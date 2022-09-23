https://crimea.ria.ru/20220923/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-23-sentyabrya-1124605555.html
Главные события и заявления дня: 23 сентября
Главные события и заявления дня: 23 сентября - РИА Новости Крым, 23.09.2022
Главные события и заявления дня: 23 сентября
Стартовали референдумы о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав РФ. ВСУ атаковали Белгородскую область. Минобороны уточнило категории не... РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T22:05
2022-09-23T22:05
2022-09-23T22:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Стартовали референдумы о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав РФ. ВСУ атаковали Белгородскую область. Минобороны уточнило категории не подпадающих под мобилизацию граждан РФ. В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников СВО. Из Москвы в Крым будет ходить еще один поезд.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Стартовали референдумы о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав РФ Началась работа избирательных участков для голосования на референдумах по вопросу вхождения в состав РФ на правах субъектов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Голосование началось в 10 утра на самих территориях двух республик и двух областей, а также в России, в том числе в Крыму и Севастополе, где открыты участковые избирательные комиссии для беженцев и временно пребывающих за пределом свои регионов жителей.ВСУ атаковали Белгородскую областьВ Белгородской области ВСУ обстреляли село Вознесеновка, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Жертв и пострадавших нет.Минобороны уточнило категории не подпадающих под мобилизацию граждан РФМинобороны приняло решение не мобилизовывать работников IT-сферы, банков и СМИ."Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ", – уточнили в оборонном ведомстве.В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников СВО Группа сенаторов внесла в ГД законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда.Документом заемщику предоставляется льготный период, на время которого от исполнения кредитных обязательств освободят полностью либо уменьшат размер платежей.Оговорена также ситуация на случай гибели или ранения участника СВО.Из Москвы в Крым будет ходить еще один поездДополнительный поезд Москва – Симферополь начнет с 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"."Поезд проследует через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань, Керчь, Владиславовку, Джанкой", – говорится в сообщении ж/д-оператора.
https://crimea.ria.ru/20220923/krym-okunetsya-v-anomalnye-kholoda-1124598037.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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главное за день, общество, новости
Главные события и заявления дня: 23 сентября
Главные события и заявления понедельника, 23 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Стартовали референдумы о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав РФ. ВСУ атаковали Белгородскую область. Минобороны уточнило категории не подпадающих под мобилизацию граждан РФ. В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников СВО. Из Москвы в Крым будет ходить еще один поезд.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Стартовали референдумы о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав РФ
Началась работа избирательных участков
для голосования на референдумах по вопросу вхождения в состав РФ на правах субъектов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Голосование началось в 10 утра на самих территориях двух республик и двух областей, а также в России, в том числе в Крыму
и Севастополе
, где открыты участковые избирательные комиссии для беженцев и временно пребывающих за пределом свои регионов жителей.
ВСУ атаковали Белгородскую область
В Белгородской области ВСУ обстреляли село Вознесеновка
, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В результате попадания снаряда есть повреждения в пяти частных домовладениях по улице Садовая, также посечены три автомобиля", – рассказал Гладков.
Жертв и пострадавших нет.
Минобороны уточнило категории не подпадающих под мобилизацию граждан РФ
"Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ", – уточнили в оборонном ведомстве.
В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников СВО
Группа сенаторов внесла в ГД законопроект о кредитных каникулах
для участников специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда.
Документом заемщику предоставляется льготный период, на время которого от исполнения кредитных обязательств освободят полностью либо уменьшат размер платежей.
Оговорена также ситуация на случай гибели или ранения участника СВО.
Из Москвы в Крым будет ходить еще один поезд
Дополнительный поезд Москва – Симферополь начнет с 30 сентября. Об этом сообщили
в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезд проследует через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань, Керчь, Владиславовку, Джанкой", – говорится в сообщении ж/д-оператора.