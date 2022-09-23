https://crimea.ria.ru/20220923/v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-kreditnykh-kanikulakh-dlya-uchastnikov-svo-1124604233.html
В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников СВО
В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников СВО - РИА Новости Крым, 23.09.2022
В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников СВО
Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации. РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T17:27
2022-09-23T17:27
2022-09-23T17:27
государственная дума рф
общество
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.По словам одного из авторов документа, заместителя председателя Совфеда Николая Журавлева, документ предусматривает предоставление льготного периода, во время которого размер платежей будет уменьшен либо же гражданина полностью освободят от исполнения кредитных обязательств. Уточняется, что срок такого периода определит заемщик.В случае гибели или ранения участника спецоперации его обязанности по кредитам и обязанности по кредитам находящихся на его иждивении лиц будут прекращены.Зампред Совфеда сообщил, что рассмотреть заявление военнослужащего о предоставлении ему льготного срока кредитор должен в пятидневный срок.Рабочие места мобилизованных граждан сохранят - кабмин >>Сенаторский законопроект коснется мобилизованных и контрактников.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти республики приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.
https://crimea.ria.ru/20220923/kogda-mobilizovannym-na-svo-v-sevastopole-vyplatyat-po-200-tysyach-1124602571.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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государственная дума рф, общество, частичная мобилизация
В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников СВО
В Госдуму внесли законопроект о заморозке выплат по кредитам для участников спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.
По словам одного из авторов документа, заместителя председателя Совфеда Николая Журавлева, документ предусматривает предоставление льготного периода, во время которого размер платежей будет уменьшен либо же гражданина полностью освободят от исполнения кредитных обязательств. Уточняется, что срок такого периода определит заемщик.
В случае гибели или ранения участника спецоперации его обязанности по кредитам и обязанности по кредитам находящихся на его иждивении лиц будут прекращены.
Зампред Совфеда сообщил, что рассмотреть заявление военнослужащего о предоставлении ему льготного срока кредитор должен в пятидневный срок.
"В случае неполучения ответа от кредитора в течение десяти дней льготный период устанавливается автоматически со дня направления требования или с даты, указанной в нем", — подчеркнул вице-спикер.
Сенаторский законопроект коснется мобилизованных и контрактников.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ
об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти республики приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей
дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе
.