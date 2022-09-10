https://crimea.ria.ru/20220910/ukraina-perestala-prinimat-elektroenergiyu-s-zaes-1124462390.html

Украина перестала принимать электроэнергию с ЗАЭС

Украина перестала принимать электроэнергию с ЗАЭС - РИА Новости Крым, 10.09.2022

Украина перестала принимать электроэнергию с ЗАЭС

Украина перестала принимать электроэнергию с Запорожской АЭС, пишет РИА Новости со ссылкой на члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова. РИА Новости Крым, 10.09.2022

2022-09-10T09:27

2022-09-10T09:27

2022-09-10T09:27

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124207516_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6a380968f068d519e8791856f2d4a2bc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Украина перестала принимать электроэнергию с Запорожской АЭС, пишет РИА Новости со ссылкой на члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова."Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную режиму Зеленского, остановлена. Причем остановлена в одностороннем порядке со стороны Украины", — сказал Рогов.При этом техническая возможность подавать энергию на подконтрольные Киеву территории, по его словам, сохраняется. Сейчас ЗАЭС обеспечивает потребности освобожденных территорий.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220908/vlasti-zaporozhskoy-oblasti-ne-isklyuchayut-polnoy-ostanovki-zaes-1124436723.html

https://crimea.ria.ru/20220909/15-katerov-i-naemniki---detali-neudachnoy-vysadki-desanta-vsu-1124456303.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, украина