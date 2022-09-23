https://crimea.ria.ru/20220923/v-krym-iz-moskvy-naznachen-dopolnitelnyy-poezd-1124597908.html

В Крым из Москвы назначен дополнительный поезд

В Крым из Москвы назначен дополнительный поезд - РИА Новости Крым, 23.09.2022

В Крым из Москвы назначен дополнительный поезд

Дополнительный пассажирский поезд № 166/165 сообщением Москва – Симферополь назначается с конца сентября до середины декабря, продажи на него уже открыты, в... РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T11:39

2022-09-23T11:39

2022-09-23T11:39

крым

железные дороги крыма

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Дополнительный пассажирский поезд № 166/165 сообщением Москва – Симферополь назначается с конца сентября до середины декабря, продажи на него уже открыты, в составе будут курсировать 16 вагонов, сообщается в релизе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".По данным компании, в первый рейс из столицы поезд выйдет с Казанского вокзала 30 сентября в 14.50, прибудет в Симферополь на следующий день в 20.40. Поезд будет курсировать ежедневно до 10 декабря, кроме 31 октября и 1 ноября. Время прибытия неизменно во все дни, кроме 3,4 и 5 октября - в эти числа состав будет прибывать на симферопольский вокзал в 00.30.В обратном направлении поезд будет ходить с 30 сентября по 12 декабря ежедневно, кроме 29 и 30 октября. Время отправления из Симферополя с 30 сентября по 14 октября и с 31 октября по 12 декабря – 20.00, с 15 по 28 октября - 18.40. Прибытие в Москву через день в 4 часа утра.Ранее дополнительный поезд был назначен из северной столицы. Поезд № 169/170 сообщением Санкт-Петербург – Симферополь будет курсировать с конца сентября до начала декабря для усиления сообщения севера-запада России с Крымским полуостровом.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, железные дороги крыма, транспорт