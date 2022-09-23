https://crimea.ria.ru/20220923/minoborony-utochnilo-kategorii-grazhdan-ne-podpadayuschikh-pod-mobilizatsiyu-1124598907.html

Минобороны уточнило категории граждан, не подпадающих под мобилизацию

Минобороны уточнило категории граждан, не подпадающих под мобилизацию - РИА Новости Крым, 23.09.2022

Минобороны уточнило категории граждан, не подпадающих под мобилизацию

Минобороны для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей и финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в... РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T12:13

2022-09-23T12:13

2022-09-23T12:31

министерство обороны рф

армия и флот

специальная военная операция рф на украине

частичная мобилизация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Минобороны для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей и финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по ряду специальностей и направлений подготовки.В частности, это распространяется на работающих "в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованным в разработке, развитию, внедрению, сопровождению и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры".Кроме того, речь идет и о гражданах с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих "в российских операторах связи и задействованным в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования РФ".Также это касается работников "системообразующих организаций в сфере информации и связи, их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации".Не привлекут и тех, кто трудится в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. По заявлению губернатора Крыма Аксенова, каждому из призванных крымчан единоразово выплатят 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи.

https://crimea.ria.ru/20220923/mobilizovannye-v-simferopole-proydut-perepodgotovku-v-sevastopole-1124595141.html

https://crimea.ria.ru/20220923/mobilizovannym-sevastopoltsam-vyplatyat-po-200-tysyach-rubley-1124596967.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, армия и флот, специальная военная операция рф на украине, частичная мобилизация