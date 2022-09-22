https://crimea.ria.ru/20220922/12-metrovaya-voronka-i-razbitye-doma-novyy-obstrel-belgorodskogo-sela-1124592193.html

12-метровая воронка и разбитые дома: новый обстрел белгородского села

12-метровая воронка и разбитые дома: новый обстрел белгородского села - РИА Новости Крым, 22.09.2022

12-метровая воронка и разбитые дома: новый обстрел белгородского села

ВСУ снова бьют по приграничным селам Белгородской области, на этот раз обстреляно село Двулучное, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T18:38

2022-09-22T18:38

2022-09-22T18:38

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. ВСУ снова бьют по приграничным селам Белгородской области, на этот раз обстреляно село Двулучное, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, жертв и пострадавших в результате этого обстрела нет.Ранее в четверг Гладков сообщил о продлении "желтого" уровня террористической опасности в Белгородской области до 7 октября, на этот же период продлевается запрет на запуск пиротехники.После начала спецоперации приграничные районы Белгородской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. Накануне губернатор сообщил о работе ПВО в Белгороде.

https://crimea.ria.ru/20220918/bolee-70-domov-razrusheny-v-valuykakh-belgorodskoy-oblasti-1124543357.html

белгородская область

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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия