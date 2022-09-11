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Белгородская область приняла более 1300 беженцев из Харьковской области - РИА Новости Крым, 11.09.2022
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Белгородская область приняла более 1300 беженцев из Харьковской области
Белгородская область приняла более 1300 беженцев из Харьковской области - РИА Новости Крым, 11.09.2022
Белгородская область приняла более 1300 беженцев из Харьковской области
Тысячи жителей Харьковской области пересекли границу с Белгородской областью за минувшие сутки, в пунктах временного размещения на данный момент находятся более РИА Новости Крым, 11.09.2022
2022-09-11T14:45
2022-09-11T14:45
белгородская область
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Тысячи жителей Харьковской области пересекли границу с Белгородской областью за минувшие сутки, в пунктах временного размещения на данный момент находятся более 1300 беженцев, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По словам губернатора, беженцев встретили, накормили, уложили спать, оказали медицинскую помощь нуждающимся.В целом ситуация находится под контролем, заверил руководитель региона."Пункты пропуска, которые еще вчера были переполнены, в настоящий момент в очередях людей нет совсем. Все, кто стоял в очереди, еще ночью получили возможность перейти. Очень благодарен пограничникам, таможенникам, всем правоохранительным органам, силовым структурам, которые очень быстро перестроились, и эта перестройка, оперативность позволили нам ответить на этот вызов, который вчера был", - отметил Гладков.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. В Минобороны РФ в субботу сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
https://crimea.ria.ru/20220911/bolee-4-tysyach-ubitykh-v-mo-rf-nazvali-poteri-vsu-na-dvukh-napravleniyakh-1124470761.html
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белгородская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
Белгородская область приняла более 1300 беженцев из Харьковской области

В Белгородской области разместили более 1300 беженцев из Харьковской области

14:45 11.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа пункте по приёму беженцев из Украины на пропускном пункте Чонгар
На пункте по приёму беженцев из Украины на пропускном пункте Чонгар - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Тысячи жителей Харьковской области пересекли границу с Белгородской областью за минувшие сутки, в пунктах временного размещения на данный момент находятся более 1300 беженцев, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"За прошедшие сутки тысячи человек перешли границу. Большинство из них на своем транспорте разъехались по родственникам. Сегодня в 27 пунктах временного размещения области находятся 1342 человека. Готовим к отправке в другие регионы из них 500, 200 и 50 человек", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, беженцев встретили, накормили, уложили спать, оказали медицинскую помощь нуждающимся.
В целом ситуация находится под контролем, заверил руководитель региона.
"Пункты пропуска, которые еще вчера были переполнены, в настоящий момент в очередях людей нет совсем. Все, кто стоял в очереди, еще ночью получили возможность перейти. Очень благодарен пограничникам, таможенникам, всем правоохранительным органам, силовым структурам, которые очень быстро перестроились, и эта перестройка, оперативность позволили нам ответить на этот вызов, который вчера был", - отметил Гладков.
Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. В Минобороны РФ в субботу сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
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