https://crimea.ria.ru/20220923/s-neterpeniem-zhdem-kto-i-kak-golosuet-v-sevastopole-1124599521.html

"С нетерпением ждем": кто и как голосует в Севастополе

"С нетерпением ждем": кто и как голосует в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.09.2022

"С нетерпением ждем": кто и как голосует в Севастополе

Проголосовать в Севастополе на одном из четырех избирательных участков могут даже те, кто приехал в регион накануне вечером. Об этом РИА Новости Крым сообщила... РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T12:24

2022-09-23T12:24

2022-09-23T12:31

новая жизнь на освобожденных территориях

севастополь

общество

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/17/1124596914_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a3cd474f793add9086f3ffbb69d4eb77.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Проголосовать в Севастополе на одном из четырех избирательных участков могут даже те, кто приехал в регион накануне вечером. Об этом РИА Новости Крым сообщила председатель участковой избирательной комиссии Луганской Народной Республики Нелли Вячеславовна.Ранее сообщалось, что 23 сентября в Севастополе с 10 утра начали работу избирательные участки для голосования на референдумах по вопросу вхождения в состав РФ на правах субъектов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По словам Нелли Вячеславовны, те, кто въехал в Севастополь заранее и успел оформить российские документы, автоматически попали в избирательные списки. Официально таких людей в городе четыре тысячи.Но желающих проголосовать может оказаться гораздо больше, говорит она. Ведь есть те, кто приехал неделю назад или накануне вечером. Их в списках нет, но проголосовать такие люди тоже смогут, говорит председатель избиркома.По словам участника голосования Богдана, уроженца Луганска, в Севастополь он прибыл три дня назад из Донецкой области, где в последнее время живет. На малой родине остались родители и родственники, которых "никак не бросишь и никак не перевезешь", поэтому домой он обязательно вернется.Но сейчас главное – поучаствовать в референдуме, результатов которого и он сам, и все близкие и друзья молодого человека ждут с нетерпением.Голосование пройдет с 23 до 27 сентября включительно.В первые четыре дня – 23, 24, 25 и 26 сентября – отдать свой голос можно как непосредственно на избирательных участках, так и на дому с 10.00 до 18.00. Голосование в заключительный день референдума, 27 сентября, начнется в 8.00. Об этом предупредили в участковой избирательной комиссии ЛНР.Здесь также пояснили, что подводить итоги голосования и составлять протоколы будут непосредственно на участках в Севастополе, после чего упакованные в сейф-пакеты документы передадут кураторам, и они доставлены в избиркомы каждой соответствующей республики и области, проводящей референдум.

https://crimea.ria.ru/20220923/zhiteli-osvobozhdennykh-regionov-mogut-progolosovat-na-pyati-uchastkakh-v-rk-1124596328.html

https://crimea.ria.ru/20220923/v-sevastopole-zadeystvovany-vse-chetyre-uchastka-dlya-provedeniya-referenduma-1124597420.html

https://crimea.ria.ru/20220923/zaporozhskiy-izbirkom-oproverg-slukhi-o-vydache-povestok-na-referendume-1124596657.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, общество, политика