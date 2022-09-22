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12-метровая воронка и разбитые дома: новый обстрел белгородского села - РИА Новости Крым, 22.09.2022
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12-метровая воронка и разбитые дома: новый обстрел белгородского села
12-метровая воронка и разбитые дома: новый обстрел белгородского села - РИА Новости Крым, 22.09.2022
12-метровая воронка и разбитые дома: новый обстрел белгородского села
ВСУ снова бьют по приграничным селам Белгородской области, на этот раз обстреляно село Двулучное, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T18:38
2022-09-22T18:38
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. ВСУ снова бьют по приграничным селам Белгородской области, на этот раз обстреляно село Двулучное, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, жертв и пострадавших в результате этого обстрела нет.Ранее в четверг Гладков сообщил о продлении "желтого" уровня террористической опасности в Белгородской области до 7 октября, на этот же период продлевается запрет на запуск пиротехники.После начала спецоперации приграничные районы Белгородской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. Накануне губернатор сообщил о работе ПВО в Белгороде.
https://crimea.ria.ru/20220918/bolee-70-domov-razrusheny-v-valuykakh-belgorodskoy-oblasti-1124543357.html
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
12-метровая воронка и разбитые дома: новый обстрел белгородского села

ВСУ снова бьют по приграничным селам Белгородской области

18:38 22.09.2022
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ обстреляли село Двулучное в белгородской области. В результате попадания снаряда образовалась воронка радиусом 12 метров
ВСУ обстреляли село Двулучное в белгородской области. В результате попадания снаряда образовалась воронка радиусом 12 метров
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. ВСУ снова бьют по приграничным селам Белгородской области, на этот раз обстреляно село Двулучное, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Со стороны Украины сегодня обстреляно село Двулучное Валуйского городского округа. В результате попадания снаряда образовалась воронка радиусом 12 метров. Есть разрушения. По докладу главы округа Алексея Дыбова и министра ЖКХ Алексея Ботвиньева, один дом нужно отстраивать заново, по второму будет произведена дополнительная экспертиза", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его данным, жертв и пострадавших в результате этого обстрела нет.
Ранее в четверг Гладков сообщил о продлении "желтого" уровня террористической опасности в Белгородской области до 7 октября, на этот же период продлевается запрет на запуск пиротехники.
После начала спецоперации приграничные районы Белгородской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. Накануне губернатор сообщил о работе ПВО в Белгороде.
Результат обстрела ВСУ города Валуйки Белгородской области
18 сентября, 15:17
Более 70 домов разрушены в Валуйках Белгородской области
 
Белгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Происшествия
 
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