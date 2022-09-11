https://crimea.ria.ru/20220911/belgorodskaya-oblast-prinyala-bolee-1300-bezhentsev-iz-kharkovskoy-oblasti-1124471377.html

Белгородская область приняла более 1300 беженцев из Харьковской области

Белгородская область приняла более 1300 беженцев из Харьковской области - РИА Новости Крым, 11.09.2022

Белгородская область приняла более 1300 беженцев из Харьковской области

Тысячи жителей Харьковской области пересекли границу с Белгородской областью за минувшие сутки, в пунктах временного размещения на данный момент находятся более РИА Новости Крым, 11.09.2022

2022-09-11T14:45

2022-09-11T14:45

2022-09-11T14:45

белгородская область

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Тысячи жителей Харьковской области пересекли границу с Белгородской областью за минувшие сутки, в пунктах временного размещения на данный момент находятся более 1300 беженцев, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По словам губернатора, беженцев встретили, накормили, уложили спать, оказали медицинскую помощь нуждающимся.В целом ситуация находится под контролем, заверил руководитель региона."Пункты пропуска, которые еще вчера были переполнены, в настоящий момент в очередях людей нет совсем. Все, кто стоял в очереди, еще ночью получили возможность перейти. Очень благодарен пограничникам, таможенникам, всем правоохранительным органам, силовым структурам, которые очень быстро перестроились, и эта перестройка, оперативность позволили нам ответить на этот вызов, который вчера был", - отметил Гладков.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. В Минобороны РФ в субботу сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.

https://crimea.ria.ru/20220911/bolee-4-tysyach-ubitykh-v-mo-rf-nazvali-poteri-vsu-na-dvukh-napravleniyakh-1124470761.html

белгородская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)