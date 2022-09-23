https://crimea.ria.ru/20220923/v-sevastopole-zadeystvovany-vse-chetyre-uchastka-dlya-provedeniya-referenduma-1124597420.html
В Севастополе задействованы все четыре участка для проведения референдума
В Севастополе задействованы все четыре участка для проведения референдума - РИА Новости Крым, 23.09.2022
В Севастополе задействованы все четыре участка для проведения референдума
В Севастополе временно прибывшие с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с утра начали голосование на референдуме о принятии регионов в состав... РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T11:09
2022-09-23T11:09
2022-09-23T11:12
новая жизнь на освобожденных территориях
севастополь
политика
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе временно прибывшие с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с утра начали голосование на референдуме о принятии регионов в состав РФ. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября на четырех избирательных участках. Избирательные участки открыты с 10.00 до 18.00 и расположены по адресам: Для жителей ДНР — Дворец культуры рыбаков, ул. Павла Корчагина, 1, телефон: +7 (978) 690-10-38; Для жителей ЛНР — Севастопольский центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25, телефон: +7 (978) 508-67-69; 3. Для жителей Запорожской области — кинотеатр "Москва", проспект Генерала Острякова, 70, телефон: +7 (978) 562-83-56; 4. Для жителей Херсонской области — культурный комплекс "Корабел", ул. Рабочая, 2, телефон: +7 (978) 591-96-49. Принять участие в голосовании можно будет и на дому, оставив заявку по указанным выше номерам телефонов. Номер горячей линии для находящихся на территории России жителей освобожденных территорий: 8 800 200-00-20. В Крыму открыли пять участков для голосования жителей освобожденных регионов – в Симферополе, Керчи, Джанкое, Евпатории и Ялте.
https://crimea.ria.ru/20220923/zhiteli-osvobozhdennykh-regionov-mogut-progolosovat-na-pyati-uchastkakh-v-rk-1124596328.html
https://crimea.ria.ru/20220923/v-donbasse-zaporozhskoy-i-khersonskoy-oblastyakh-startovali-referendumy-1124595515.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, политика
В Севастополе задействованы все четыре участка для проведения референдума
В Севастополе беженцы ЛДНР, Херсонщины и Запорожской области голосуют на референдуме
11:09 23.09.2022 (обновлено: 11:12 23.09.2022)
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе временно прибывшие с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с утра начали голосование на референдуме о принятии регионов в состав РФ.
Голосование пройдет с 23 по 27 сентября на четырех избирательных участках. Избирательные участки открыты с 10.00 до 18.00 и расположены по адресам:
Для жителей ДНР — Дворец культуры рыбаков, ул. Павла Корчагина, 1, телефон: +7 (978) 690-10-38;
Для жителей ЛНР — Севастопольский центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25, телефон: +7 (978) 508-67-69; 3.
Для жителей Запорожской области — кинотеатр "Москва", проспект Генерала Острякова, 70, телефон: +7 (978) 562-83-56; 4.
Для жителей Херсонской области — культурный комплекс "Корабел", ул. Рабочая, 2, телефон: +7 (978) 591-96-49.
Принять участие в голосовании можно будет и на дому, оставив заявку по указанным выше номерам телефонов.
Номер горячей линии для находящихся на территории России жителей освобожденных территорий: 8 800 200-00-20.
В Крыму открыли пять участков
для голосования жителей освобожденных регионов – в Симферополе, Керчи, Джанкое, Евпатории и Ялте.