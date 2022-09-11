https://crimea.ria.ru/20220911/v-mo-rf-rasskazali-ob-udarakh-po-ukrainskim-chastyam-v-kharkovskoy-oblasti-1124470867.html

В МО РФ рассказали об ударах по украинским частям в Харьковской области

В МО РФ рассказали об ударах по украинским частям в Харьковской области - РИА Новости Крым, 11.09.2022

В МО РФ рассказали об ударах по украинским частям в Харьковской области

В результате ударов по позициям ВСУ в Харьковской области противник потерял более 450 военнослужащих и свыше 30 единиц военной техники, сообщил официальный... РИА Новости Крым, 11.09.2022

2022-09-11T13:34

2022-09-11T13:34

2022-09-11T13:34

министерство обороны рф

игорь конашенков

специальная военная операция рф на украине

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124207837_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_a9f58acf9741a53028b3bb43a30268a8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В результате ударов по позициям ВСУ в Харьковской области противник потерял более 450 военнослужащих и свыше 30 единиц военной техники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."В Харьковской области за прошедшие сутки в результате ударов поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Староверовка, Чугуев и Волосская Балаклея, 113-й бригады территориальной обороны в населённом пункте Новая Водолага, а также пункт дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Клугино-Башкировка. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих и более 20-ти единиц военной техники", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.Кроме того, за сутки сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пристин, Болдыревка, Синиха, Белое, Комаровка, Гороховатка, Купянск, Сеньково и Подвысокое Харьковской области.Уничтожено более 250-ти украинских военнослужащих, 12 единиц бронетехники, три орудия полевой артиллерии, одна установка реактивной системы залпового огня и 17 автомобилей.

https://crimea.ria.ru/20220911/vertolet-vs-rf-sorval-popytku-vsu-navesti-rechnuyu-perepravu-pod-kupyanskom-1124470204.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, игорь конашенков, специальная военная операция рф на украине, украина