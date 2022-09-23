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Референдум, день первый: как голосуют беженцы в Крыму - РИА Новости Крым, 23.09.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220923/referendum-den-pervyy-kak-golosuyut-bezhentsy-v-krymu-1124601643.html
Референдум, день первый: как голосуют беженцы в Крыму
Референдум, день первый: как голосуют беженцы в Крыму - РИА Новости Крым, 23.09.2022
Референдум, день первый: как голосуют беженцы в Крыму
В пятницу на территории Крыма открылись участки для голосования на референдуме о вхождении республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав... РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T14:51
2022-09-23T14:51
новая жизнь на освобожденных территориях
крым
общество
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В пятницу на территории Крыма открылись участки для голосования на референдуме о вхождении республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Кто, где и как голосует – в материале РИА Новости Крым.В первый день автомобили с членами избирательных комиссий отправились из Симферополя в регионы. Передвижные участки в этот день будут работать в Симферопольском и Белогорском районах, Керчи и Феодосии.Корреспонденты РИА Новости Крым побывали на участке в Белогорском районе. Здесь люди ждали голосования с самого утра. Одна из избирательниц, не скрывая слез призналась, что этот день она ждала восемь лет."Я сама из Белогорска. Но 35 лет жила в Луганске. Там родилась моя дочь. Мы сейчас приехали сюда. Сегодня пришли проголосовать за Россию. Мы так ждали. Наконец-то это все закончится, даже не верится, — делится эмоциями после голосования Татьяна, — Даже слезы наворачиваются".Проголосовать можно и на стационарных участках. Они расположены в пяти городах - Симферополе, Керчи, Джанкое, Евпатории и Ялте. В частности, в крымской столице он находится на улице Киевская, 115. Здесь могут сделать свой выбор жители всех четырех территорий, где проходят референдумы. Для того, чтобы проголосовать, необходимо иметь с собой паспорт с пропиской в ЛНР, ДНР, Херсонской или Запорожской области. Сделать это можно в течение пяти дней - до 27 сентября. После окончания голосования комиссии приступят к подсчету голосов, сообщил председатель Избиркома Крыма Михаил Малышев. И уточнил, что крымский избирком помогает своим коллегах из освобожденных регионов в организации процесса, в составе же комиссий - граждане этих территорий.Голосование организовано и в Севастополе. Председатель участковой избирательной комиссии Луганской Народной Республики Нелли Вячеславовна пояснила РИА Новости Крым, что в городе были созданы списки прибывших беженцев, но проголосовать смогут и те, кто еще не получил российские паспорта, их внесут в дополнительные списки.
https://crimea.ria.ru/20220923/zhiteli-osvobozhdennykh-regionov-mogut-progolosovat-na-pyati-uchastkakh-v-rk-1124596328.html
https://crimea.ria.ru/20220923/s-neterpeniem-zhdem-kto-i-kak-golosuet-v-sevastopole-1124599521.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
крым, общество, политика
Референдум, день первый: как голосуют беженцы в Крыму

Как голосуют беженцы в Крыму: первый день референдума

14:51 23.09.2022
 
© РИА Новости КрымУчасток для голосования на референдуме в Белогорске
Участок для голосования на референдуме в Белогорске - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В пятницу на территории Крыма открылись участки для голосования на референдуме о вхождении республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Кто, где и как голосует – в материале РИА Новости Крым.
В первый день автомобили с членами избирательных комиссий отправились из Симферополя в регионы. Передвижные участки в этот день будут работать в Симферопольском и Белогорском районах, Керчи и Феодосии.
Мужчина голосует на референдуме в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
10:10Новая жизнь на освобожденных территориях
Жители освобожденных регионов могут проголосовать на пяти участках в РК
Корреспонденты РИА Новости Крым побывали на участке в Белогорском районе. Здесь люди ждали голосования с самого утра. Одна из избирательниц, не скрывая слез призналась, что этот день она ждала восемь лет.
"Я сама из Белогорска. Но 35 лет жила в Луганске. Там родилась моя дочь. Мы сейчас приехали сюда. Сегодня пришли проголосовать за Россию. Мы так ждали. Наконец-то это все закончится, даже не верится, — делится эмоциями после голосования Татьяна, — Даже слезы наворачиваются".
Проголосовать можно и на стационарных участках. Они расположены в пяти городах - Симферополе, Керчи, Джанкое, Евпатории и Ялте. В частности, в крымской столице он находится на улице Киевская, 115. Здесь могут сделать свой выбор жители всех четырех территорий, где проходят референдумы.
Участок для голосования на референдуме в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
12:24Новая жизнь на освобожденных территориях
"С нетерпением ждем": кто и как голосует в Севастополе
"Мы приехали из Луганска организовать голосование. Сами проголосовали первыми. Система та же — вы приносите паспорт, мы заполняем список, выдаем бюллетень. В нем один вопрос: "Вы за вхождение ЛНР в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ?" и два варианта ответа: да или нет. Человек голосует и опускает бюллетень в урну", — рассказала член комиссии из Луганска Елена.
Для того, чтобы проголосовать, необходимо иметь с собой паспорт с пропиской в ЛНР, ДНР, Херсонской или Запорожской области. Сделать это можно в течение пяти дней - до 27 сентября. После окончания голосования комиссии приступят к подсчету голосов, сообщил председатель Избиркома Крыма Михаил Малышев. И уточнил, что крымский избирком помогает своим коллегах из освобожденных регионов в организации процесса, в составе же комиссий - граждане этих территорий.

"Комиссии будут по возвращению с территорий перекладывать все бюллетени из ящиков в сейф-пакеты, складывать их в сейф, и они там будут храниться до 27 сентября. Далее все бюллетени будут считаться и обрабатываться для внесения в окончательный протокол", — пояснил Малышев.

© РИА Новости Крым . Михаил МакеевУчасток для голосования на референдуме в Крыму
Участок для голосования на референдуме в Крыму
1 из 5
Участок для голосования на референдуме в Крыму
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевБюллетени на референдуме за присоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ в Крыму
Бюллетени на референдуме за присоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ в Крыму
2 из 5
Бюллетени на референдуме за присоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ в Крыму
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевУчасток для голосования на референдуме в Крыму
Участок для голосования на референдуме в Крыму
3 из 5
Участок для голосования на референдуме в Крыму
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевМужчина голосует на референдуме в Крыму
Мужчина голосует на референдуме в Крыму
4 из 5
Мужчина голосует на референдуме в Крыму
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
© РИА Новости КрымУчасток для голосования на референдуме в Белогорске
Участок для голосования на референдуме в Белогорске
5 из 5
Участок для голосования на референдуме в Белогорске
© РИА Новости Крым
1 из 5
Участок для голосования на референдуме в Крыму
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
2 из 5
Бюллетени на референдуме за присоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ в Крыму
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
3 из 5
Участок для голосования на референдуме в Крыму
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
4 из 5
Мужчина голосует на референдуме в Крыму
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
5 из 5
Участок для голосования на референдуме в Белогорске
© РИА Новости Крым
Голосование организовано и в Севастополе. Председатель участковой избирательной комиссии Луганской Народной Республики Нелли Вячеславовна пояснила РИА Новости Крым, что в городе были созданы списки прибывших беженцев, но проголосовать смогут и те, кто еще не получил российские паспорта, их внесут в дополнительные списки.
 
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