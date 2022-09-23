https://crimea.ria.ru/20220923/v-donbasse-zaporozhskoy-i-khersonskoy-oblastyakh-startovali-referendumy-1124595515.html

В Донбассе, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы

В Донбассе, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы - РИА Новости Крым, 23.09.2022

В Донбассе, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы

В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о вхождении регионов в состав Российской Федерации. РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T09:30

2022-09-23T09:30

2022-09-23T09:41

политика

херсонская область

запорожская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/17/1124595301_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_6a05aed50713ad897edef4e809bd7ee3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о вхождении регионов в состав Российской Федерации.Участки открылись в 8:00. Референдум будет продолжаться пять дней, он предусматривает как голосование на избирательных участках, так и на придомовых территориях и по заявлениям на дому.Также голосование стартовало в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Все бюллетени доставлены на места для голосования вне помещения. Кроме того, для вынужденных переселенцев открыты участки в некоторых регионах России, в том числе в Крыму. Участковые комиссии ежедневно выезжать в муниципалитеты республики, чтобы беженцы смогли проголосовать. Кроме того, стационарно с 23 по 27 сентября работают участки в Симферополе.Члены выездных комиссий ежедневно будут возвращаться в Симферополь и отправлять бюллетени в сейф-пакеты, и только по окончанию голосования их все вынут и подсчитают голоса.Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации пройдут 23-27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.

https://crimea.ria.ru/20220922/referendum-adresa-uchastkov-dlya-golosovaniya-v-krymu-1124587711.html

херсонская область

запорожская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, херсонская область, запорожская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)