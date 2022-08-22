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Главные события и заявления дня: 22 августа - РИА Новости Крым, 22.08.2022
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Главные события и заявления дня: 22 августа
Главные события и заявления дня: 22 августа - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Главные события и заявления дня: 22 августа
ВСУ атаковали из HIMARS Антоновский мост: погибли и пострадали люди. Над Севастополем снова сработала ПВО. ФСБ назвала организаторов и исполнителя убийства... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T22:08
2022-08-22T22:08
главное за день
крым
севастополь
херсонская область
запорожская область
безопасность республики крым и севастополя
в мире
происшествия
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали из HIMARS Антоновский мост: погибли и пострадали люди. Над Севастополем снова сработала ПВО. ФСБ назвала организаторов и исполнителя убийства Дарьи Дугиной. Евросоюз будет готовить военных ВСУ рядом с Украиной. Вашингтон может объявить дефолт. В Болгарии признали неизбежность переговоров с "Газпромом". В Херсоне и Запорожье будут выдавать документы для оформления паспорта РФ. Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлен. Роспотребнадзор запретил купание на пляжах четырех муниципалитетов Крыма.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на Антоновский мостВ понедельник около 13:00 мск ВСУ снова атаковали Антоновский мост в Херсоне. По информации экстренных служб, обстрел велся из американских реактивных систем HIMARS по месту проведения ремонта дорожного полотна. В результате атаки два человека погибли и 16 пострадали. После обстрела работа паромной переправы через Днепр в Херсоне была приостановлена.При этом работа пропускных пунктов осуществляется в штатном режиме.Работа ПВО над СевастополемВечером в понедельник в районе села Верхнесадовое в Нахимовском районе Севастополя снова сработала ПВО.Он обратился к жителям и гостям города с просьбой сохранять спокойствие и заверил, что город под надежной защитой.Названы организаторы и исполнители убийства Дарьи ДугинойУбийство российского журналиста и политолога Дарьи Дугиной организовано и совершено украинскими спецслужбами, его исполнителем является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, сообщили в понедельник в центре общественных связей ФСБ России.По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, теракт готовился под кураторством западных спецслужб.Подготовка украинских боевиков на территории ЕСГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник заявил, что Евросоюз обсуждает создание миссии для подготовки украинских солдат, на территории одной из соседних с Украиной стран союза."Надо называть вещи своими именам: ЕС будет создавать тренировочные базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков. Сто лет назад европейцы тоже не сразу разобрались, что такое фашизм. Потом поняли, но было поздно", - ответила на это официальный представитель МИД России Мария Захарова.Дефолт СШАГосударственный долг США превысил 30 триллионов долларов, есть основания считать, что Вашингтон в обозримом будущем объявит дефолт по внешнему долгу. Такое заявление в понедельник сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."С учетом такой динамики есть все основания считать, что в обозримой перспективе возникнут проблемы с обслуживанием этого долга. В результате Вашингтон объявит дефолт, как они это уже сделали, в отношении обязательств перед Россией. Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены", - цитирует Патрушева пресс-служба аппарата Совбеза РФ.Признание главы минэнерго Болгарии ХристоваГлава минэнерго Болгарии Росен Христов в понедельник признал неизбежность переговоров с "Газпромом" для возобновления поставок газа в страну.По словам Христова, болгарские предприниматели не могут позволить платить более 250 левов (130 долларов) за мегаватт-час, что делает переговоры с "Газпромом" неизбежными.Российские документы для жителей Запорожской и Херсонской областейВ Херсоне в понедельник начали выдачу документов для оформления паспортов РФ. Речь идет о статусе беженца, временном удостоверении личности лица без гражданства и регистрации по месту жительства. Это понадобилось, поскольку к местным властям поступили сотни обращений от людей, которые хотят оформить российские документы, но при этом не имеют на руках действующих украинских.То же касается Запорожской области: с 22 августа прибывшим на территорию области гражданам Украины выдадут документ о предоставлении временного убежища, а лица без гражданства получат временное удостоверение. При этом пребывающие должны пройти процедуру установления личности. Продление режима "закрытого неба" над югом страныРосавиация вновь продлила запрет на полеты над югом РФ, на этот раз до 29 августа. Закрытыми остаются аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные российские аэропорты работают штатно.Запрет на купаниеПо результатам проверки качества морской воды выявлены нестандартные пробы, запрещено купание на нескольких пляжах в четырех муниципалитетах Крыма. Об этом в понедельник сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская."На сегодняшний день у нас закрыт один пляж в Ялте, два в Севастополе, один в Керчи и два в Ленинском районе в связи с нестандартными результатами качества морской воды. На территории пляжей установлены флагштоки о запрете купания", – сказала она и отметила, что загорать на них можно.
https://crimea.ria.ru/20220822/v-khersonskoy-oblasti-rasskazali-o-soobschenii-s-krymom-posle-ataki-vsu-1124250916.html
https://crimea.ria.ru/20220822/fsb-pokazalo-video-s-predpolagaemoy-ubiytsey-dari-duginoy-1124252656.html
https://crimea.ria.ru/20220822/patrushev-vashington-obyavit-defolt-1124246217.html
https://crimea.ria.ru/20220822/pensionery-khersonskoy-oblasti-poluchat-dopolnitelnye-10-tysyach-rubley-1124249384.html
https://crimea.ria.ru/20220822/rospotrebnadzor-zapretil-kupanie-na-plyazhakh-chetyrekh-munitsipalitetov-kryma-1124252871.html
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главное за день, крым, севастополь, херсонская область, запорожская область, безопасность республики крым и севастополя, в мире, происшествия, сша
Главные события и заявления дня: 22 августа

Главные события и заявления понедельника, 22 августа

22:08 22.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Стрелецкую бухту в Севастополе
Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали из HIMARS Антоновский мост: погибли и пострадали люди. Над Севастополем снова сработала ПВО. ФСБ назвала организаторов и исполнителя убийства Дарьи Дугиной. Евросоюз будет готовить военных ВСУ рядом с Украиной. Вашингтон может объявить дефолт. В Болгарии признали неизбежность переговоров с "Газпромом". В Херсоне и Запорожье будут выдавать документы для оформления паспорта РФ. Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлен. Роспотребнадзор запретил купание на пляжах четырех муниципалитетов Крыма.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
Атака ВСУ на Антоновский мост
В понедельник около 13:00 мск ВСУ снова атаковали Антоновский мост в Херсоне. По информации экстренных служб, обстрел велся из американских реактивных систем HIMARS по месту проведения ремонта дорожного полотна. В результате атаки два человека погибли и 16 пострадали. После обстрела работа паромной переправы через Днепр в Херсоне была приостановлена.
"Мост перекрыт, паромная переправа на сегодняшний момент закрыта, потому что есть пострадавшие. Я думаю, возможно, что и автобусы могут пока временно задерживать", - прокомментировал эти сообщения замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
При этом работа пропускных пунктов осуществляется в штатном режиме.
Понтонная переправа через Днепр в районе Антоновского моста в Херсоне - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
17:11
В Херсонской области рассказали о сообщении с Крымом после атаки ВСУ
Работа ПВО над Севастополем
Вечером в понедельник в районе села Верхнесадовое в Нахимовском районе Севастополя снова сработала ПВО.
"В 18.15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно – снова беспилотник", - написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
Он обратился к жителям и гостям города с просьбой сохранять спокойствие и заверил, что город под надежной защитой.
Названы организаторы и исполнители убийства Дарьи Дугиной
Убийство российского журналиста и политолога Дарьи Дугиной организовано и совершено украинскими спецслужбами, его исполнителем является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, сообщили в понедельник в центре общественных связей ФСБ России.
По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, теракт готовился под кураторством западных спецслужб.
Видео ФСБ РФ. Официальное сообщение о раскрытии убийства журналистки Дарьи Дугиной
18:46
ФСБ показало видео с предполагаемой убийцей Дарьи Дугиной
Подготовка украинских боевиков на территории ЕС
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник заявил, что Евросоюз обсуждает создание миссии для подготовки украинских солдат, на территории одной из соседних с Украиной стран союза.
"Надо называть вещи своими именам: ЕС будет создавать тренировочные базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков. Сто лет назад европейцы тоже не сразу разобрались, что такое фашизм. Потом поняли, но было поздно", - ответила на это официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дефолт США
Государственный долг США превысил 30 триллионов долларов, есть основания считать, что Вашингтон в обозримом будущем объявит дефолт по внешнему долгу. Такое заявление в понедельник сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"С учетом такой динамики есть все основания считать, что в обозримой перспективе возникнут проблемы с обслуживанием этого долга. В результате Вашингтон объявит дефолт, как они это уже сделали, в отношении обязательств перед Россией. Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены", - цитирует Патрушева пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
12:45
Патрушев: Вашингтон объявит дефолт
Признание главы минэнерго Болгарии Христова
Глава минэнерго Болгарии Росен Христов в понедельник признал неизбежность переговоров с "Газпромом" для возобновления поставок газа в страну.
По словам Христова, болгарские предприниматели не могут позволить платить более 250 левов (130 долларов) за мегаватт-час, что делает переговоры с "Газпромом" неизбежными.
Российские документы для жителей Запорожской и Херсонской областей
В Херсоне в понедельник начали выдачу документов для оформления паспортов РФ. Речь идет о статусе беженца, временном удостоверении личности лица без гражданства и регистрации по месту жительства. Это понадобилось, поскольку к местным властям поступили сотни обращений от людей, которые хотят оформить российские документы, но при этом не имеют на руках действующих украинских.
То же касается Запорожской области: с 22 августа прибывшим на территорию области гражданам Украины выдадут документ о предоставлении временного убежища, а лица без гражданства получат временное удостоверение. При этом пребывающие должны пройти процедуру установления личности.
Деньги - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
15:56Новая жизнь на освобожденных территориях
Пенсионеры Херсонской области получат дополнительные 10 тысяч рублей
Продление режима "закрытого неба" над югом страны
Росавиация вновь продлила запрет на полеты над югом РФ, на этот раз до 29 августа. Закрытыми остаются аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные российские аэропорты работают штатно.
Запрет на купание
По результатам проверки качества морской воды выявлены нестандартные пробы, запрещено купание на нескольких пляжах в четырех муниципалитетах Крыма. Об этом в понедельник сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
"На сегодняшний день у нас закрыт один пляж в Ялте, два в Севастополе, один в Керчи и два в Ленинском районе в связи с нестандартными результатами качества морской воды. На территории пляжей установлены флагштоки о запрете купания", – сказала она и отметила, что загорать на них можно.
Замок на пляже Алушты - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
18:27
Роспотребнадзор запретил купание на пляжах четырех муниципалитетов Крыма
 
Главное за деньКрымСевастопольХерсонская областьЗапорожская областьБезопасность Республики Крым и СевастополяВ миреПроисшествияСША
 
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21:09Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно
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18:46ФСБ показало видео с предполагаемой убийцей Дарьи Дугиной 2:19
18:27Роспотребнадзор запретил купание на пляжах четырех муниципалитетов Крыма
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