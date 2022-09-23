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В Донбассе, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы - РИА Новости Крым, 23.09.2022
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В Донбассе, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы
В Донбассе, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы - РИА Новости Крым, 23.09.2022
В Донбассе, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы
В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о вхождении регионов в состав Российской Федерации. РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T09:30
2022-09-23T09:41
политика
херсонская область
запорожская область
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о вхождении регионов в состав Российской Федерации.Участки открылись в 8:00. Референдум будет продолжаться пять дней, он предусматривает как голосование на избирательных участках, так и на придомовых территориях и по заявлениям на дому.Также голосование стартовало в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Все бюллетени доставлены на места для голосования вне помещения. Кроме того, для вынужденных переселенцев открыты участки в некоторых регионах России, в том числе в Крыму. Участковые комиссии ежедневно выезжать в муниципалитеты республики, чтобы беженцы смогли проголосовать. Кроме того, стационарно с 23 по 27 сентября работают участки в Симферополе.Члены выездных комиссий ежедневно будут возвращаться в Симферополь и отправлять бюллетени в сейф-пакеты, и только по окончанию голосования их все вынут и подсчитают голоса.Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации пройдут 23-27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
https://crimea.ria.ru/20220922/referendum-adresa-uchastkov-dlya-golosovaniya-v-krymu-1124587711.html
херсонская область
запорожская область
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
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политика, херсонская область, запорожская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)
В Донбассе, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о вхождении в РФ

09:30 23.09.2022 (обновлено: 09:41 23.09.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к референдуму о присоединении к РФ
Подготовка к референдуму о присоединении к РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о вхождении регионов в состав Российской Федерации.
Участки открылись в 8:00. Референдум будет продолжаться пять дней, он предусматривает как голосование на избирательных участках, так и на придомовых территориях и по заявлениям на дому.
"Проведение референдума – историческая веха. Не только потому, что мы уверены в его положительном результате, но и потому, что это кульминация нашего общего непростого пути. Сначала мы стали независимым государством, потом добились признания республики и вот он, третий шаг – объединение с Россией. Мы возвращаемся домой", - заявил в видеообращении глава ДНР Денис Пушилин.
Также голосование стартовало в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Все бюллетени доставлены на места для голосования вне помещения. Кроме того, для вынужденных переселенцев открыты участки в некоторых регионах России, в том числе в Крыму. Участковые комиссии ежедневно выезжать в муниципалитеты республики, чтобы беженцы смогли проголосовать. Кроме того, стационарно с 23 по 27 сентября работают участки в Симферополе.
"Все пять дней есть возможность проголосовать в отведенное время. Все четыре комиссии работают в Симферополе. Кроме того, во всех муниципалитетах образовано место, где будут находиться члены выездной комиссии и все желающие смогут проголосовать", - сообщил председатель Избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.
Члены выездных комиссий ежедневно будут возвращаться в Симферополь и отправлять бюллетени в сейф-пакеты, и только по окончанию голосования их все вынут и подсчитают голоса.
На избирательном участке - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 15:50
Референдум: адреса участков для голосования в Крыму
Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации пройдут 23-27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
ПолитикаХерсонская областьЗапорожская областьЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)
 
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