https://crimea.ria.ru/20220923/vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast-povrezhdeny-doma-i-mashiny-1124600375.html

ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены дома и машины

ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены дома и машины - РИА Новости Крым, 23.09.2022

ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены дома и машины

Украинские войска обстреляли село Вознесеновка Белгородской области, повреждены пять домов, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T12:58

2022-09-23T12:58

2022-09-23T12:58

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли село Вознесеновка Белгородской области, повреждены пять домов, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.После начала спецоперации приграничные районы Белгородской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. Накануне губернатор сообщил об обстреле села Двулучное Валуйского городского округа, в результате которого образовалась воронка радиусом 12 метров. Также зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.

https://crimea.ria.ru/20220922/dvoe-podrostkov-pogibli-pri-obstrele-donetska-so-storony-vsu--1124591082.html

белгородская область

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2022

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белгородская область, всу (вооруженные силы украины)