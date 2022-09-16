https://crimea.ria.ru/20220916/na-linii-soprikosnoveniya-kak-poselki-lnr-vstrechayut-grazhdan-iz-kupyanska-1124525122.html

На линии соприкосновения: как поселки ЛНР встречают граждан из Купянска

На линии соприкосновения: как поселки ЛНР встречают граждан из Купянска - РИА Новости Крым, 16.09.2022

На линии соприкосновения: как поселки ЛНР встречают граждан из Купянска

После недавних событий в Харьковской области люди в близлежащих поселках Луганской Народной Республики стали тревожиться из-за приблизившейся линии... РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T14:16

2022-09-16T14:16

2022-09-16T14:16

луганская народная республика (лнр)

специальная военная операция рф на украине

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. После недавних событий в Харьковской области люди в близлежащих поселках Луганской Народной Республики стали тревожиться из-за приблизившейся линии соприкосновения. Но не поддаются панике и продолжают жить и работать. Об этом РИА Новости Крым рассказал депутат Народного совета ЛНР Александр Криеренко.Шестнадцать километров до линииНебольшой поселок Сватово не так давно вернулся в состав Луганской Народной Республики. Он находится на северо-западе региона, расположен ближе всего к Купянску Харьковской области. Сегодня, по информации местных жителей, линия соприкосновения находится менее чем в 20 км от деревень Сватовского района. Но люди продолжают жить и работать. Принимают беженцев, помогают местным властям.В Купянске объявлена эвакуация населения из-за обстрелов ВСУ – власти >>По его словам, большую роль в этой ситуации играет информационная атака со стороны Украины. Это попытка запугать людей."Очень сильно работает противник именно в информационном поле, пытается создать панику. Они поймали эту волну и дальше – по принципу "одна знакомая сказала" – пытаются распространить свои выдумки как можно шире. Мы даже знаем случаи, когда местным жителям через чат-боты предлагали по 50 гривен (81 рубль — ред.) за то, чтобы они сеяли панику внутри республики. В частности, такая активная работа ведется по Старобельску. Но мы, со своей стороны, тоже работаем. Думаю, в скором времени сможем увидеть ряд материалов", — поделился депутат.Криеренко рассказал, что несмотря на провокации поселок пытается наладить мирную жизнь.Провокаций много, но поселок живетТакже депутат подчеркнул, что школы района переведены на дистанционное обучение ради безопасности учащихся и учителей.Новая реальность новых территорий >>"Школы Сватовского района перевели на дистанционное обучение. Во-первых, это безопасность, во-вторых, сейчас уже похолодало, но отопительный сезон еще не начался. Опыт показал, что это еще и вопрос жизни. На днях был обстрел Перевальского района, попали в колледж. Там есть погибшие и пострадавшие дети. Но благодаря дистанционному обучению удалось избежать большого количества жертв и среди детей, и среди взрослых", — объяснил Криеренко.Он также добавил, что некоторые жители поселка решили уволиться с работы из-за обострения ситуации, но это единичные случаи. Большинство не только остались на своих местах, но еще и помогают беженцам, прибывающим из Харьковской области.Белгородская область приняла более 1300 беженцев из Харьковской области >>"Действительно, люди переживают. Есть отдельные случаи, когда люди написали заявления, уволились, взяли отпуск за свой счет. Это единичные случаи, но они есть. Сотрудники администрации на месте, продолжают работать. Они сейчас на усиленном режиме работы. Сватово находится ближе всех к Купянску. Оттуда начали ехать много беженцев, и Сватово — первый город на их пути. Поэтому администрация работала и в выходные, помогали и местные жители приехавшим из Харьковской области", — рассказал политик."Очень важно сейчас быть рядом"По его словам, через Сватовский район транзитом едут беженцы из Купянска, Балаклеи, Изюма и близлежащих маленьких деревень Харьковской области.Как работает единственный КПП "Васильевка" с Украины на Запорожье >>"Сватово приняло около 200 человек, но еще есть люди, которые проезжали транзитом. Всем прибывшим оказывается помощь, поддержка. Будем стараться эту поддержку нарастить", — заверил депутат.Он обозначил, что сейчас всем жителям поселков вблизи линии соприкосновения необходимо особое внимание, которое позволит им чувствовать себя защищенными:

https://crimea.ria.ru/20220910/situatsiya-na-kharkovskom-napravlenii--chto-s-izyumom-i-kupyanskom-1124465650.html

https://crimea.ria.ru/20220814/orki-kotiki-ogon-informatsiya-po-ukrainski-1124145235.html

https://crimea.ria.ru/20220916/okolo-500-razrushennykh-domov-kak-vosstanavlivayut-prigranichnuyu-vasilevku-1124518662.html

https://crimea.ria.ru/20220905/vrio-glavy-khersonskoy-oblasti-eliseev-prilety-izmenili-nastroeniya-mnogikh-1124400180.html

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2022

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

луганская народная республика (лнр), специальная военная операция рф на украине, общество