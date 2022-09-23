ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены дома и машины
В Белгородской области ВСУ обстреляли село Вознесеновка, повреждены пять домов и авто
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ села Вознесеновка в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли село Вознесеновка Белгородской области, повреждены пять домов, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ сегодня обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа. В результате попадания снаряда есть повреждения в пяти частных домовладениях по улице Садовая, также посечены три автомобиля. По докладу главы округа Владимира Жданова, жертв и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ села Вознесеновка в Белгородской области
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Последствия обстрела ВСУ села Вознесеновка в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ села Вознесеновка в Белгородской области
2 из 4
Последствия обстрела ВСУ села Вознесеновка в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ села Вознесеновка в Белгородской области
3 из 4
Последствия обстрела ВСУ села Вознесеновка в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ села Вознесеновка в Белгородской области
4 из 4
Последствия обстрела ВСУ села Вознесеновка в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
1 из 4
Последствия обстрела ВСУ села Вознесеновка в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
2 из 4
Последствия обстрела ВСУ села Вознесеновка в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
3 из 4
Последствия обстрела ВСУ села Вознесеновка в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
4 из 4
Последствия обстрела ВСУ села Вознесеновка в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
После начала спецоперации приграничные районы Белгородской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. Накануне губернатор сообщил об обстреле села Двулучное Валуйского городского округа, в результате которого образовалась воронка радиусом 12 метров. Также зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.