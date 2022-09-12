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Эксперт объяснил причины перегруппировки войск РФ в Харьковской области - РИА Новости Крым, 12.09.2022
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Эксперт объяснил причины перегруппировки войск РФ в Харьковской области
Эксперт объяснил причины перегруппировки войск РФ в Харьковской области - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Эксперт объяснил причины перегруппировки войск РФ в Харьковской области
Перегруппировка российских войск в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области объясняется необходимостью сконцентрировать силы и укрепить позиции в Донбассе,... РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T10:58
2022-09-12T10:58
радио "спутник в крыму"
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
мнения
харьковская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Перегруппировка российских войск в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области объясняется необходимостью сконцентрировать силы и укрепить позиции в Донбассе, считает политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Эксперт напомнил, что основная задача специальной военной операции на первом этапе – освобождение ДНР и ЛНР. На сегодняшний день Донецку необходима серьезная поддержка, поэтому военное командование приняло решение провести такую перегруппировку, предположил аналитик.В МО РФ рассказали об ударах по украинским частям в Харьковской области &gt;&gt;Ранее председатель новой военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. В Минобороны заявили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление "для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса".
https://crimea.ria.ru/20220911/kadyrov-poobeschal-vernut-goroda-v-kharkovskoy-oblasti-i-doyti-do-odessy-1124469097.html
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), мнения, харьковская область, донецкая народная республика (днр)
Эксперт объяснил причины перегруппировки войск РФ в Харьковской области

Политолог Шатров объяснил причины перегруппировки войск РФ на харьковском направлении

10:58 12.09.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВоенная техника ВС РФ на Харьковском направлении.
Военная техника ВС РФ на Харьковском направлении.
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Перегруппировка российских войск в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области объясняется необходимостью сконцентрировать силы и укрепить позиции в Донбассе, считает политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
"Как бы неоднозначно это ни выглядело с политической точки зрения, с точки зрения военной стратегии надо отметить очень важный момент: не хочу никого обидеть, но группировка в Харьковской области выполняла задачи по созданию буферной зоны и защиты Луганской Народной Республики. Никаких иных военных задач, например, по захвату Харькова, перед войсками не стояло. Они эту буферную зону поддерживали, но большое количество войск нерационально использовалось на этом направлении. Поэтому была предпринята трехдневная операция по выводу войск с этого направления", - сказал Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".
Эксперт напомнил, что основная задача специальной военной операции на первом этапе – освобождение ДНР и ЛНР. На сегодняшний день Донецку необходима серьезная поддержка, поэтому военное командование приняло решение провести такую перегруппировку, предположил аналитик.
В МО РФ рассказали об ударах по украинским частям в Харьковской области >>
Ранее председатель новой военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. В Минобороны заявили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление "для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса".
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