают тушение. Мне доложили о том, что вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.
По словам главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого, мощность беспилотника оказалось недостаточной, чтобы нанести серьезный ущерб корпусу энергоблока.
Пожарные службы и сотрудники станции работают профессионально, никакой угрозы для населения нет, заверил он в эфире "Первого канала".
Также Балицкий подчеркнул, что в райне АЭС размещено специальное подразделение ВС РФ по химзащите, военнослужащие которого готовы провести дегазацию и дезактивацию территорий в случае возникновения утечки. При этом, на данный момент радиационный фон в норме, причин для волнений нет.