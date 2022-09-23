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Главные события и заявления дня: 23 сентября

Главные события и заявления дня: 23 сентября - РИА Новости Крым, 23.09.2022

Главные события и заявления дня: 23 сентября

Стартовали референдумы о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав РФ. ВСУ атаковали Белгородскую область. Минобороны уточнило категории не... РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T22:05

2022-09-23T22:05

2022-09-23T22:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Стартовали референдумы о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав РФ. ВСУ атаковали Белгородскую область. Минобороны уточнило категории не подпадающих под мобилизацию граждан РФ. В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников СВО. Из Москвы в Крым будет ходить еще один поезд.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Стартовали референдумы о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав РФ Началась работа избирательных участков для голосования на референдумах по вопросу вхождения в состав РФ на правах субъектов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Голосование началось в 10 утра на самих территориях двух республик и двух областей, а также в России, в том числе в Крыму и Севастополе, где открыты участковые избирательные комиссии для беженцев и временно пребывающих за пределом свои регионов жителей.ВСУ атаковали Белгородскую областьВ Белгородской области ВСУ обстреляли село Вознесеновка, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Жертв и пострадавших нет.Минобороны уточнило категории не подпадающих под мобилизацию граждан РФМинобороны приняло решение не мобилизовывать работников IT-сферы, банков и СМИ."Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ", – уточнили в оборонном ведомстве.В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников СВО Группа сенаторов внесла в ГД законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда.Документом заемщику предоставляется льготный период, на время которого от исполнения кредитных обязательств освободят полностью либо уменьшат размер платежей.Оговорена также ситуация на случай гибели или ранения участника СВО.Из Москвы в Крым будет ходить еще один поездДополнительный поезд Москва – Симферополь начнет с 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"."Поезд проследует через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань, Керчь, Владиславовку, Джанкой", – говорится в сообщении ж/д-оператора.

https://crimea.ria.ru/20220923/krym-okunetsya-v-anomalnye-kholoda-1124598037.html

https://crimea.ria.ru/20220923/prioritet---bezopasnost-rabota-rosgvardii-v-khersonskoy-oblasti-1124594538.html

https://crimea.ria.ru/20220923/skonchalsya-rezhisser-vladimir-krasnopolskiy-1124605220.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, общество, новости