https://crimea.ria.ru/20220922/v-belgorodskoy-oblasti-prodlen-vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1124581411.html

В Белгородской области продлен высокий уровень террористической опасности

В Белгородской области продлен высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 22.09.2022

В Белгородской области продлен высокий уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности в Белгородской области продлен до 7 октября, на этот же период продлевается запрет на запуск пиротехники. Об этом... РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T08:14

2022-09-22T08:14

2022-09-22T08:14

белгородская область

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. "Желтый" уровень террористической опасности в Белгородской области продлен до 7 октября, на этот же период продлевается запрет на запуск пиротехники. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. После начала спецоперации приграничные районы Белгородской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. Накануне губернатор сообщил о работе ПВО в Белгороде. На всей территории региона с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20220906/vsu-atakovali-kurskuyu-oblast-gorit-transformator-selo-obestocheno-1124415259.html

белгородская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)