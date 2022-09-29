Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на 2-м энергоблоке Запорожской АЭС: что известно - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220929/situatsiya-na-2-m-energobloke-zaporozhskoy--aes-chto-izvestno-1124664626.html
Ситуация на 2-м энергоблоке Запорожской АЭС: что известно
Ситуация на 2-м энергоблоке Запорожской АЭС: что известно - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Ситуация на 2-м энергоблоке Запорожской АЭС: что известно
В сети появились сообщения о возгорании второго энергоблока Запорожской атомной электростанции. РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T15:31
2022-09-29T15:52
заэс (запорожская атомная электростанция)
происшествия
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/05/1124403557_0:5:3162:1784_1920x0_80_0_0_f9cce2fc4f576bc3abd5cb49073bd1b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В сети появились сообщения о возгорании второго энергоблока Запорожской атомной электростанции. Сообщалось, что в направлении станции проследовали несколько пожарных машин и скорая. Однако официальные власти опровергли эту информацию.В частности, в администрации Энергодара заявили, что "информация о возгорании не соответствует действительности". Балицкий уточнил, что на территорию Запорожской АЭС был сброшен беспилотник."Был сброшен беспилотник, попадание не в сам реактор, реактору ничего не угрожает. Речь идет о вспомогательной инфраструктуре. Пожарные выехали, сейчас заканчивают тушение. Мне доложили о том, что вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.По словам главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого, мощность беспилотника оказалось недостаточной, чтобы нанести серьезный ущерб корпусу энергоблока.Пожарные службы и сотрудники станции работают профессионально, никакой угрозы для населения нет, заверил он в эфире "Первого канала".Также Балицкий подчеркнул, что в райне АЭС размещено специальное подразделение ВС РФ по химзащите, военнослужащие которого готовы провести дегазацию и дезактивацию территорий в случае возникновения утечки. При этом, на данный момент радиационный фон в норме, причин для волнений нет.
https://crimea.ria.ru/20220925/vs-rf-predotvratili-ataku-dronov-kamikadze-po-zaes-1124617458.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/05/1124403557_433:0:3162:2047_1920x0_80_0_0_bf4228caf41270d1bdb3a3726508aa7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
заэс (запорожская атомная электростанция), происшествия, запорожская область, всу (вооруженные силы украины)
Ситуация на 2-м энергоблоке Запорожской АЭС: что известно

ЧП на 2-м энергоблоке Запорожской АЭС: что известно

15:31 29.09.2022 (обновлено: 15:52 29.09.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В сети появились сообщения о возгорании второго энергоблока Запорожской атомной электростанции.
Сообщалось, что в направлении станции проследовали несколько пожарных машин и скорая. Однако официальные власти опровергли эту информацию.
В частности, в администрации Энергодара заявили, что "информация о возгорании не соответствует действительности".

"Угрозы ядерной безопасности на Запорожской АЭС нет", – сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Балицкий уточнил, что на территорию Запорожской АЭС был сброшен беспилотник.
"Реактор не поврежден, возникшее от этого возгорание ликвидируют", - подчеркнул Балицкий.
"Был сброшен беспилотник, попадание не в сам реактор, реактору ничего не угрожает. Речь идет о вспомогательной инфраструктуре. Пожарные выехали, сейчас заканчивают тушение. Мне доложили о том, что вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.
По словам главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого, мощность беспилотника оказалось недостаточной, чтобы нанести серьезный ущерб корпусу энергоблока.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 15:16
ВС РФ предотвратили атаку дронов-камикадзе по ЗАЭС
Пожарные службы и сотрудники станции работают профессионально, никакой угрозы для населения нет, заверил он в эфире "Первого канала".
Также Балицкий подчеркнул, что в райне АЭС размещено специальное подразделение ВС РФ по химзащите, военнослужащие которого готовы провести дегазацию и дезактивацию территорий в случае возникновения утечки. При этом, на данный момент радиационный фон в норме, причин для волнений нет.
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)ПроисшествияЗапорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:31Ситуация на 2-м энергоблоке Запорожской АЭС: что известно
15:31Города Донбасса возможно восстановить за два-три года – Хуснуллин
15:22США фактически стали стороной конфликта на Украине – МИД РФ
15:04Пырнул ножом из ревности: житель Орла пытался убить крымчанку
14:48Фурам из Евросоюза указали на границу: Россия запрещает въезд
14:27Валуев получил повестку в военкомат
14:18В Крыму по подозрению в насилии над малолетним задержали жителя Керчи
14:12В центре Симферополя на пять месяцев ограничат движение
14:10Армия России ударила по "Иностранному легиону" — уничтожены 80 наемников
14:05Российские истребители сбили украинские МиГ-29 и Су-24
13:59В Севастополе на ремонт уходят пять из девяти подвижных катеров и паром
13:27Почему запад признает одни референдумы и не признает другие – эксперт
13:05Подписание договоров о вступлении новых территорий состоится 30 сентября
12:44Житель Севастополя арестован по делу об убийстве незнакомца в баре
12:38Володин уточнил правила выезда из страны для военнообязанных
12:30Более 30 человек погибли во время обстрела колонны из Купянска
12:21ВСУ ударили по магистральному газопроводу в Херсонской области
12:12РЖД выплатит мобилизованным сотрудникам по 200 тыс. рублей
12:01Финляндия закрывает границу для российских туристов
11:53Жительница Крыма пойдет под суд за ДТП с погибшей
Лента новостейМолния