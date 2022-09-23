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Главные события и заявления дня: 23 сентября - РИА Новости Крым, 23.09.2022
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Главные события и заявления дня: 23 сентября
Главные события и заявления дня: 23 сентября - РИА Новости Крым, 23.09.2022
Главные события и заявления дня: 23 сентября
Стартовали референдумы о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав РФ. ВСУ атаковали Белгородскую область. Минобороны уточнило категории не... РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T22:05
2022-09-23T22:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Стартовали референдумы о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав РФ. ВСУ атаковали Белгородскую область. Минобороны уточнило категории не подпадающих под мобилизацию граждан РФ. В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников СВО. Из Москвы в Крым будет ходить еще один поезд.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Стартовали референдумы о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав РФ Началась работа избирательных участков для голосования на референдумах по вопросу вхождения в состав РФ на правах субъектов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Голосование началось в 10 утра на самих территориях двух республик и двух областей, а также в России, в том числе в Крыму и Севастополе, где открыты участковые избирательные комиссии для беженцев и временно пребывающих за пределом свои регионов жителей.ВСУ атаковали Белгородскую областьВ Белгородской области ВСУ обстреляли село Вознесеновка, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Жертв и пострадавших нет.Минобороны уточнило категории не подпадающих под мобилизацию граждан РФМинобороны приняло решение не мобилизовывать работников IT-сферы, банков и СМИ."Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ", – уточнили в оборонном ведомстве.В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников СВО Группа сенаторов внесла в ГД законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда.Документом заемщику предоставляется льготный период, на время которого от исполнения кредитных обязательств освободят полностью либо уменьшат размер платежей.Оговорена также ситуация на случай гибели или ранения участника СВО.Из Москвы в Крым будет ходить еще один поездДополнительный поезд Москва – Симферополь начнет с 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"."Поезд проследует через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань, Керчь, Владиславовку, Джанкой", – говорится в сообщении ж/д-оператора.
https://crimea.ria.ru/20220923/krym-okunetsya-v-anomalnye-kholoda-1124598037.html
https://crimea.ria.ru/20220923/prioritet---bezopasnost-rabota-rosgvardii-v-khersonskoy-oblasti-1124594538.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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главное за день, общество, новости
Главные события и заявления дня: 23 сентября

Главные события и заявления понедельника, 23 сентября

22:05 23.09.2022
 
© РИА Новости КрымУчасток для голосования на референдуме в Херсонской области
Участок для голосования на референдуме в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Стартовали референдумы о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав РФ. ВСУ атаковали Белгородскую область. Минобороны уточнило категории не подпадающих под мобилизацию граждан РФ. В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников СВО. Из Москвы в Крым будет ходить еще один поезд.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Стартовали референдумы о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав РФ
Началась работа избирательных участков для голосования на референдумах по вопросу вхождения в состав РФ на правах субъектов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Голосование началось в 10 утра на самих территориях двух республик и двух областей, а также в России, в том числе в Крыму и Севастополе, где открыты участковые избирательные комиссии для беженцев и временно пребывающих за пределом свои регионов жителей.
Керчь. Старейший православный храм в России - Иоанна Предтечи осенью - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
18:06Радио "Спутник в Крыму"
Крым окунется в аномальные холода
ВСУ атаковали Белгородскую область
В Белгородской области ВСУ обстреляли село Вознесеновка, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В результате попадания снаряда есть повреждения в пяти частных домовладениях по улице Садовая, также посечены три автомобиля", – рассказал Гладков.
Жертв и пострадавших нет.
Минобороны уточнило категории не подпадающих под мобилизацию граждан РФ
Минобороны приняло решение не мобилизовывать работников IT-сферы, банков и СМИ.
"Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ", – уточнили в оборонном ведомстве.
Бойцы Росгвардии проверяют территорию для обеспечения безопасности в период проведения референдума в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
16:09Новая жизнь на освобожденных территориях
Приоритет - безопасность: работа Росгвардии в Херсонской области
В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников СВО
Группа сенаторов внесла в ГД законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда.
Документом заемщику предоставляется льготный период, на время которого от исполнения кредитных обязательств освободят полностью либо уменьшат размер платежей.
Оговорена также ситуация на случай гибели или ранения участника СВО.
Из Москвы в Крым будет ходить еще один поезд
Дополнительный поезд Москва – Симферополь начнет с 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезд проследует через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань, Керчь, Владиславовку, Джанкой", – говорится в сообщении ж/д-оператора.
Свеча
18:28
Скончался режиссер Владимир Краснопольский
 
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22:05Главные события и заявления дня: 23 сентября
21:59Что будет с газовыми заправками в России — мнение эксперта
21:33Итоги первого дня референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях
21:17Инфекции-провокаторы: что повышает риск развития болезни Альцгеймера
20:42В Севастополе можно оплатить проезд приложением – но это не точно
20:15Время собирать камни: что нужно делать в день осеннего равноденствия
20:03В Крыму продлен желтый уровень опасности
19:38Избирком Херсонской области: в первый день явка на референдуме — 15,31%
19:29Какими будут средние пенсии в России в 2023 году
19:07В Крыму рецидивист попался пьяным на ворованной машине
18:43При каких условиях работодатель может уволить мобилизованного работника
18:28Скончался режиссер Владимир Краснопольский
18:25Крымчанину грозит 20 лет тюрьмы за сбыт марихуаны
18:06Крым окунется в аномальные холода
17:27В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников СВО
17:15Украинские диверсанты прорвались в район Полог Запорожской области
17:03Шторм обрушится на Крым в субботу
16:48Первый день референдума: как проходит голосование
16:16Когда мобилизованным на СВО в Севастополе выплатят по 200 тысяч
16:09Приоритет - безопасность: работа Росгвардии в Херсонской области
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