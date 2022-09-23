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Минобороны уточнило категории граждан, не подпадающих под мобилизацию - РИА Новости Крым, 23.09.2022
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Минобороны уточнило категории граждан, не подпадающих под мобилизацию
Минобороны уточнило категории граждан, не подпадающих под мобилизацию - РИА Новости Крым, 23.09.2022
Минобороны уточнило категории граждан, не подпадающих под мобилизацию
Минобороны для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей и финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в... РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T12:13
2022-09-23T12:31
министерство обороны рф
армия и флот
специальная военная операция рф на украине
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Минобороны для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей и финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по ряду специальностей и направлений подготовки.В частности, это распространяется на работающих "в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованным в разработке, развитию, внедрению, сопровождению и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры".Кроме того, речь идет и о гражданах с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих "в российских операторах связи и задействованным в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования РФ".Также это касается работников "системообразующих организаций в сфере информации и связи, их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации".Не привлекут и тех, кто трудится в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. По заявлению губернатора Крыма Аксенова, каждому из призванных крымчан единоразово выплатят 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи.
https://crimea.ria.ru/20220923/mobilizovannye-v-simferopole-proydut-perepodgotovku-v-sevastopole-1124595141.html
https://crimea.ria.ru/20220923/mobilizovannym-sevastopoltsam-vyplatyat-po-200-tysyach-rubley-1124596967.html
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министерство обороны рф, армия и флот, специальная военная операция рф на украине, частичная мобилизация
Минобороны уточнило категории граждан, не подпадающих под мобилизацию

Минобороны: специалисты сфер IT, финансов и СМИ не попадают под частичную мобилизацию

12:13 23.09.2022 (обновлено: 12:31 23.09.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ России объявлена частичная мобилизация
В России объявлена частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Минобороны для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей и финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по ряду специальностей и направлений подготовки.
В частности, это распространяется на работающих "в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованным в разработке, развитию, внедрению, сопровождению и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры".
Кроме того, речь идет и о гражданах с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих "в российских операторах связи и задействованным в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования РФ".
Также это касается работников "системообразующих организаций в сфере информации и связи, их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации".
Сборный пункт
08:52
Мобилизованные в Симферополе пройдут переподготовку в Севастополе
Не привлекут и тех, кто трудится в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.
"Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ", - уточнили в Минобороны.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. По заявлению губернатора Крыма Аксенова, каждому из призванных крымчан единоразово выплатят 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи.
В России объявлена частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
10:43
Мобилизованным севастопольцам выплатят по 200 тысяч рублей
Министерство обороны РФАрмия и флотСпециальная военная операция РФ на УкраинеЧастичная мобилизация
 
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