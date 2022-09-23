Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников СВО - РИА Новости Крым, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220923/v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-kreditnykh-kanikulakh-dlya-uchastnikov-svo-1124604233.html
В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников СВО
В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников СВО - РИА Новости Крым, 23.09.2022
В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников СВО
Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации. РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T17:27
2022-09-23T17:27
государственная дума рф
общество
частичная мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118852985_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_c62d3f4c9f456f6880fff97450417748.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.По словам одного из авторов документа, заместителя председателя Совфеда Николая Журавлева, документ предусматривает предоставление льготного периода, во время которого размер платежей будет уменьшен либо же гражданина полностью освободят от исполнения кредитных обязательств. Уточняется, что срок такого периода определит заемщик.В случае гибели или ранения участника спецоперации его обязанности по кредитам и обязанности по кредитам находящихся на его иждивении лиц будут прекращены.Зампред Совфеда сообщил, что рассмотреть заявление военнослужащего о предоставлении ему льготного срока кредитор должен в пятидневный срок.Рабочие места мобилизованных граждан сохранят - кабмин &gt;&gt;Сенаторский законопроект коснется мобилизованных и контрактников.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти республики приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.
https://crimea.ria.ru/20220923/kogda-mobilizovannym-na-svo-v-sevastopole-vyplatyat-po-200-tysyach-1124602571.html
https://crimea.ria.ru/20220923/mobilizovannye-v-simferopole-proydut-perepodgotovku-v-sevastopole-1124595141.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118852985_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_42c2b200d0e6830b81a82660e92e2a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
государственная дума рф, общество, частичная мобилизация
В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников СВО

В Госдуму внесли законопроект о заморозке выплат по кредитам для участников спецоперации

17:27 23.09.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.
По словам одного из авторов документа, заместителя председателя Совфеда Николая Журавлева, документ предусматривает предоставление льготного периода, во время которого размер платежей будет уменьшен либо же гражданина полностью освободят от исполнения кредитных обязательств. Уточняется, что срок такого периода определит заемщик.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
16:16
Когда мобилизованным на СВО в Севастополе выплатят по 200 тысяч
В случае гибели или ранения участника спецоперации его обязанности по кредитам и обязанности по кредитам находящихся на его иждивении лиц будут прекращены.
Зампред Совфеда сообщил, что рассмотреть заявление военнослужащего о предоставлении ему льготного срока кредитор должен в пятидневный срок.
Рабочие места мобилизованных граждан сохранят - кабмин >>
"В случае неполучения ответа от кредитора в течение десяти дней льготный период устанавливается автоматически со дня направления требования или с даты, указанной в нем", — подчеркнул вице-спикер.
Сенаторский законопроект коснется мобилизованных и контрактников.
Сборный пункт
08:52
Мобилизованные в Симферополе пройдут переподготовку в Севастополе
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти республики приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.
 
Государственная Дума РФОбществоЧастичная мобилизация
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:43При каких условиях работодатель может уволить мобилизованного работника
18:28Скончался режиссер Владимир Краснопольский
18:25Крымчанину грозит 20 лет тюрьмы за сбыт марихуаны
18:06Крым окунется в аномальные холода
17:27В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников СВО
17:15Украинские диверсанты прорвались в район Полог Запорожской области
17:03Шторм обрушится на Крым в субботу
16:48Первый день референдума: как проходит голосование
16:16Когда мобилизованным на СВО в Севастополе выплатят по 200 тысяч
16:09Приоритет - безопасность: работа Росгвардии в Херсонской области
15:19ВС России уничтожили почти 300 украинских военных самолетов
15:12В Севастополе на мужчину обрушилась подпорная стена
14:51Референдум, день первый: как голосуют беженцы в Крыму
14:4598-летний ветеран ВОВ Капитонов проголосовал на референдуме в Мелитополе
14:32Над Джанкоем предположительно сработала система ПВО
14:09В ДНР и Запорожье уничтожены около 300 наемников и боевиков нацбатальонов
13:29В надежде на светлое будущее: как голосует Херсон — видео
12:58ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены дома и машины
12:55В Крыму хотят выделять участки всем участвующим в СВО крымчанам
12:27"Сегодня призван мой сын" – глава Крыма Аксенов
Лента новостейМолния