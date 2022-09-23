https://crimea.ria.ru/20220923/referendum-den-pervyy-kak-golosuyut-bezhentsy-v-krymu-1124601643.html

Референдум, день первый: как голосуют беженцы в Крыму

Референдум, день первый: как голосуют беженцы в Крыму - РИА Новости Крым, 23.09.2022

Референдум, день первый: как голосуют беженцы в Крыму

В пятницу на территории Крыма открылись участки для голосования на референдуме о вхождении республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав... РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T14:51

2022-09-23T14:51

2022-09-23T14:51

новая жизнь на освобожденных территориях

крым

общество

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В пятницу на территории Крыма открылись участки для голосования на референдуме о вхождении республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Кто, где и как голосует – в материале РИА Новости Крым.В первый день автомобили с членами избирательных комиссий отправились из Симферополя в регионы. Передвижные участки в этот день будут работать в Симферопольском и Белогорском районах, Керчи и Феодосии.Корреспонденты РИА Новости Крым побывали на участке в Белогорском районе. Здесь люди ждали голосования с самого утра. Одна из избирательниц, не скрывая слез призналась, что этот день она ждала восемь лет."Я сама из Белогорска. Но 35 лет жила в Луганске. Там родилась моя дочь. Мы сейчас приехали сюда. Сегодня пришли проголосовать за Россию. Мы так ждали. Наконец-то это все закончится, даже не верится, — делится эмоциями после голосования Татьяна, — Даже слезы наворачиваются".Проголосовать можно и на стационарных участках. Они расположены в пяти городах - Симферополе, Керчи, Джанкое, Евпатории и Ялте. В частности, в крымской столице он находится на улице Киевская, 115. Здесь могут сделать свой выбор жители всех четырех территорий, где проходят референдумы. Для того, чтобы проголосовать, необходимо иметь с собой паспорт с пропиской в ЛНР, ДНР, Херсонской или Запорожской области. Сделать это можно в течение пяти дней - до 27 сентября. После окончания голосования комиссии приступят к подсчету голосов, сообщил председатель Избиркома Крыма Михаил Малышев. И уточнил, что крымский избирком помогает своим коллегах из освобожденных регионов в организации процесса, в составе же комиссий - граждане этих территорий.Голосование организовано и в Севастополе. Председатель участковой избирательной комиссии Луганской Народной Республики Нелли Вячеславовна пояснила РИА Новости Крым, что в городе были созданы списки прибывших беженцев, но проголосовать смогут и те, кто еще не получил российские паспорта, их внесут в дополнительные списки.

https://crimea.ria.ru/20220923/zhiteli-osvobozhdennykh-regionov-mogut-progolosovat-na-pyati-uchastkakh-v-rk-1124596328.html

https://crimea.ria.ru/20220923/s-neterpeniem-zhdem-kto-i-kak-golosuet-v-sevastopole-1124599521.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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