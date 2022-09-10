https://crimea.ria.ru/20220910/ne-grozite-krymu-i-rossii-kadyrov-obyasnil-istinnye-tseli-svo-1124465183.html

"Не грозите Крыму и России": Кадыров объяснил истинные цели СВО

"Не грозите Крыму и России": Кадыров объяснил истинные цели СВО - РИА Новости Крым, 10.09.2022

"Не грозите Крыму и России": Кадыров объяснил истинные цели СВО

В рамках спецоперации на Украине Россия ведет борьбу не только за освобождение мирных людей от многолетнего произвола, но и за собственное будущее, написал в... РИА Новости Крым, 10.09.2022

2022-09-10T16:28

2022-09-10T16:28

2022-09-10T16:28

рамзан кадыров

специальная военная операция рф на украине

украина

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В рамках спецоперации на Украине Россия ведет борьбу не только за освобождение мирных людей от многолетнего произвола, но и за собственное будущее, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров."Если мы в течение многих и многих лет говорили, что не надо угрожать и гарцевать у российских границ силами НАТО, это означало только, что мы не станем сидеть и смотреть, как над нами размещают дамоклов меч. Если мы долго, терпеливо, сдержанно, но доходчиво твердили, что не надо истязать и истреблять русскоязычное население Донбасса, это просто означало, что к нему необходимо относиться равноправно, уважительно, без предвзятости", - написал глава Чеченской республики.Отдельно он выделил угрозы в адрес Крыма, которые постоянно звучали и продолжают звучать:"Если мы говорили, что Крым наш, это выбор самих крымчан, то не стоило исправно монотонно и как заведенные твердить, что при первом же случае вторгнетесь на эту территорию", - обратился он к авторам подобных заявлений.Кроме того, чеченский лидер напомнил о попытках коллективного Запада навязать России ЛГБТ-пропаганду и ввести санкции за ее неприятие:"В конце-то концов, если мы упорно повторяли, что можете, сколько влезет, лелеять и вожделеть свои безликие ЛГБТ-массы, но нам не навязывайте, это всего лишь означало, что у себя мы этого не позволим. Мы не понимаем и не принимаем этого. Но даже и здесь против России вводились санкции. Просто за неприятие ЛГБТ-ценностей".Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220908/soyuznye-voyska-zakreplyayutsya-v-soledare--kadyrov-1124448860.html

https://crimea.ria.ru/20220719/nato-moglo-razvyazat-voynu-s-rossiey-za-krym--lider-irana-1123901914.html

https://crimea.ria.ru/20220509/putin-na-krym-gotovilos-napadenie-rf-dala-uprezhdayuschiy-otpor-agressoru-1123175328.html

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