Референдум, день первый: как голосуют беженцы в Крыму
Как голосуют беженцы в Крыму: первый день референдума
© РИА Новости КрымУчасток для голосования на референдуме в Белогорске
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В пятницу на территории Крыма открылись участки для голосования на референдуме о вхождении республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Кто, где и как голосует – в материале РИА Новости Крым.
В первый день автомобили с членами избирательных комиссий отправились из Симферополя в регионы. Передвижные участки в этот день будут работать в Симферопольском и Белогорском районах, Керчи и Феодосии.
Корреспонденты РИА Новости Крым побывали на участке в Белогорском районе. Здесь люди ждали голосования с самого утра. Одна из избирательниц, не скрывая слез призналась, что этот день она ждала восемь лет.
"Я сама из Белогорска. Но 35 лет жила в Луганске. Там родилась моя дочь. Мы сейчас приехали сюда. Сегодня пришли проголосовать за Россию. Мы так ждали. Наконец-то это все закончится, даже не верится, — делится эмоциями после голосования Татьяна, — Даже слезы наворачиваются".
Проголосовать можно и на стационарных участках. Они расположены в пяти городах - Симферополе, Керчи, Джанкое, Евпатории и Ялте. В частности, в крымской столице он находится на улице Киевская, 115. Здесь могут сделать свой выбор жители всех четырех территорий, где проходят референдумы.
"Мы приехали из Луганска организовать голосование. Сами проголосовали первыми. Система та же — вы приносите паспорт, мы заполняем список, выдаем бюллетень. В нем один вопрос: "Вы за вхождение ЛНР в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ?" и два варианта ответа: да или нет. Человек голосует и опускает бюллетень в урну", — рассказала член комиссии из Луганска Елена.
Для того, чтобы проголосовать, необходимо иметь с собой паспорт с пропиской в ЛНР, ДНР, Херсонской или Запорожской области. Сделать это можно в течение пяти дней - до 27 сентября. После окончания голосования комиссии приступят к подсчету голосов, сообщил председатель Избиркома Крыма Михаил Малышев. И уточнил, что крымский избирком помогает своим коллегах из освобожденных регионов в организации процесса, в составе же комиссий - граждане этих территорий.
"Комиссии будут по возвращению с территорий перекладывать все бюллетени из ящиков в сейф-пакеты, складывать их в сейф, и они там будут храниться до 27 сентября. Далее все бюллетени будут считаться и обрабатываться для внесения в окончательный протокол", — пояснил Малышев.
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевУчасток для голосования на референдуме в Крыму
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Участок для голосования на референдуме в Крыму
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевБюллетени на референдуме за присоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ в Крыму
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Бюллетени на референдуме за присоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ в Крыму
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевУчасток для голосования на референдуме в Крыму
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Участок для голосования на референдуме в Крыму
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевМужчина голосует на референдуме в Крыму
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Мужчина голосует на референдуме в Крыму
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
© РИА Новости КрымУчасток для голосования на референдуме в Белогорске
5 из 5
Участок для голосования на референдуме в Белогорске
© РИА Новости Крым
1 из 5
Участок для голосования на референдуме в Крыму
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
2 из 5
Бюллетени на референдуме за присоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ в Крыму
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
3 из 5
Участок для голосования на референдуме в Крыму
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
4 из 5
Мужчина голосует на референдуме в Крыму
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
5 из 5
Участок для голосования на референдуме в Белогорске
© РИА Новости Крым
Голосование организовано и в Севастополе. Председатель участковой избирательной комиссии Луганской Народной Республики Нелли Вячеславовна пояснила РИА Новости Крым, что в городе были созданы списки прибывших беженцев, но проголосовать смогут и те, кто еще не получил российские паспорта, их внесут в дополнительные списки.