https://crimea.ria.ru/20220923/zhiteli-osvobozhdennykh-regionov-mogut-progolosovat-na-pyati-uchastkakh-v-rk-1124596328.html

Жители освобожденных регионов могут проголосовать на пяти участках в РК

Жители освобожденных регионов могут проголосовать на пяти участках в РК - РИА Новости Крым, 23.09.2022

Жители освобожденных регионов могут проголосовать на пяти участках в РК

В Крыму открыли пять участков для голосования жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом журналистам сообщил председатель Избирательной... РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T10:10

2022-09-23T10:10

2022-09-23T10:26

новая жизнь на освобожденных территориях

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Крыму открыли пять участков для голосования жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом журналистам сообщил председатель Избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев."В пяти городах – Симферополе, Керчи, Джанкое, Евпатории и Ялте – образованы соответствующие участки, где в течение всех этих дней граждане, имеющие право на голосование, могут сделать свой выбор. Правом обладают люди, имеющие документы, подтверждающие их отношение к четырем регионам, где проходит референдум", - сообщил он.Малышев подчеркнул, что вынужденные переселенцы из республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей могут проголосовать в течение всех пяти дней.День до референдума: как идет подготовка >>"Все четыре комиссии работают в Симферополе. Кроме того, во всех муниципалитетах образовано место, где будут находиться члены выездной комиссии и все желающие смогут проголосовать", - добавил он.23 сентября в Запорожской, Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках стартовали референдумы о вхождении регионов в состав Российской Федерации. Они будут проходить до 27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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