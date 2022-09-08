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Елизавета II: эпоха и рекорды Ее Величества - РИА Новости Крым, 09.09.2022
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Елизавета II: эпоха и рекорды Ее Величества
Елизавета II: эпоха и рекорды Ее Величества - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Елизавета II: эпоха и рекорды Ее Величества
Королева Великобритании и королевств Содружества из династии Виндзоров Елизавета II скончалась в четверг, 8 сентября, на 97-м году жизни. За ее плечами 70 лет... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-08T23:41
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Королева Великобритании и королевств Содружества из династии Виндзоров Елизавета II скончалась в четверг, 8 сентября, на 97-м году жизни. За ее плечами 70 лет правления, богатый на события XX век и личные рекорды. Она – олицетворение целой эпохи мировой истории... О 96-ти годах жизни, 70-ти годах правления, судьбе и рекордах Ее Величества – в фотоленте РИА Новости Крым.
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96
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утраты, в мире, фото

Елизавета II: эпоха и рекорды Ее Величества

23:41 08.09.2022 (обновлено: 00:09 09.09.2022)
 
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Королева Великобритании и королевств Содружества из династии Виндзоров Елизавета II скончалась в четверг, 8 сентября, на 97-м году жизни. За ее плечами 70 лет правления, богатый на события XX век и личные рекорды. Она – олицетворение целой эпохи мировой истории... О 96-ти годах жизни, 70-ти годах правления, судьбе и рекордах Ее Величества – в фотоленте РИА Новости Крым.
© Фото - / AFP

При рождении она могла претендовать на трон только теоретически. Но судьба была к ней благосклонна. В 1936 году от престола отрекся ее дядя Эдуард VIII и империю возглавил ее отец, Георг VI, а 10-летняя Елизавета стала наследницей

На фото: двухлетняя принцесса Великобритании Елизавета.

двухлетнюю принцессу Великобритании Елизавету видели в неизвестном месте в 1928 году. (Фото - / AFP)
1 из 14

При рождении она могла претендовать на трон только теоретически. Но судьба была к ней благосклонна. В 1936 году от престола отрекся ее дядя Эдуард VIII и империю возглавил ее отец, Георг VI, а 10-летняя Елизавета стала наследницей

На фото: двухлетняя принцесса Великобритании Елизавета.

© Фото - / AFP
© AP Photo

Елизавета II – участница Второй мировой войны. В феврале 1945 года она вступила в отряды самообороны, стала механиком-водителем санитарного автомобиля, получив воинское звание лейтенанта

На фото: принцесса Елизавета (в центре) завязывает узлы в Букингемском дворце, 9 января 1943 года.

Будущая королева Великобритании Елизавета II
2 из 14

Елизавета II – участница Второй мировой войны. В феврале 1945 года она вступила в отряды самообороны, стала механиком-водителем санитарного автомобиля, получив воинское звание лейтенанта

На фото: принцесса Елизавета (в центре) завязывает узлы в Букингемском дворце, 9 января 1943 года.

© AP Photo
© Фото AFP

Ее военная служба продолжалась всего пять месяцев, но таким образом принцесса Елизавета стала первой женщиной из королевской семьи, формально служившей в армии

На фото: Елизавета меняет колесо военной машины во время Второй мировой войны.

На этом недатированном снимке, сделанном в 1940-х годах, изображена принцесса Елизавета, меняющая колесо военной машины во время Второй мировой войны в неизвестном месте. (Фото AFP)
3 из 14

Ее военная служба продолжалась всего пять месяцев, но таким образом принцесса Елизавета стала первой женщиной из королевской семьи, формально служившей в армии

На фото: Елизавета меняет колесо военной машины во время Второй мировой войны.

© Фото AFP
© -

С Россией Елизавета была связана кровными узами: она приходилась внучатой племянницей Николаю II. Как и ее супруг Филипп, принц Греческий и Датский, который также приходился троюродным племянником последнему российскому императору

На фото: Елизавета с супругом Филиппом.

Британская принцесса Елизавета (будущая королева Елизавета II) и ее муж Филипп, Герцог Эдинбургский, позируют во время своего медового месяца, 25 ноября 1947 года в поместье Бродлендс, графство Хэмпшир
4 из 14

С Россией Елизавета была связана кровными узами: она приходилась внучатой племянницей Николаю II. Как и ее супруг Филипп, принц Греческий и Датский, который также приходился троюродным племянником последнему российскому императору

На фото: Елизавета с супругом Филиппом.

© -
© -AFP

Елизавета II взошла на престол после скоропостижной смерти отца в феврале 1952 года. Королеве было 25 лет

На фото: официальный портрет королевы Елизаветы II, июнь 1953 года.

официальный портрет королевы Елизаветы II
5 из 14

Елизавета II взошла на престол после скоропостижной смерти отца в феврале 1952 года. Королеве было 25 лет

На фото: официальный портрет королевы Елизаветы II, июнь 1953 года.

© -AFP
© Фото - / AFP

Она возглавила империю, когда в Москве правил Иосиф Сталин, а кабинет министров Великобритании возглавлял Уинстон Черчилль

На фото: Елизавета приветствует Черчилля на приеме в Гилдхолле.

Принцесса Великобритании Елизавета
6 из 14

Она возглавила империю, когда в Москве правил Иосиф Сталин, а кабинет министров Великобритании возглавлял Уинстон Черчилль

На фото: Елизавета приветствует Черчилля на приеме в Гилдхолле.

© Фото - / AFP
© FIONA HANSON

При Елизавете II впервые в истории королевства премьер-министром стала женщина – Маргарет Тэтчер. Всего при ней сменится 15 премьеров, шестнадцатого главу правительства – Лиз Трасс – королева утвердила накануне смерти

Королева Великобритании Елизавета II и экс-премьер-министр Маргарет Тэтчер
7 из 14

При Елизавете II впервые в истории королевства премьер-министром стала женщина – Маргарет Тэтчер. Всего при ней сменится 15 премьеров, шестнадцатого главу правительства – Лиз Трасс – королева утвердила накануне смерти

© FIONA HANSON
© AP Photo/Peter Macdiarmid

На ее царствование выпал широкий период британской и мировой истории, знаменательными событиями которого стали распад Британской империи и ее трансформация в Содружество наций, процесс деколонизации, холодная война, выход человека в космос и высадка на Луне, появление телевидения и интернета, вхождение Великобритании в Евросоюз и выход из него...

Королева Англии Елизавета II
8 из 14

На ее царствование выпал широкий период британской и мировой истории, знаменательными событиями которого стали распад Британской империи и ее трансформация в Содружество наций, процесс деколонизации, холодная война, выход человека в космос и высадка на Луне, появление телевидения и интернета, вхождение Великобритании в Евросоюз и выход из него...

© AP Photo/Peter Macdiarmid
© AP Photo/Martin Cleaver, File

... но она смогла сохранить престиж и популярность британской монархии, хотя иногда сталкивалась с республиканскими настроениями и критикой в адрес королевской семьи, особенно после распада браков ее детей и гибели принцессы Дианы в 1997 году

На фото: принцесса Уэльская Диана (слева) и Елизавета II.

4 августа 1987 года. Принцесса Уэльская Диана (слева) и королева Великобритании Елизавета II у здания Кларенс-хауса в Лондоне.
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... но она смогла сохранить престиж и популярность британской монархии, хотя иногда сталкивалась с республиканскими настроениями и критикой в адрес королевской семьи, особенно после распада браков ее детей и гибели принцессы Дианы в 1997 году

На фото: принцесса Уэльская Диана (слева) и Елизавета II.

© AP Photo/Martin Cleaver, File
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Королева Великобритании Елизавета II в 1994 году посетила Россию с единственным официальным визитом

На фото: прием в Кремле с президентом РФ Борисом Ельциным (справа) и его супругой Наиной Иосифовной.

королева
10 из 14

Королева Великобритании Елизавета II в 1994 году посетила Россию с единственным официальным визитом

На фото: прием в Кремле с президентом РФ Борисом Ельциным (справа) и его супругой Наиной Иосифовной.

© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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© AFP 2021 / LEFTERIS PITARAKIS / AFP

Среди хобби королевы — разведение собак, филателия, фотография, верховая езда, а в конце жизни и садоводство

На фото: Елизавета II посещает выставку цветов в Челси в Лондоне, 21 мая 2012 года.

Королева Великобритании Елизавета II
11 из 14

Среди хобби королевы — разведение собак, филателия, фотография, верховая езда, а в конце жизни и садоводство

На фото: Елизавета II посещает выставку цветов в Челси в Лондоне, 21 мая 2012 года.

© AFP 2021 / LEFTERIS PITARAKIS / AFP
© Photo by Alastair Grant / POOL / AFP

9 апреля 2021 года королева овдовела. Их союз с принцем Филиппом стал самым долгим королевским браком в мировой истории, продлившись почти 74 года. После смерти супруга здоровье Елизаветы начало ухудшаться, она все чаще стала пропускать публичные мероприятия

Королева Великобритании Елизавета II (L) и ее супруг принц Филипп, Герцог Эдинбургский
12 из 14

9 апреля 2021 года королева овдовела. Их союз с принцем Филиппом стал самым долгим королевским браком в мировой истории, продлившись почти 74 года. После смерти супруга здоровье Елизаветы начало ухудшаться, она все чаще стала пропускать публичные мероприятия

© Photo by Alastair Grant / POOL / AFP
© CHRIS JACKSON/AFP

К моменту смерти Елизавета II являлась рекордсменом среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности пребывания на престоле, а с 2017 года – старейшим в мире главой государства

На фото: королева Великобритании наблюдает за военной церемонией по случаю празднования своего 95-летия.

Королева Великобритании Елизавета II
13 из 14

К моменту смерти Елизавета II являлась рекордсменом среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности пребывания на престоле, а с 2017 года – старейшим в мире главой государства

На фото: королева Великобритании наблюдает за военной церемонией по случаю празднования своего 95-летия.

© CHRIS JACKSON/AFP
© JULIAN SIMMONDS/AFP

Королева умерла, да здравствует новый король! Британский престол перешел к старшему сыну Елизаветы, 73-летнему принцу Чарльзу, который взял себе имя Карл III. Взойдя на престол, он уже стал рекордсменом, как самый пожилой король на момент начала правления. Но это уже совсем другая история...

Маршал Королевских ВВС, британский принц Чарльз
14 из 14

Королева умерла, да здравствует новый король! Британский престол перешел к старшему сыну Елизаветы, 73-летнему принцу Чарльзу, который взял себе имя Карл III. Взойдя на престол, он уже стал рекордсменом, как самый пожилой король на момент начала правления. Но это уже совсем другая история...

© JULIAN SIMMONDS/AFP
 
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