https://crimea.ria.ru/20220911/v-mo-rf-rasskazali-ob-udarakh-po-ukrainskim-chastyam-v-kharkovskoy-oblasti-1124470867.html
В МО РФ рассказали об ударах по украинским частям в Харьковской области
В МО РФ рассказали об ударах по украинским частям в Харьковской области - РИА Новости Крым, 11.09.2022
В МО РФ рассказали об ударах по украинским частям в Харьковской области
В результате ударов по позициям ВСУ в Харьковской области противник потерял более 450 военнослужащих и свыше 30 единиц военной техники, сообщил официальный... РИА Новости Крым, 11.09.2022
2022-09-11T13:34
2022-09-11T13:34
2022-09-11T13:34
министерство обороны рф
игорь конашенков
специальная военная операция рф на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В результате ударов по позициям ВСУ в Харьковской области противник потерял более 450 военнослужащих и свыше 30 единиц военной техники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."В Харьковской области за прошедшие сутки в результате ударов поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Староверовка, Чугуев и Волосская Балаклея, 113-й бригады территориальной обороны в населённом пункте Новая Водолага, а также пункт дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Клугино-Башкировка. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих и более 20-ти единиц военной техники", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.Кроме того, за сутки сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пристин, Болдыревка, Синиха, Белое, Комаровка, Гороховатка, Купянск, Сеньково и Подвысокое Харьковской области.Уничтожено более 250-ти украинских военнослужащих, 12 единиц бронетехники, три орудия полевой артиллерии, одна установка реактивной системы залпового огня и 17 автомобилей.
https://crimea.ria.ru/20220911/vertolet-vs-rf-sorval-popytku-vsu-navesti-rechnuyu-perepravu-pod-kupyanskom-1124470204.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, игорь конашенков, специальная военная операция рф на украине, украина
В МО РФ рассказали об ударах по украинским частям в Харьковской области
Минобороны: военные РФ за сутки уничтожили более 450 бойцов ВСУ в Харьковской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В результате ударов по позициям ВСУ в Харьковской области противник потерял более 450 военнослужащих и свыше 30 единиц военной техники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В Харьковской области за прошедшие сутки в результате ударов поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Староверовка, Чугуев и Волосская Балаклея, 113-й бригады территориальной обороны в населённом пункте Новая Водолага, а также пункт дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Клугино-Башкировка. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих и более 20-ти единиц военной техники", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.
Кроме того, за сутки сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пристин, Болдыревка, Синиха, Белое, Комаровка, Гороховатка, Купянск, Сеньково и Подвысокое Харьковской области.
Уничтожено более 250-ти украинских военнослужащих, 12 единиц бронетехники, три орудия полевой артиллерии, одна установка реактивной системы залпового огня и 17 автомобилей.