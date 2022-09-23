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В Крым из Москвы назначен дополнительный поезд - РИА Новости Крым, 23.09.2022
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В Крым из Москвы назначен дополнительный поезд
В Крым из Москвы назначен дополнительный поезд - РИА Новости Крым, 23.09.2022
В Крым из Москвы назначен дополнительный поезд
Дополнительный пассажирский поезд № 166/165 сообщением Москва – Симферополь назначается с конца сентября до середины декабря, продажи на него уже открыты, в... РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T11:39
2022-09-23T11:39
крым
железные дороги крыма
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Дополнительный пассажирский поезд № 166/165 сообщением Москва – Симферополь назначается с конца сентября до середины декабря, продажи на него уже открыты, в составе будут курсировать 16 вагонов, сообщается в релизе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".По данным компании, в первый рейс из столицы поезд выйдет с Казанского вокзала 30 сентября в 14.50, прибудет в Симферополь на следующий день в 20.40. Поезд будет курсировать ежедневно до 10 декабря, кроме 31 октября и 1 ноября. Время прибытия неизменно во все дни, кроме 3,4 и 5 октября - в эти числа состав будет прибывать на симферопольский вокзал в 00.30.В обратном направлении поезд будет ходить с 30 сентября по 12 декабря ежедневно, кроме 29 и 30 октября. Время отправления из Симферополя с 30 сентября по 14 октября и с 31 октября по 12 декабря – 20.00, с 15 по 28 октября - 18.40. Прибытие в Москву через день в 4 часа утра.Ранее дополнительный поезд был назначен из северной столицы. Поезд № 169/170 сообщением Санкт-Петербург – Симферополь будет курсировать с конца сентября до начала декабря для усиления сообщения севера-запада России с Крымским полуостровом.
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4.7
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крым, железные дороги крыма, транспорт
В Крым из Москвы назначен дополнительный поезд

Дополнительный поезд Москва – Симферополь назначен с конца сентября

11:39 23.09.2022
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Дополнительный пассажирский поезд № 166/165 сообщением Москва – Симферополь назначается с конца сентября до середины декабря, продажи на него уже открыты, в составе будут курсировать 16 вагонов, сообщается в релизе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
По данным компании, в первый рейс из столицы поезд выйдет с Казанского вокзала 30 сентября в 14.50, прибудет в Симферополь на следующий день в 20.40. Поезд будет курсировать ежедневно до 10 декабря, кроме 31 октября и 1 ноября. Время прибытия неизменно во все дни, кроме 3,4 и 5 октября - в эти числа состав будет прибывать на симферопольский вокзал в 00.30.
"Поезд проследует через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань, Керчь, Владиславовку, Джанкой. Время в пути 29 часов 50 минут (3, 4, 5 октября - 33 ч. 40 мин.)", - сказано в сообщении.
В обратном направлении поезд будет ходить с 30 сентября по 12 декабря ежедневно, кроме 29 и 30 октября. Время отправления из Симферополя с 30 сентября по 14 октября и с 31 октября по 12 декабря – 20.00, с 15 по 28 октября - 18.40. Прибытие в Москву через день в 4 часа утра.
Ранее дополнительный поезд был назначен из северной столицы. Поезд № 169/170 сообщением Санкт-Петербург – Симферополь будет курсировать с конца сентября до начала декабря для усиления сообщения севера-запада России с Крымским полуостровом.
 
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