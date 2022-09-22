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Рабочие места мобилизованных граждан сохранят - кабмин - РИА Новости Крым, 22.09.2022
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Рабочие места мобилизованных граждан сохранят - кабмин
Рабочие места мобилизованных граждан сохранят - кабмин - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Рабочие места мобилизованных граждан сохранят - кабмин
Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Соответствующие изменения внесены в особенности правового... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T21:41
2022-09-22T21:41
армия и флот
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Соответствующие изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений на 2022 и 2023 годы и утверждены постановлением председателя правительства Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба кабмина.Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября этого года.В Крыму открыли чат для участников спецоперации и их семей &gt;&gt;Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.Минобороны разъяснило главные вопросы о частичной мобилизации. Основной фактор - наличие боевого опыта. Приоритетными критериями комплектования в ходе частичной мобилизации являются военно-учетные специальности, а не воинские звания, призываться будут граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов.
https://crimea.ria.ru/20220922/chto-budet-s-kreditami-mobilizovannykh---otvet-gosdumy-1124582440.html
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армия и флот, российская федерация (россия, рф), специальная военная операция рф на украине, закон и право, соцзащита
Рабочие места мобилизованных граждан сохранят - кабмин

Правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных

21:41 22.09.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Соответствующие изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений на 2022 и 2023 годы и утверждены постановлением председателя правительства Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба кабмина.
"Трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места будут сохранены", - уточняется в сообщении.
Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября этого года.
В Крыму открыли чат для участников спецоперации и их семей >>
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
Минобороны разъяснило главные вопросы о частичной мобилизации. Основной фактор - наличие боевого опыта. Приоритетными критериями комплектования в ходе частичной мобилизации являются военно-учетные специальности, а не воинские звания, призываться будут граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов.
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