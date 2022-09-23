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ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены дома и машины - РИА Новости Крым, 23.09.2022
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ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены дома и машины
ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены дома и машины - РИА Новости Крым, 23.09.2022
ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены дома и машины
Украинские войска обстреляли село Вознесеновка Белгородской области, повреждены пять домов, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T12:58
2022-09-23T12:58
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли село Вознесеновка Белгородской области, повреждены пять домов, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.После начала спецоперации приграничные районы Белгородской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. Накануне губернатор сообщил об обстреле села Двулучное Валуйского городского округа, в результате которого образовалась воронка радиусом 12 метров. Также зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.
https://crimea.ria.ru/20220922/dvoe-podrostkov-pogibli-pri-obstrele-donetska-so-storony-vsu--1124591082.html
белгородская область
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РИА Новости Крым
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены дома и машины

В Белгородской области ВСУ обстреляли село Вознесеновка, повреждены пять домов и авто

12:58 23.09.2022
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ села Вознесеновка в Белгородской области
Последствия обстрела ВСУ села Вознесеновка в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли село Вознесеновка Белгородской области, повреждены пять домов, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ сегодня обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа. В результате попадания снаряда есть повреждения в пяти частных домовладениях по улице Садовая, также посечены три автомобиля. По докладу главы округа Владимира Жданова, жертв и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ села Вознесеновка в Белгородской области
Последствия обстрела ВСУ села Вознесеновка в Белгородской области
1 из 4
Последствия обстрела ВСУ села Вознесеновка в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ села Вознесеновка в Белгородской области
Последствия обстрела ВСУ села Вознесеновка в Белгородской области
2 из 4
Последствия обстрела ВСУ села Вознесеновка в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ села Вознесеновка в Белгородской области
Последствия обстрела ВСУ села Вознесеновка в Белгородской области
3 из 4
Последствия обстрела ВСУ села Вознесеновка в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ села Вознесеновка в Белгородской области
Последствия обстрела ВСУ села Вознесеновка в Белгородской области
4 из 4
Последствия обстрела ВСУ села Вознесеновка в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
1 из 4
Последствия обстрела ВСУ села Вознесеновка в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
2 из 4
Последствия обстрела ВСУ села Вознесеновка в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
3 из 4
Последствия обстрела ВСУ села Вознесеновка в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
4 из 4
Последствия обстрела ВСУ села Вознесеновка в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
После начала спецоперации приграничные районы Белгородской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. Накануне губернатор сообщил об обстреле села Двулучное Валуйского городского округа, в результате которого образовалась воронка радиусом 12 метров. Также зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.
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