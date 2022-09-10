https://crimea.ria.ru/20220910/vks-rossii-unichtozhili-punkt-dislokatsii-krakena-pod-balakleey-1124465026.html
ВКС России уничтожили пункт дислокации "Кракена" под Балаклеей
ВКС России уничтожили пункт дислокации "Кракена" под Балаклеей - РИА Новости Крым, 10.09.2022
ВКС России уничтожили пункт дислокации "Кракена" под Балаклеей
ВКС России уничтожили высокоточным оружием штаб национальной гвардии Украины и пункты временной дислокации националистического формирования "Кракен" в районах... РИА Новости Крым, 10.09.2022
2022-09-10T15:21
2022-09-10T15:21
2022-09-10T15:25
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. ВКС России уничтожили высокоточным оружием штаб национальной гвардии Украины и пункты временной дислокации националистического формирования "Кракен" в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.Уточняется, что в результате "уничтожено до 300 украинских военнослужащих и до 15 единиц военной техники".Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220910/zhiteley-kharkovskoy-oblasti-prizvali-vyekhat-iz-zony-boevykh-deystviy-1124462574.html
https://crimea.ria.ru/20220909/vs-rf-unichtozhili-bolee-100-voennykh-vsu-i-boevikov-pod-kharkovom-i-v-dnr-1124457149.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
ВКС России уничтожили пункт дислокации "Кракена" под Балаклеей
Российские силы поразили пункты дислокации "Кракена" и нацгвардии Украины под Балаклеей
15:21 10.09.2022 (обновлено: 15:25 10.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. ВКС России уничтожили высокоточным оружием штаб национальной гвардии Украины и пункты временной дислокации националистического формирования "Кракен" в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.
Уточняется, что в результате "уничтожено до 300 украинских военнослужащих и до 15 единиц военной техники".
"Высокоточным оружием Воздушно-космических сил России поражены штаб 5-й бригады национальной гвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и националистического формирования "Кракен" в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области, а также пункт управления 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Уничтожено до трехсот украинских военнослужащих и до 15 единиц военной техники", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.