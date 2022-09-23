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"С нетерпением ждем": кто и как голосует в Севастополе
"С нетерпением ждем": кто и как голосует в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.09.2022
"С нетерпением ждем": кто и как голосует в Севастополе
Проголосовать в Севастополе на одном из четырех избирательных участков могут даже те, кто приехал в регион накануне вечером. Об этом РИА Новости Крым сообщила... РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T12:24
2022-09-23T12:24
2022-09-23T12:31
новая жизнь на освобожденных территориях
севастополь
общество
политика
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Проголосовать в Севастополе на одном из четырех избирательных участков могут даже те, кто приехал в регион накануне вечером. Об этом РИА Новости Крым сообщила председатель участковой избирательной комиссии Луганской Народной Республики Нелли Вячеславовна.Ранее сообщалось, что 23 сентября в Севастополе с 10 утра начали работу избирательные участки для голосования на референдумах по вопросу вхождения в состав РФ на правах субъектов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По словам Нелли Вячеславовны, те, кто въехал в Севастополь заранее и успел оформить российские документы, автоматически попали в избирательные списки. Официально таких людей в городе четыре тысячи.Но желающих проголосовать может оказаться гораздо больше, говорит она. Ведь есть те, кто приехал неделю назад или накануне вечером. Их в списках нет, но проголосовать такие люди тоже смогут, говорит председатель избиркома.По словам участника голосования Богдана, уроженца Луганска, в Севастополь он прибыл три дня назад из Донецкой области, где в последнее время живет. На малой родине остались родители и родственники, которых "никак не бросишь и никак не перевезешь", поэтому домой он обязательно вернется.Но сейчас главное – поучаствовать в референдуме, результатов которого и он сам, и все близкие и друзья молодого человека ждут с нетерпением.Голосование пройдет с 23 до 27 сентября включительно.В первые четыре дня – 23, 24, 25 и 26 сентября – отдать свой голос можно как непосредственно на избирательных участках, так и на дому с 10.00 до 18.00. Голосование в заключительный день референдума, 27 сентября, начнется в 8.00. Об этом предупредили в участковой избирательной комиссии ЛНР.Здесь также пояснили, что подводить итоги голосования и составлять протоколы будут непосредственно на участках в Севастополе, после чего упакованные в сейф-пакеты документы передадут кураторам, и они доставлены в избиркомы каждой соответствующей республики и области, проводящей референдум.
https://crimea.ria.ru/20220923/zhiteli-osvobozhdennykh-regionov-mogut-progolosovat-na-pyati-uchastkakh-v-rk-1124596328.html
https://crimea.ria.ru/20220923/v-sevastopole-zadeystvovany-vse-chetyre-uchastka-dlya-provedeniya-referenduma-1124597420.html
https://crimea.ria.ru/20220923/zaporozhskiy-izbirkom-oproverg-slukhi-o-vydache-povestok-na-referendume-1124596657.html
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севастополь, общество, политика
"С нетерпением ждем": кто и как голосует в Севастополе
Кто и как голосует в Севастополе на референдуме о вхождении новых субъектов в состав РФ
12:24 23.09.2022 (обновлено: 12:31 23.09.2022) СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Проголосовать в Севастополе на одном из четырех избирательных участков могут даже те, кто приехал в регион накануне вечером. Об этом РИА Новости Крым
сообщила председатель участковой избирательной комиссии Луганской Народной Республики Нелли Вячеславовна.
Ранее сообщалось, что 23 сентября в Севастополе с 10 утра начали работу
избирательные участки для голосования на референдумах по вопросу вхождения в состав РФ на правах субъектов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
По словам Нелли Вячеславовны, те, кто въехал в Севастополь заранее и успел оформить российские документы, автоматически попали в избирательные списки. Официально таких людей в городе четыре тысячи.
Но желающих проголосовать может оказаться гораздо больше, говорит она. Ведь есть те, кто приехал неделю назад или накануне вечером. Их в списках нет, но проголосовать такие люди тоже смогут, говорит председатель избиркома.
"Мы проверяем, откуда человек прибыл, регистрацию, и по его заявлению вносим в дополнительный список на месте, и человек голосует. Проголосовать могут все, кто въехал на нашу территорию", – объяснила она.
По словам участника голосования Богдана, уроженца Луганска, в Севастополь он прибыл три дня назад из Донецкой области, где в последнее время живет. На малой родине остались родители и родственники, которых "никак не бросишь и никак не перевезешь", поэтому домой он обязательно вернется.
Но сейчас главное – поучаствовать в референдуме, результатов которого и он сам, и все близкие и друзья молодого человека ждут с нетерпением.
"Радость, счастье, что это наконец произошло. Мы уже долго ждем этого, с 2014 года. Люди намучились, давным-давно хотят в Россию. Хотят, чтобы это все закончилось, чтобы начать нормально жить, работать, учиться. Чтобы не было страха. Ожидание, естественно, что мы вступим в Россию и станем полноправными уже членами Российской Федерации. С нетерпением ждем", – поделился он.
Голосование пройдет с 23 до 27 сентября включительно.
В первые четыре дня – 23, 24, 25 и 26 сентября – отдать свой голос можно как непосредственно на избирательных участках, так и на дому с 10.00 до 18.00. Голосование в заключительный день референдума, 27 сентября, начнется в 8.00. Об этом предупредили в участковой избирательной комиссии ЛНР.
Здесь также пояснили, что подводить итоги голосования и составлять протоколы будут непосредственно на участках в Севастополе, после чего упакованные в сейф-пакеты документы передадут кураторам, и они доставлены в избиркомы каждой соответствующей республики и области, проводящей референдум.