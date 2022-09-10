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Карл III официально стал новым королем Великобритании - РИА Новости Крым, 10.09.2022
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Карл III официально стал новым королем Великобритании
Карл III официально стал новым королем Великобритании - РИА Новости Крым, 10.09.2022
Карл III официально стал новым королем Великобритании
Карл III на совете престолонаследия официально провозглашен королем Великобритании. Об этом со ссылкой на трансляцию телеканала Sky News пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.09.2022
2022-09-10T13:34
2022-09-10T13:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Карл III на совете престолонаследия официально провозглашен королем Великобритании. Об этом со ссылкой на трансляцию телеканала Sky News пишет РИА Новости.Прокламацию подписали несколько высокопоставленных лиц, включая принца Уильяма, королеву-консорта, лорда-председателя совета престолонаследия Пенни Мордонт, архиепископа Кентерберийского и других. Процесс официальной передачи трона проходит на совете престолонаследия, который, как правило, собирается в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне.После король Карл III произнес речь в память о королеве Елизавете II и пообещал следовать ее примеру.Королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в возрасте 96 лет.
https://crimea.ria.ru/20220908/novym-britanskim-monarkhom-stal-prints-charlz-1124449078.html
https://crimea.ria.ru/20220908/elizaveta-ii-epokha-i-rekordy-ee-velichestva-1124446520.html
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великобритания, политика, в мире
Карл III официально стал новым королем Великобритании

Совет престолонаследия объявил Карла III новым королем Великобритании

13:34 10.09.2022 (обновлено: 13:35 10.09.2022)
 
© Victoria Jones / APКороль Карл III во время Совета по присоединению в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне
Король Карл III во время Совета по присоединению в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне
© Victoria Jones / AP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Карл III на совете престолонаследия официально провозглашен королем Великобритании. Об этом со ссылкой на трансляцию телеканала Sky News пишет РИА Новости.
Прокламацию подписали несколько высокопоставленных лиц, включая принца Уильяма, королеву-консорта, лорда-председателя совета престолонаследия Пенни Мордонт, архиепископа Кентерберийского и других. Процесс официальной передачи трона проходит на совете престолонаследия, который, как правило, собирается в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне.
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После король Карл III произнес речь в память о королеве Елизавете II и пообещал следовать ее примеру.
"Я глубоко осознаю это великое наследие и обязанности и важную ответственность суверена, которые сейчас перешли ко мне. Принимая эту ответственность, я буду стремиться следовать этому вдохновляющему примеру (Елизаветы II), который был мне подан, поддерживая конституционное правительство и добиваясь мира, гармонии и процветания для народов этих островов и королевств Содружества и территорий по всему миру", - заявил он во время второго этапа церемонии престолонаследия, на которой его провозгласили новым монархом.
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