https://crimea.ria.ru/20220912/ekspert-obyasnil-prichiny-peregruppirovki-voysk-rf-v-kharkovskoy-oblasti-1124475725.html

Эксперт объяснил причины перегруппировки войск РФ в Харьковской области

Эксперт объяснил причины перегруппировки войск РФ в Харьковской области - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Эксперт объяснил причины перегруппировки войск РФ в Харьковской области

Перегруппировка российских войск в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области объясняется необходимостью сконцентрировать силы и укрепить позиции в Донбассе,... РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T10:58

2022-09-12T10:58

2022-09-12T10:58

радио "спутник в крыму"

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

мнения

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Перегруппировка российских войск в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области объясняется необходимостью сконцентрировать силы и укрепить позиции в Донбассе, считает политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Эксперт напомнил, что основная задача специальной военной операции на первом этапе – освобождение ДНР и ЛНР. На сегодняшний день Донецку необходима серьезная поддержка, поэтому военное командование приняло решение провести такую перегруппировку, предположил аналитик.В МО РФ рассказали об ударах по украинским частям в Харьковской области >>Ранее председатель новой военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. В Минобороны заявили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление "для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса".

https://crimea.ria.ru/20220911/kadyrov-poobeschal-vernut-goroda-v-kharkovskoy-oblasti-i-doyti-do-odessy-1124469097.html

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), мнения, харьковская область, донецкая народная республика (днр)