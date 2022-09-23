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Жители освобожденных регионов могут проголосовать на пяти участках в РК - РИА Новости Крым, 23.09.2022
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Жители освобожденных регионов могут проголосовать на пяти участках в РК
Жители освобожденных регионов могут проголосовать на пяти участках в РК - РИА Новости Крым, 23.09.2022
Жители освобожденных регионов могут проголосовать на пяти участках в РК
В Крыму открыли пять участков для голосования жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом журналистам сообщил председатель Избирательной... РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T10:10
2022-09-23T10:26
новая жизнь на освобожденных территориях
крым
общество
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Крыму открыли пять участков для голосования жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом журналистам сообщил председатель Избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев."В пяти городах – Симферополе, Керчи, Джанкое, Евпатории и Ялте – образованы соответствующие участки, где в течение всех этих дней граждане, имеющие право на голосование, могут сделать свой выбор. Правом обладают люди, имеющие документы, подтверждающие их отношение к четырем регионам, где проходит референдум", - сообщил он.Малышев подчеркнул, что вынужденные переселенцы из республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей могут проголосовать в течение всех пяти дней.День до референдума: как идет подготовка &gt;&gt;"Все четыре комиссии работают в Симферополе. Кроме того, во всех муниципалитетах образовано место, где будут находиться члены выездной комиссии и все желающие смогут проголосовать", - добавил он.23 сентября в Запорожской, Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках стартовали референдумы о вхождении регионов в состав Российской Федерации. Они будут проходить до 27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
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РИА Новости Крым
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крым, общество, политика
Жители освобожденных регионов могут проголосовать на пяти участках в РК

В Крыму открыли пять участков для голосования жителей освобожденных регионов

10:10 23.09.2022 (обновлено: 10:26 23.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевМужчина голосует на референдуме в Крыму
Мужчина голосует на референдуме в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Крыму открыли пять участков для голосования жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом журналистам сообщил председатель Избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.
"В пяти городах – Симферополе, Керчи, Джанкое, Евпатории и Ялте – образованы соответствующие участки, где в течение всех этих дней граждане, имеющие право на голосование, могут сделать свой выбор. Правом обладают люди, имеющие документы, подтверждающие их отношение к четырем регионам, где проходит референдум", - сообщил он.
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевУчасток для голосования на референдуме в Крыму
Участок для голосования на референдуме в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
Участок для голосования на референдуме в Крыму
Малышев подчеркнул, что вынужденные переселенцы из республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей могут проголосовать в течение всех пяти дней.
День до референдума: как идет подготовка >>
"Все четыре комиссии работают в Симферополе. Кроме того, во всех муниципалитетах образовано место, где будут находиться члены выездной комиссии и все желающие смогут проголосовать", - добавил он.
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевПредседатель Избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев в день проведения референдума в РК
Председатель Избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев в день проведения референдума в РК - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
Председатель Избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев в день проведения референдума в РК
23 сентября в Запорожской, Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках стартовали референдумы о вхождении регионов в состав Российской Федерации. Они будут проходить до 27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
 
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