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Украина перестала принимать электроэнергию с ЗАЭС - РИА Новости Крым, 10.09.2022
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Украина перестала принимать электроэнергию с ЗАЭС
Украина перестала принимать электроэнергию с ЗАЭС - РИА Новости Крым, 10.09.2022
Украина перестала принимать электроэнергию с ЗАЭС
Украина перестала принимать электроэнергию с Запорожской АЭС, пишет РИА Новости со ссылкой на члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова. РИА Новости Крым, 10.09.2022
2022-09-10T09:27
2022-09-10T09:27
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Украина перестала принимать электроэнергию с Запорожской АЭС, пишет РИА Новости со ссылкой на члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова."Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную режиму Зеленского, остановлена. Причем остановлена в одностороннем порядке со стороны Украины", — сказал Рогов.При этом техническая возможность подавать энергию на подконтрольные Киеву территории, по его словам, сохраняется. Сейчас ЗАЭС обеспечивает потребности освобожденных территорий.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220908/vlasti-zaporozhskoy-oblasti-ne-isklyuchayut-polnoy-ostanovki-zaes-1124436723.html
https://crimea.ria.ru/20220909/15-katerov-i-naemniki---detali-neudachnoy-vysadki-desanta-vsu-1124456303.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
украина
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, украина
Украина перестала принимать электроэнергию с ЗАЭС

Рогов: Украина прекратила переток энергии с Запорожской АЭС в одностороннем порядке

09:27 10.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Украина перестала принимать электроэнергию с Запорожской АЭС, пишет РИА Новости со ссылкой на члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова.
"Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную режиму Зеленского, остановлена. Причем остановлена в одностороннем порядке со стороны Украины", — сказал Рогов.
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Власти Запорожской области не исключают полной остановки ЗАЭС
При этом техническая возможность подавать энергию на подконтрольные Киеву территории, по его словам, сохраняется. Сейчас ЗАЭС обеспечивает потребности освобожденных территорий.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Военные ВС Украины .Фото AFP
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Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьУкраина
 
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