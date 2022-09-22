https://crimea.ria.ru/20220922/glavnye-voprosy-o-chastichnoy-mobilizatsii---otvety-minoborony-1124592771.html
Главные вопросы о частичной мобилизации - ответы Минобороны
Главные вопросы о частичной мобилизации - ответы Минобороны - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Главные вопросы о частичной мобилизации - ответы Минобороны
дал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T19:03
2022-09-22T19:03
2022-09-22T19:16
специальная военная операция рф на украине
армия и флот
министерство обороны рф
российская федерация (россия, рф)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости Крым. Очередности призыва из запаса в рамках частичной мобилизации нет, но приоритет отдается тем, чьи военно-учетные специальности подходят для выполнения боевых задач - стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики. Эти и другие разъяснения по основным вопросам, касающимся частичной мобилизации, дал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.По его словам, основной фактор - наличие боевого опыта. Приоритетными критериями комплектования в ходе частичной мобилизации являются военно-учетные специальности, а не воинские звания, призываться будут граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов."По закону подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50, старшие до 55", - уточнил он.Женщин, имеющих соответствующие военные специальности, могут призвать на медицинские должности, однако потребность в таких должностях минимальна.Россияне, призванные по частичной мобилизации, будут ежемесячно получать довольствие по званию и должности, а также надбавки - все начисленное они смогут переводить родственникам частично или полностью.Также не будут призваны работники оборонных предприятий, поскольку "все предприятия ОПК сегодня работают в усиленном режиме - это требует привлечения большого количества специалистов и квалифицированных работников"."Те же, кто находится за пределами Российской Федерации в краткосрочной поездке и по месту жительства в России состоят на воинском учете, могут быть призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации. Если граждане РФ постоянно проживают за пределами России, они не состоят на воинском учете и не подлежат призыву на военную службу по мобилизации ", - пояснил Цимлянский.Квоты по численности призываемых из запаса не устанавливаются, исходя из объемов имеющегося мобилизационного резерва каждому региону определено отдельное мобилизационное задание, оно зависит от количества граждан на воинском учете в регионе.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. Как разъяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом.
https://crimea.ria.ru/20220922/mobilizovannye-krymchane-poluchat-po-200-tysyach-rubley---aksenov-1124586302.html
https://crimea.ria.ru/20220922/vrach-obyasnil-kogo-ne-smogut-mobilizovat-po-zdorovyu-1124579578.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, армия и флот, министерство обороны рф, российская федерация (россия, рф), общество
Главные вопросы о частичной мобилизации - ответы Минобороны
МО РФ разъяснило главные вопросы о частичной мобилизации
19:03 22.09.2022 (обновлено: 19:16 22.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости Крым. Очередности призыва из запаса в рамках частичной мобилизации нет, но приоритет отдается тем, чьи военно-учетные специальности подходят для выполнения боевых задач - стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики. Эти и другие разъяснения по основным вопросам, касающимся частичной мобилизации, дал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
По его словам, основной фактор - наличие боевого опыта. Приоритетными критериями комплектования в ходе частичной мобилизации являются военно-учетные специальности, а не воинские звания, призываться будут граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов.
"По закону подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50, старшие до 55", - уточнил он.
Женщин, имеющих соответствующие военные специальности, могут призвать на медицинские должности, однако потребность в таких должностях минимальна.
Россияне, призванные по частичной мобилизации, будут ежемесячно получать довольствие по званию и должности, а также надбавки - все начисленное они смогут переводить родственникам частично или полностью.
Не подлежат мобилизации граждане негодные по здоровью; занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы; имеющие на иждивении четверых и более детей в возрасте до 16 лет, а также те, чьи матери, кроме них, имеют четверых и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без супруга; военные пенсионеры в отставке, снятые с воинского учета по возрасту (старше 65 лет) или состоянию здоровья.
Также не будут призваны работники оборонных предприятий, поскольку "все предприятия ОПК сегодня работают в усиленном режиме - это требует привлечения большого количества специалистов и квалифицированных работников".
"Те же, кто находится за пределами Российской Федерации в краткосрочной поездке и по месту жительства в России состоят на воинском учете, могут быть призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации. Если граждане РФ постоянно проживают за пределами России, они не состоят на воинском учете и не подлежат призыву на военную службу по мобилизации ", - пояснил Цимлянский.
Квоты по численности призываемых из запаса не устанавливаются, исходя из объемов имеющегося мобилизационного резерва каждому региону определено отдельное мобилизационное задание, оно зависит от количества граждан на воинском учете в регионе.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. Как разъяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом.