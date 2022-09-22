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В Белгородской области продлен высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 22.09.2022
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В Белгородской области продлен высокий уровень террористической опасности
В Белгородской области продлен высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 22.09.2022
В Белгородской области продлен высокий уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности в Белгородской области продлен до 7 октября, на этот же период продлевается запрет на запуск пиротехники. Об этом... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T08:14
2022-09-22T08:14
белгородская область
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. "Желтый" уровень террористической опасности в Белгородской области продлен до 7 октября, на этот же период продлевается запрет на запуск пиротехники. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. После начала спецоперации приграничные районы Белгородской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. Накануне губернатор сообщил о работе ПВО в Белгороде. На всей территории региона с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности.
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белгородская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
В Белгородской области продлен высокий уровень террористической опасности

В Белгородской области продлен "желтый" уровень террористической опасности до 7 октября

08:14 22.09.2022
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаРезультат обстрела ВСУ города Валуйки Белгородской области
Результат обстрела ВСУ города Валуйки Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. "Желтый" уровень террористической опасности в Белгородской области продлен до 7 октября, на этот же период продлевается запрет на запуск пиротехники. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"С сегодняшнего дня и до 7 октября продлеваем "жёлтый" уровень террористической опасности. Также до 7 октября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов", - написал губернатор.
После начала спецоперации приграничные районы Белгородской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. Накануне губернатор сообщил о работе ПВО в Белгороде. На всей территории региона с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности.
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