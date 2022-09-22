12-метровая воронка и разбитые дома: новый обстрел белгородского села
ВСУ снова бьют по приграничным селам Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ обстреляли село Двулучное в белгородской области. В результате попадания снаряда образовалась воронка радиусом 12 метров
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. ВСУ снова бьют по приграничным селам Белгородской области, на этот раз обстреляно село Двулучное, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Со стороны Украины сегодня обстреляно село Двулучное Валуйского городского округа. В результате попадания снаряда образовалась воронка радиусом 12 метров. Есть разрушения. По докладу главы округа Алексея Дыбова и министра ЖКХ Алексея Ботвиньева, один дом нужно отстраивать заново, по второму будет произведена дополнительная экспертиза", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его данным, жертв и пострадавших в результате этого обстрела нет.
Ранее в четверг Гладков сообщил о продлении "желтого" уровня террористической опасности в Белгородской области до 7 октября, на этот же период продлевается запрет на запуск пиротехники.
После начала спецоперации приграничные районы Белгородской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. Накануне губернатор сообщил о работе ПВО в Белгороде.
18 сентября, 15:17Более 70 домов разрушены в Валуйках Белгородской области