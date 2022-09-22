https://crimea.ria.ru/20220922/rabochie-mesta-mobilizovannykh-grazhdan-sokhranyat---kabmin-1124594139.html

Рабочие места мобилизованных граждан сохранят - кабмин

Рабочие места мобилизованных граждан сохранят - кабмин - РИА Новости Крым, 22.09.2022

Рабочие места мобилизованных граждан сохранят - кабмин

Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Соответствующие изменения внесены в особенности правового... РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T21:41

2022-09-22T21:41

2022-09-22T21:41

армия и флот

российская федерация (россия, рф)

специальная военная операция рф на украине

закон и право

соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Соответствующие изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений на 2022 и 2023 годы и утверждены постановлением председателя правительства Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба кабмина.Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября этого года.В Крыму открыли чат для участников спецоперации и их семей >>Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.Минобороны разъяснило главные вопросы о частичной мобилизации. Основной фактор - наличие боевого опыта. Приоритетными критериями комплектования в ходе частичной мобилизации являются военно-учетные специальности, а не воинские звания, призываться будут граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов.

https://crimea.ria.ru/20220922/chto-budet-s-kreditami-mobilizovannykh---otvet-gosdumy-1124582440.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, российская федерация (россия, рф), специальная военная операция рф на украине, закон и право, соцзащита