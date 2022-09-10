https://crimea.ria.ru/20220910/glavnye-sobytiya-i-zayavlenie-dnya-10-sentyabrya-1124467699.html

Главные события и заявление дня: 10 сентября

Главные события и заявление дня: 10 сентября - РИА Новости Крым, 10.09.2022

Главные события и заявление дня: 10 сентября

Минобороны перегруппировало войска в районах Балаклеи и Изюма, жителей Харьковской области призвали выехать из зоны боевых действий, Украина перестала принимать РИА Новости Крым, 10.09.2022

2022-09-10T20:07

2022-09-10T20:07

2022-09-10T20:07

главное за день

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

великобритания

заэс (запорожская атомная электростанция)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Минобороны перегруппировало войска в районах Балаклеи и Изюма, жителей Харьковской области призвали выехать из зоны боевых действий, Украина перестала принимать электроэнергию с ЗАЭС, Кадыров объяснил истинные причины СВО, Карл III официально стал новым королем Великобритании.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Перегруппировка ВС РФ для наращивания усилий на Донецком направлении10 сентября Минобороны РФ заявило о том, что войска в районах Балаклеи и Изюма перегруппированы для наращивания усилий на Донецком направлении. Операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР проведена в течение трех суток.Как сообщил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков, ВСУ продолжают наступление в Харьковской области, ожесточенные бои идут на окраинах Изюма, однако город продолжает оставаться под контролем российских военных. По его словам, к этому времени ВС РФ удерживают все ранее освобожденные населенные пункты.По словам главы военно-гражданской администрации Изюмского района Владислава Соколова, из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ в городе Изюм Харьковской области много разрушений, есть много жертв и раненых среди гражданского населения.Уничтожение пунктов дислокации "Кракена" под БалаклеейЕще одно субботнее заявление Минобороны РФ касается уничтожения пунктов дислокации нацбатальона "Кракен" и штаб национальной гвардии Украины под Балаклеей и Чугуевым. В результате украинские боевики потеряли до 300 человек живой силы и до 15 единиц военной техники.Харьковские беженцы и помощь волонтеровНа фоне ситуации на Харьковском направлении глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев призвал жителей освобожденных территорий Харьковской области покинуть свои дома и выехать из зоны боев. Он подчеркнул, что всю необходимую помощь люди смогут получить на российской границе.Позже секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что в Белгородскую область массово прибывают беженцы из Харьковской области, для помощи людям в регион направлен сводный отряд из 30 волонтеров, ранее работавших в Балаклее, Купянске, Изюме и Волчанске. Добровольцы оказывают помощь всем прибывшим: регистрируют, размещают, обеспечивают питанием, заправляют машины для возможности дальнейшего передвижения по территории РФ. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, для беженцев развернуты мобильные пункты питания и обогрева, организована доставка еды и воды, дежурит бригада медиков.Остановка перетока электроэнергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территорииЧлена главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов 10 сентября сообщил, что Украина в одностороннем порядке перестала принимать электроэнергию с Запорожской АЭС. При этом техническая возможность подавать энергию на подконтрольные Киеву территории, по его словам, сохраняется. Сейчас ЗАЭС обеспечивает потребности освобожденных территорий.Заявление Кадырова об истинных причинах СВОВ рамках спецоперации на Украине Россия ведет борьбу не только за освобождение мирных людей от многолетнего произвола, но и за собственное будущее, написал в субботу в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.Отдельно он выделил угрозы в адрес Крыма, которые постоянно звучали и продолжают звучать: "Если мы говорили, что Крым наш, это выбор самих крымчан, то не стоило исправно монотонно и как заведенные твердить, что при первом же случае вторгнетесь на эту территорию".Провозглашение Карл III королем Великобритании10 сентября Карл III на совете престолонаследия официально провозглашен королем Великобритании. Прокламацию подписали несколько высокопоставленных лиц, включая принца Уильяма, королеву-консорта, лорда-председателя совета престолонаследия Пенни Мордонт, архиепископа Кентерберийского и других. Процесс официальной передачи трона проходит на совете престолонаследия, который, как правило, собирается в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне.

https://crimea.ria.ru/20220910/situatsiya-na-kharkovskom-napravlenii--chto-s-izyumom-i-kupyanskom-1124465650.html

https://crimea.ria.ru/20220910/v-belgorodskoy-oblasti-dlya-bezhentsev-razvernuli-punkty-pitaniya-i-obogreva-1124467085.html

https://crimea.ria.ru/20220910/ne-grozite-krymu-i-rossii-kadyrov-obyasnil-istinnye-tseli-svo-1124465183.html

великобритания

заэс (запорожская атомная электростанция)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, великобритания, заэс (запорожская атомная электростанция)